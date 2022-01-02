УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Старая психологическая травма России: почему Москва побоится воевать с Украиной зимой

Богдан Петренко

политолог, конфликтолог

2 января 2022, 18:48

Не стоит рассчитывать, что в 2022 году в войне на Донбассе будет поставлена точка.

Для России наиболее оптимальным временем для начала военных действий против Украины является не 2022, а 2023 год
Если Россия попытается захватить Украину военным путем, это будет иметь кровавые последствия и приведет к большим экономическим потерям / Reuters

Для России наиболее оптимальным временем для начала более масштабных военных действий против Украины является не 2022, а 2023 год. Это обусловлено тем, что в 2024-ом в РФ состоятся президентские выборы, а в 2023-ем будет вовсю идти президентская избирательная кампания.

Потому вряд ли Кремль планирует какие-либо существенные агрессивные мероприятия относительно нашей страны с открытым пересечением границ на 2022 год. Впрочем, это не значит, что в ближайший год в войне на Донбассе будет поставлена точка или все будет спокойно. В 2022 году ситуация на Донбассе будет накаляться, однако конфликт не получит развития ни в пользу России, ни в пользу Украины.

Безусловно, поддержка, которую оказывают Украине США, в некоторой степени остужает желание Путина тянуть руки к Европе и к нашей стране. Однако это не значит, что можно успокоиться, ведь Штаты не будут на 100% отстаивать украинские интересы или воевать за нас. США будут отстаивать свои интересы, Европа – свои. А Украина должна наконец начать отстаивать свою позицию при заключении каких-либо соглашений.

Перспектив для урегулирования конфликта на Донбассе в 2022 году нет, даже если состоится саммит лидеров нормандской четверки. Давайте будем откровенны: у России огромный потенциал, и он еще не исчерпался настолько, чтобы можно было говорить о победе.

Кроме того, в последнее время РФ все чаще выказывает заинтересованность в том, чтобы судьбы мира вершила она вместе с США. Это открывает перспективу создания переговорной площадки по украинскому вопросу, где переговорщиками будут Москва и Вашингтон. России это выгодно, ведь выбор более сильного соперника подтягивает и ее собственный уровень. А США тут могут ей подыграть, дабы не допустить сползания России к Китаю. Для Штатов важно, чтобы Россия не стала тенью Китая и не превратилась в "китайскую "ДНР".

Реклама

Нет сейчас перспектив и для встречи лидеров нормандской четверки в 2022 году. Для того, чтобы такая встреча состоялась, нужно, чтобы Украина выполнила все условия Кремля. Да и то, Россия согласится на такую встречу только для того, чтобы выдвинуть дополнительные требования к Украине. а раз так, то возникает вопрос – а есть ли вообще смысл Киеву настаивать на встрече с Путиным или саммите лидеров нормандской четверки…

Впрочем, это не значит, что в 2022 году нормандский формат умрет. Ведь в 2022 году состоятся президентские выборы во Франции, а новый немецкий канцлер Олаф Шольц будет пытаться продемонстрировать свое первенство. Потому будет некая конкуренция между Шольцем и Макроном за то, кто из них главнее в Евросоюзе. Эта конкуренция среди прочего может привести к тому, что они будут продавливать вопрос нормандской четверки.

Читайте такжеПрогноз на 2022 год: начнет ли Россия "большую войну" и попытается ли захватить Киев

Так что встречи в нормандском формате на уровне советников министров в 2022 году будут, а вот встречи на наивысшем уровне – вряд ли.

Несмотря на все предупреждения о том, что в январе-феврале 2022 года Россия пойдет в наступление на Украину, я считаю вероятность такого сценария крайне низкой. РФ на это вряд ли отважится. Ведь у России есть психологическая травма, нанесенная зимней войной в Финляндии, и она прекрасно помнит, чем для нее закончились боевые действия в зимний период.

Кроме того, российские войска будут пытаться продвигаться только на те территории, где будет достаточный уровень поддержки России. Есть ли такой уровень поддержки, к примеру, в Полтавской или Киевской областях? Конечно же, нет. Украинцы будут воспринимать российские войска на своей территории как оккупантов и, безусловно, будут оказывать сопротивление.

Читайте такжеУкраина для Путина – кость в горле: либо проглотит, либо задохнется, утратив ее

Впрочем, нужно признать, что у России сегодня есть и возможности, и потенциал военным путем захватить Украину. Но это непременно будет иметь кровавые последствия и приведет к большим экономическим потерям. К тому же, для РФ это будет опасно еще и тем, что в результате таких действий она получит людей, которые не будут лояльны к оккупационной власти, а, значит, сопротивление будет колоссальным. Потому перед тем, как Россия решит ввести войска на какие-то украинские территории, она будет проводить там массированную информационную кампанию. Пока этого не наблюдается.

Таким образом, пока что нет перспектив начала тотальной войны России против Украины. Однако вполне может произойти обострение на Донбассе.

