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Стамбул – это не Минск-3: Украина и Россия используют передышку для подготовки к новой войне

Юрий Романенко

Руководитель политических программ Украинского института будущего

30 марта 2022, 13:42

Украине отведена роль живца, которого Россия должна заглотнуть поглубже. Но живец редко выживает. При этом нас кормят обещаниями, что вот-вот приедут С-300.

Пока мы не начнём смотреть на ситуацию отрезками в 10-20-30 лет, Украину будут рвать все, кому не лень
Украине нужно перемирие, чтобы с первого дня готовиться к новой войне / Телеграм-канал Pravda Gerashchenko

Вопящие о Минске-3 упускают из виду, что Минск-2 превращал Украину в конфедерацию, где Россия имела огромное влияние на государственную политику через свою "пятую колонну", которая получала свое представительство в парламенте, автономные суды, прокуратуру, органы власти, особые экономические отношения с Россией, считай внешнюю политику. Всю эту ахинею подмахнул, не глядя, Порошенко и подвесил Украину на крючок, который и вспорол страну 24 февраля. И сегодня вся порошенковская шобла, которая годами визжала о безальтернативности Минска-2, имеет наглость что-то лепетать о Минске-3 после Стамбула.

Но Стамбул обозначает, что от "русского мира" не остаётся и духу. Никаких автономий, никаких рычагов влияния на государство через его институты Россия не имеет. Исчезли требования по демилитаризации и денацификации. Первое было самым важным, потому что вопрос укрепления обороноспособности через развитие ВПК и армии – ключевой, поскольку все наши "партнёры" показали цену "партнёрства". В прямом смысле этого слова.

Россия идёт на эти переговоры, потому что ее принуждают европейцы, Китай и Турция, которым на фиг не нужна кровавая авантюра Путина. Россия ошиблась в оценке глобальных рисков аферы, устойчивости Украины и долговременных последствиях. В перспективе пяти месяцев сложное производство в России будет остановлено из-за санкций. Поэтому Путин не может не считаться с последствиями. Россия в принципе идёт на переговоры, потому что стратегически ее ситуация безвыходная.

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Короче говоря, Европе, Китаю, Турции и Украине выгодно прекращение войны. США – нет. Чего они и не скрывают. Война позволяет США влиять на всех, оставаясь тихой гаванью. Это суперпозиция.

Однако Украине отведена роль живца, которого Россия должна заглотнуть поглубже. Чем глубже, тем лучше – меньше шансов соскочить с крючка. Но живец редко выживает. Нас при этом кормят обещаниями, что вот-вот приедут С-300 откуда-то. Однако Украину каждый день накрывают новые ракетные удары, которые разрушают стратегическую инфраструктуру, но ни боеприпасов для артиллерии РСЗО, ни самой тяжёлой артиллерии, ни бронетехники, ни даже средней ПВО мы не видим. Речь Байдена в Варшаве – пример смысловой пустоты, которая прикрывает страх конфликта с Россией.

Поэтому Украина наелась мантр о гипотетических возможностях интеграции в НАТО и ЕС, за которые она, кстати, буквально пожертвовала десятками тысяч людей, уничтоженными городами и экономическими потерями, которые в сумме составят 1,5-2 трлн долларов.

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Короче говоря, давайте смотреть на ситуацию адекватно. Эти мирные соглашения не по поводу мира, а поводу передышки, которая каждая сторона будет использовать, чтобы лучше подготовиться к новой войне. Украина после произошедшего в принципе должна сделать ставку на милитаризацию. Украине нужно перемирие, чтобы с первого дня готовиться к новой войне.

А для этого нужно избавиться от всего старого и ублюдочного спектакля Второй Украинской республики, где все было на продажу. Потому после окончания войны сразу придётся отправлять на выход всех, кто не справился, прое…ал, предал, струсил. Старая элита и зелёные долбое…ы думают, что после войны можно будет дальше пилить бюджеты и жить припеваючи. Однако они должны понимать, что с первого дня их будут дрючить. Потому что потери простых людей конкретны и огромны, а роль в защите государства определяющая.

Народ будет требовать экономическую политику, прямо противоположную экспериментам Гетманцева. ВПК необходимо будет перезапустить кардинально. Это значит, что новые образцы вооружения должны производиться круглосуточно. Министры, главы администраций, которые разбежались, должны быть выкинуты из власти с волчьим билетом. И они все зафиксированы.

Вот о чем это перемирие. Которое, кстати, ещё даже не заключено.

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Перестаньте быть инфузориями-туфельками, которых гонят, как стадо, по узкому коридору воображаемых "зрад". Самое время понять, что, пока мы не начнём смотреть на ситуацию отрезками в 10-20-30 лет, Украину будут рвать все, кому не лень.

Мы не можем получить все и сразу только потому, что нам очень хочется. 30 лет мы действовали именно в такой логике и получили эту страшную трагедию. Но самое глупое будет, если даже из такой трагедии мы не сделаем выводы и начнём дальше ходить по кровавому кругу вслед за нелепыми фантазиями о том, что без стратегии, без системной политики, без ресурсов и на голом энтузиазме мы поставим Россию на колени через месяц. Чем заканчивается шапкозакидательство, мы видим на примере той же России. Мы не должны повторить ее ошибку. Для нас ее цена будет максимально высокой.

Юрий Романенко, руководитель политических программ Украинского института будущего

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