В России просто так вороны не каркают: зачем была статья Медведева и заявление Пескова

Заявления о возможности встречи Зеленского и Путина являются ловушкой для украинской власти / УНИАН, Reuters

Еще не все успели обсудить статью заместителя председателя Совбеза РФ Медведева, в которой он объяснил, почему контакты с нынешним украинским руководством не имеют смысла, как буквально через сутки прозвучало заявление пресс-секретаря президента РФ Пескова о том, что повестка дня возможной встречи Путина и Зеленского будет отличаться от повестки дня встречи "нормандской четверки". То есть фактически один сказал, почему Путин не будет встречаться с Зеленским, а второй назвал эту встречу возможной.

Впрочем, эти заявления не противоположны, а скоординированы и имеют четкую цель. Но давайте по очереди рассмотрим их.

Первое из них озвучил эрзац-президент РФ Медведев, то есть отставной, фактически списанный в утиль чиновник. Его статья посеяла интригу: Россия не хочет разговаривать с украинским руководством и не видит для этого оснований. Кроме того, Медведев обвинил украинскую власть в том, что она – "нацистская": он написал про "евреев-нацистов" на примере Зеленского (для такой формулировки нужно иметь богатую фантазию!). То есть Медведеву дали возможность писать что угодно, но статья публиковалась по согласованию с российскими властями, а потому она не является выражением личной позиции Медведева.

Таким образом, была опубликована оскорбительная и откровенно пренебрежительная статья об украинской власти.

Стоит отметить, что я себе тоже позволяю пренебрежительно высказываться о Зеленском, но он является человеком, который занимает должность президента страны, гражданином которой я являюсь, поэтому я на эту критику имею право. А вот гражданин РФ Медведев критиковать украинские власти права не имеет.

Реклама

Тем не менее, после этой статьи началась широкая дискуссия.

Но вдруг появляется "Мендель российского разлива" – Песков – и комментирует вероятность встречи Путина и Зеленского и повестку дня переговоров в нормандском формате.

Читайте такжеСтатья Медведева: какого "адекватного" руководства Украины готов терпеливо ждать Кремль

Фактически один запустил провокацию, а другой – предложил украинским властям лазейку. Но это – ловушка, очень дешевая игра. Игра сводится к тому, что сначала прозвучало категорическое заявление о невозможности переговоров, а потом ее смягчили – мол, говорить, в принципе, президенты могут, но будут очень специфические темы.

А параллельно рефреном звучат слова Путина о том, что Россия готова обсуждать с Украиной много вопросов, но среди них точно не будет вопроса Крыма и точно будет вопрос о прямых переговорах Киева с лидерами "ЛНР" и "ДНР".

Пока не ясно, заглотила ли Украина эту наживку, Путину нет смысла делать какие-то заявления по этому поводу. Эта статья и это заявление – продуманные шаги. В России просто так вороны не каркают.

Так что на самом деле Россия готова говорить с украинской властью, но лишь при условии, что будет та повестка дня, которая устраивает Кремль, но является неприемлемой и взрывоопасной для Украины. Зеленский слишком часто говорил о том, как сильно хочет встретиться с Путиным. Вот и началась определенная психологическая игра, на которую, надеюсь, Зеленский не купится.

Тарас Чорновил, политический аналитик, эксперт по вопросам внешней политики, бывший народный депутат Украины, специально для Главреда