Богдан Петренко, политолог, конфликтолог, специально для Главреда

viber
Владимир Путин вторжение России российское вторжение война на Донбассе Эммануэль Макрон президентские выборы в России Богдан Петренко Олаф Шольц
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Календарь крещения ребенка 2022: когда можно и когда нельзя крестить ребенкаКалендарь крещения ребенка 2022: когда можно и когда нельзя крестить ребенка С наступающим Новым годом 2022 – картинки и поздравления в прозе и стихахС наступающим Новым годом 2022 – картинки и поздравления в прозе и стихах Гороскоп на сегодня, 2 января 2022: Овнам – опасные соблазны, Близнецам – расходы, Скорпионам – сплетниГороскоп на сегодня, 2 января 2022: Овнам – опасные соблазны, Близнецам – расходы, Скорпионам – сплетни Астролог назвал лучшие дни в январе-2022 для проведения ритуалов на удачуАстролог назвал лучшие дни в январе-2022 для проведения ритуалов на удачу Любовный гороскоп на неделю 3-9 января: Львам – поход в загс, Близнецам – ревность, Рыбам – роман с другомЛюбовный гороскоп на неделю 3-9 января: Львам – поход в загс, Близнецам – ревность, Рыбам – роман с другом
18:55

Фейк с посылками Новой почты: раскрыта наглая схема мошенников с подставой

18:48

Старая психологическая травма России: почему Москва побоится воевать с Украиной зимоймнение

18:45

Приставал и угрожал: на Николаевщине женщина убила напавшего на нее мужчину его же ножом

18:06

Отдала неизвестному мужчине: харьковчанка вернулась с прогулки без 3-летней дочки

18:02

У Зеленского анонсировали переговоры с Байденом: когда состоится диалог президентовВидео

Реклама
17:52

Падение рейтингов ставит Зеленского перед очень непростым выбороммнение

17:49

В России выдвинули США новый ультиматум из-за УкраиныВидео

17:45

Новый год в "аду": украинцы показали кадры жуткого отдыха в ЕгиптеВидео

17:15

Страна "уходит за Дон": в Украине четыре региона РФ назвали своими территориями

17:00

В Украину ворвутся сильные морозы на РождествоВидео

16:49

В Киеве водитель напился из-за коронавируса и снес ребенка на пешеходном переходеВидео

16:47

В Украине полностью запретят тонкие пластиковые пакеты: отказников ждут немалые штрафыВидео

16:33

Жестоко отдубасили за замечание: в Херсоне депутата избили неизвестные

15:53

Украинский футболист опозорился поздравлением "братьям"-россиянам видео с Путиным

15:37

Приметы на 3 января: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

15:11

Ключевые реформы и борьба с олигархами: Зеленский раскрыл дорожную карту на 2022 годВидео

15:05

Взлетят на 50%: какие продукты резко подорожают в 2022 годуВидео

14:58

В Польше в новогоднюю ночь прямо на улице убили украинца, полиция задержала 12 человек

14:40

Ющенко резко сменил имидж и удивил новым образом с густой бородойВидео

14:35

Гадания на старый Новый год 2022: на суженого, желание или судьбу

Реклама
14:21

Календарь крещения ребенка 2022: когда можно и когда нельзя крестить ребенка

14:08

В Киеве в супермаркете охранник избил женщину без сертификата о вакцинацииВидео

13:33

В Запорожье праздничный салют попал девушке в лицоВидео

13:30

В Киеве горе-продавцы оставили прямо на улице море нераспроданных елокВидео

13:07

Сколько украинцев думают позитивно и ждут, что 2022 год будет лучше 2021-го - ответ социологов

13:00

Гороскоп на завтра, 3 января 2022: Близнецам – риск, Львам – расходы, Весам – вещие сныВидео

12:33

Ни уехать, ни приехать: оккупанты заблокировали большинство КПВВ на ДонбассеВидео

12:11

Украинцы назвали Тищенко и Киву главным разочарованием года - свежий опрос

12:10

Трагическое ДТП в Луцке: умерла женщина, которую подросток сбил на переходеВидео

11:55

В Минздраве спрогнозировали, будет ли локдаун в Украине из-за Омикрона

11:47

Израиль осудил марш в честь дня рождения Степана БандерыВидео

11:25

Цены на газ в январе поднялись: сколько украинцам придется тратить на "голубое топливо"

11:25

Когда Крещение 2022: дата, запреты и традиции дня

10:46

Астролог рассказала, что ждет каждый знак зодиака в новолуние 2 январяВидео

10:31

Тяга есть шоколад и пить кофе заложена в человеческом ДНК - комментарий ученых

10:25

В конце января в Украине начнется увеличение заболеваемости COVID-19 из-за Омикрона - МинздравВидео

10:01

Умерла режиссер легендарных мультфильмов "Лунтик" и "Смешарики"

09:55

Гороскоп Зеленского на 2022 год: астролог сделал предсказание для президента

09:42

В моду на весну-лето 2022 входят потрясающие джинсы, способные превратить жизнь в сплошной праздникФотоВидео

09:23

"Ничего об Украине без Украины": сегодня Зеленский поговорит с БайденомВидео

Реклама
08:52

От тепла до морозов -13: в Украине со 2-4 января будет резко переменчивая погода

08:48

Угроза "большой войны": пойдет ли Россия в наступление на Украину в 2022 году

08:36

Японские ученые создают вакцину против COVID-19, которая дает защиту на всю жизньВидео

08:09

Гороскоп на сегодня, 2 января 2022: Овнам – опасные соблазны, Близнецам – расходы, Скорпионам – сплетниВидео

07:42

Кузин объяснил, чем отличается дополнительная доза вакцины против COVID-19 от бустернойВидео

06:55

Наступление отменяется – России нечем воеватьмнение

05:23

Леся Никитюк в прозрачном корсете соблазнила стройными формами

05:05

Как очистить кухню от жира и убрать жирные пятна: 3 рецепта действенных средств

04:35

Где и как в быту использовать соду: 5 наиболее полезных хитростей

03:26

В Украине изменился возраст выхода на пенсию: кому нужно покупать стаж

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять