СССР 2.0 замаячил на горизонте: разразится ли война в Беларуси

Благодаря миграционному кризису Россия может осуществить аншлюс Беларуси / Reuters

Александр Лукашенко попросил у президента РФ Владимира Путина предоставить ему несколько дивизионов "Искандеров" и предположил, что на территории Беларуси из-за миграционного кризиса могут начаться военные действия. Однако в действительности военная операция вряд ли начнется – в ней никто не заинтересован. Хотя Путин играет на грани фола, и Лукашенко в этой истории – простой исполнитель.

Просьба Лукашенко о предоставлении ему "Искандеров" – из серии "держите меня семеро". Он прекрасно понимает, что Польша быстро отреагировала на проблему с мигрантами, и дальнейшее давление на нее становится бессмысленным. Прорыв границы, если он случится, будет все равно локализован – отловят всех и отправят обратно в Беларусь.

Кроме того, Польша начинает консультации, согласно статье 4 Устава НАТО, с ближайшими соседями-членами НАТО по поводу совместных действий. А статья 4 предшествует статье 5 о коллективной обороне. То есть после проведения консультаций может быть сформирована единую группировка войск, плюс к этой группировке могут быть привлечены другие члены НАТО, и консультации уже для этого не понадобятся.

Естественно, у Лукашенко "срывает крышу". Ведь в этой ситуации он сам себе роет политическую могилу.

Для Путина миграционный кризис – это многоходовка. У него свои цели и задачи:

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заставить Европу сертифицировать и быстро запустить в работу Северный поток-2; заставить Европу снять санкции; заставить Европу признать Крым российским; заставить НАТО надавить на Украину с тем, чтобы она выполняла "Минск" (но это маловероятно); самая интересная цель Путина – довести ситуацию до абсурда, устроить маленькую перестрелку (ведь они сейчас провоцируют Польшу на открытие огня), ведь это очень скомпрометирует Евросоюз. И, если эта компрометация удастся, Путин сможет выдвигать любые требования. Плюс у Путина будут все основания ввести войска на территорию Беларуси, дабы "помочь" братскому народу и "спасти бедный белорусский народ от звериного лица империализма".

Введение российских войск в Беларусь будет означать аншлюс Беларуси. И тогда станет явью самый страшный сон Лукашенко – проснуться утром и, выглянув в окно, увидеть возле своего президентского дворца танки с российскими флагами, а не с белорусскими.

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Официально введя в Беларусь войска, Путин сможет принудить Лукашенко к подписанию документов по созданию союзного государства. Так что СССР 2.0 реально замаячил на горизонте.

Сам Лукашенко, возможно, и не догадывается, что его играют в темную. Не он играет, а его играют.

Впрочем, прямое боевое столкновение с НАТО невозможно, потому что это будет блицкриг в пользу Альянса. Вряд ли российская армия будет способна противостоять силам НАТО (Россия вон выбросила десант возле перешейка на Калининградскую область, и два десантника разбились в лепешку, потому что не раскрылись парашюты).

Кроме того, при поражении России исчезнет образ внешнего врага НАТО, что невыгодно Альянсу, ведь тогда не с кем будет продолжать противостояние, и Европа начнет качать свои права.

Брюссель в данной ситуации оказался совершенно недееспособным и ничего не может противопоставить Путину. Он издевается над европейцами, как хочет, а они не знают, чем ему ответить – нечем.

Так что Путин разыгрывает свою весьма сложную партию.

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США и Великобритания при этом разыгрывают свою партию. Британия под видом того, что Путин завтра нападет, взяла бразды правления в Украине на себя. Ведь Великобритания уже готова ввести ограниченный контингент в Украину – 600 десантников. При этом говорится, что контингент уже сформирован, люди уже предупреждены, что могут быть подняты по тревоге и переброшены в Украину. Речь идет о 400 десантниках и 200 спецназовцах SAS (Special Air Service), а это – "чистильщики", очень своеобразный спецназ. Однако десант – это не пехота, он не может воевать в окопах, тогда при чем здесь нападение Путина? Скорее, под шумок они хотят забросить в Украину 200 спецназовцев и 400 десантников для охраны президента Зеленского, который вошел в прямой клинч с Ахметовым, плюс Ермак активизировался.

Путину нет смысла нападать на Украину сейчас, потому что нельзя одновременно усидеть на всех стульях. Если он взялся за Беларусь и Евросоюз, ему нужно сначала додавить их. К тому же, сейчас Россия теряет деньги, поскольку дефицит газа на европейском рынке перекрывает Норвегия – по сути, руками Путина норвежцы сейчас гребут деньги лопатой. Вот Путин и торопится разобраться с Северным потоком-2, а параллельно и с Беларусью.

Однако Путину вряд ли пойдет кто-то навстречу. Польша будет стоять до конца, даже если ей придется ссориться с ЕС. Поляки уже сейчас готовы отстаивать свои интересы – неслучайно польский министр сказал, чтобы Германия присылала автобусы, мигрантов усадят в них и отправят в Германию.

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А так, зимой никто не воюет. Зимняя кампания – самая сложная из-за морозов: их сложно переносит и техника, и люди (люди мерзнут, машины не заводятся). Весной начинать военную кампанию – это вообще самоубийство, потому что слишком серьезна непроходимость местности. Обычно воюют летом, с начала поздней весны и до ранней осени – это полугодие для войны.

Разрешится эта история так, варианта может быть два:

Первый – Москва "додавит" Брюссель, и европейцы пригонят автобусы и увезут мигрантов куда-то вглубь ЕС. Но это маловероятно. Меркель бы уже так и сделала, а новое руководство Германии будет противиться. В этом случае Россия будет "на белом коне", получит все свои преференции и, окрыленная победой, повернет вожжи против Украины.

Москва "додавит" Брюссель, и европейцы пригонят автобусы и увезут мигрантов куда-то вглубь ЕС. Но это маловероятно. Меркель бы уже так и сделала, а новое руководство Германии будет противиться. В этом случае Россия будет "на белом коне", получит все свои преференции и, окрыленная победой, повернет вожжи против Украины. Второй – Польша выстоит, Россия проиграет, а Европа будет "на коне". После этого в Европе начнутся внутренние распри с Польшей (в ЕС уже звучат голоса с призывами выгнать Польшу), а это – на руку американцам и британцам, потому что тогда будет сразу подписан Балтийско-черноморский союз. Путин, несмотря на проигрыш Европе, сможет провернуть аншлюс Беларуси, введя туда войска. Кстати, десант уже переброшен в Гродненскую область. И нужно же будет куда-то девать около 10 тысяч мигрантов. Вдохновленный победой в Беларуси, Путин может повернуть мигрантов на Украину и устроить нам такую же войнушку с прорывом границы и давлением "выполняйте "Минск", а не то арабы вас затопчут".

Оба варианта событий – не лучшие для Украины.

Как бы там ни было, кризис с мигрантами будет продолжаться еще не больше месяца, а точнее до тех пор, пока температура не упадет до -10 – когда это случится, спектакль закончится. При -10 в палатках усидеть будет невозможно, как будет невозможно и проводить какие-либо действия на границе. И мигранты пойдут греться в белорусские города. Самые умные из них, которые поняли, что их кинули, уже прорываются через кордоны вглубь Беларуси.

Олег Жданов, полковник запаса, военный эксперт, специально для Главреда