Старая психологическая травма России: почему Москва побоится воевать с Украиной зимой

Если Россия попытается захватить Украину военным путем, это будет иметь кровавые последствия и приведет к большим экономическим потерям / Reuters

Для России наиболее оптимальным временем для начала более масштабных военных действий против Украины является не 2022, а 2023 год. Это обусловлено тем, что в 2024-ом в РФ состоятся президентские выборы, а в 2023-ем будет вовсю идти президентская избирательная кампания.

Потому вряд ли Кремль планирует какие-либо существенные агрессивные мероприятия относительно нашей страны с открытым пересечением границ на 2022 год. Впрочем, это не значит, что в ближайший год в войне на Донбассе будет поставлена точка или все будет спокойно. В 2022 году ситуация на Донбассе будет накаляться, однако конфликт не получит развития ни в пользу России, ни в пользу Украины.

Безусловно, поддержка, которую оказывают Украине США, в некоторой степени остужает желание Путина тянуть руки к Европе и к нашей стране. Однако это не значит, что можно успокоиться, ведь Штаты не будут на 100% отстаивать украинские интересы или воевать за нас. США будут отстаивать свои интересы, Европа – свои. А Украина должна наконец начать отстаивать свою позицию при заключении каких-либо соглашений.

Перспектив для урегулирования конфликта на Донбассе в 2022 году нет, даже если состоится саммит лидеров нормандской четверки. Давайте будем откровенны: у России огромный потенциал, и он еще не исчерпался настолько, чтобы можно было говорить о победе.

Кроме того, в последнее время РФ все чаще выказывает заинтересованность в том, чтобы судьбы мира вершила она вместе с США. Это открывает перспективу создания переговорной площадки по украинскому вопросу, где переговорщиками будут Москва и Вашингтон. России это выгодно, ведь выбор более сильного соперника подтягивает и ее собственный уровень. А США тут могут ей подыграть, дабы не допустить сползания России к Китаю. Для Штатов важно, чтобы Россия не стала тенью Китая и не превратилась в "китайскую "ДНР".

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Нет сейчас перспектив и для встречи лидеров нормандской четверки в 2022 году. Для того, чтобы такая встреча состоялась, нужно, чтобы Украина выполнила все условия Кремля. Да и то, Россия согласится на такую встречу только для того, чтобы выдвинуть дополнительные требования к Украине. а раз так, то возникает вопрос – а есть ли вообще смысл Киеву настаивать на встрече с Путиным или саммите лидеров нормандской четверки…

Впрочем, это не значит, что в 2022 году нормандский формат умрет. Ведь в 2022 году состоятся президентские выборы во Франции, а новый немецкий канцлер Олаф Шольц будет пытаться продемонстрировать свое первенство. Потому будет некая конкуренция между Шольцем и Макроном за то, кто из них главнее в Евросоюзе. Эта конкуренция среди прочего может привести к тому, что они будут продавливать вопрос нормандской четверки.

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Так что встречи в нормандском формате на уровне советников министров в 2022 году будут, а вот встречи на наивысшем уровне – вряд ли.

Несмотря на все предупреждения о том, что в январе-феврале 2022 года Россия пойдет в наступление на Украину, я считаю вероятность такого сценария крайне низкой. РФ на это вряд ли отважится. Ведь у России есть психологическая травма, нанесенная зимней войной в Финляндии, и она прекрасно помнит, чем для нее закончились боевые действия в зимний период.

Кроме того, российские войска будут пытаться продвигаться только на те территории, где будет достаточный уровень поддержки России. Есть ли такой уровень поддержки, к примеру, в Полтавской или Киевской областях? Конечно же, нет. Украинцы будут воспринимать российские войска на своей территории как оккупантов и, безусловно, будут оказывать сопротивление.

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Впрочем, нужно признать, что у России сегодня есть и возможности, и потенциал военным путем захватить Украину. Но это непременно будет иметь кровавые последствия и приведет к большим экономическим потерям. К тому же, для РФ это будет опасно еще и тем, что в результате таких действий она получит людей, которые не будут лояльны к оккупационной власти, а, значит, сопротивление будет колоссальным. Потому перед тем, как Россия решит ввести войска на какие-то украинские территории, она будет проводить там массированную информационную кампанию. Пока этого не наблюдается.

Таким образом, пока что нет перспектив начала тотальной войны России против Украины. Однако вполне может произойти обострение на Донбассе.

Богдан Петренко, политолог, конфликтолог, специально для Главреда