УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

СССР 2.0 замаячил на горизонте: разразится ли война в Беларуси

Олег Жданов

Военный эксперт, полковник запаса

16 ноября 2021, 06:30

Нынешний миграционный кризис на белорусско-польской границе может получить два варианта развития событий.

Как бы ни закончился миграционный кризис, Украине придется несладко
Благодаря миграционному кризису Россия может осуществить аншлюс Беларуси / Reuters

Александр Лукашенко попросил у президента РФ Владимира Путина предоставить ему несколько дивизионов "Искандеров" и предположил, что на территории Беларуси из-за миграционного кризиса могут начаться военные действия. Однако в действительности военная операция вряд ли начнется – в ней никто не заинтересован. Хотя Путин играет на грани фола, и Лукашенко в этой истории – простой исполнитель.

Просьба Лукашенко о предоставлении ему "Искандеров" – из серии "держите меня семеро". Он прекрасно понимает, что Польша быстро отреагировала на проблему с мигрантами, и дальнейшее давление на нее становится бессмысленным. Прорыв границы, если он случится, будет все равно локализован – отловят всех и отправят обратно в Беларусь.

Кроме того, Польша начинает консультации, согласно статье 4 Устава НАТО, с ближайшими соседями-членами НАТО по поводу совместных действий. А статья 4 предшествует статье 5 о коллективной обороне. То есть после проведения консультаций может быть сформирована единую группировка войск, плюс к этой группировке могут быть привлечены другие члены НАТО, и консультации уже для этого не понадобятся.

Естественно, у Лукашенко "срывает крышу". Ведь в этой ситуации он сам себе роет политическую могилу.

Для Путина миграционный кризис – это многоходовка. У него свои цели и задачи:

Реклама
  1. заставить Европу сертифицировать и быстро запустить в работу Северный поток-2;
  2. заставить Европу снять санкции;
  3. заставить Европу признать Крым российским;
  4. заставить НАТО надавить на Украину с тем, чтобы она выполняла "Минск" (но это маловероятно);
  5. самая интересная цель Путина – довести ситуацию до абсурда, устроить маленькую перестрелку (ведь они сейчас провоцируют Польшу на открытие огня), ведь это очень скомпрометирует Евросоюз. И, если эта компрометация удастся, Путин сможет выдвигать любые требования. Плюс у Путина будут все основания ввести войска на территорию Беларуси, дабы "помочь" братскому народу и "спасти бедный белорусский народ от звериного лица империализма".

Введение российских войск в Беларусь будет означать аншлюс Беларуси. И тогда станет явью самый страшный сон Лукашенко – проснуться утром и, выглянув в окно, увидеть возле своего президентского дворца танки с российскими флагами, а не с белорусскими.

Читайте такжеПочему Путин неуязвим и при чем тут мечта об империи

Официально введя в Беларусь войска, Путин сможет принудить Лукашенко к подписанию документов по созданию союзного государства. Так что СССР 2.0 реально замаячил на горизонте.

Сам Лукашенко, возможно, и не догадывается, что его играют в темную. Не он играет, а его играют.

Впрочем, прямое боевое столкновение с НАТО невозможно, потому что это будет блицкриг в пользу Альянса. Вряд ли российская армия будет способна противостоять силам НАТО (Россия вон выбросила десант возле перешейка на Калининградскую область, и два десантника разбились в лепешку, потому что не раскрылись парашюты).

Кроме того, при поражении России исчезнет образ внешнего врага НАТО, что невыгодно Альянсу, ведь тогда не с кем будет продолжать противостояние, и Европа начнет качать свои права.

Брюссель в данной ситуации оказался совершенно недееспособным и ничего не может противопоставить Путину. Он издевается над европейцами, как хочет, а они не знают, чем ему ответить – нечем.

Так что Путин разыгрывает свою весьма сложную партию.

Читайте такжеПутин пожертвовал Лукашенко ради своих прихотей в Европе

США и Великобритания при этом разыгрывают свою партию. Британия под видом того, что Путин завтра нападет, взяла бразды правления в Украине на себя. Ведь Великобритания уже готова ввести ограниченный контингент в Украину – 600 десантников. При этом говорится, что контингент уже сформирован, люди уже предупреждены, что могут быть подняты по тревоге и переброшены в Украину. Речь идет о 400 десантниках и 200 спецназовцах SAS (Special Air Service), а это – "чистильщики", очень своеобразный спецназ. Однако десант – это не пехота, он не может воевать в окопах, тогда при чем здесь нападение Путина? Скорее, под шумок они хотят забросить в Украину 200 спецназовцев и 400 десантников для охраны президента Зеленского, который вошел в прямой клинч с Ахметовым, плюс Ермак активизировался.

Путину нет смысла нападать на Украину сейчас, потому что нельзя одновременно усидеть на всех стульях. Если он взялся за Беларусь и Евросоюз, ему нужно сначала додавить их. К тому же, сейчас Россия теряет деньги, поскольку дефицит газа на европейском рынке перекрывает Норвегия – по сути, руками Путина норвежцы сейчас гребут деньги лопатой. Вот Путин и торопится разобраться с Северным потоком-2, а параллельно и с Беларусью.

Однако Путину вряд ли пойдет кто-то навстречу. Польша будет стоять до конца, даже если ей придется ссориться с ЕС. Поляки уже сейчас готовы отстаивать свои интересы – неслучайно польский министр сказал, чтобы Германия присылала автобусы, мигрантов усадят в них и отправят в Германию.

Читайте такжеМигранты из Беларуси в Украине надолго не задержатся

А так, зимой никто не воюет. Зимняя кампания – самая сложная из-за морозов: их сложно переносит и техника, и люди (люди мерзнут, машины не заводятся). Весной начинать военную кампанию – это вообще самоубийство, потому что слишком серьезна непроходимость местности. Обычно воюют летом, с начала поздней весны и до ранней осени – это полугодие для войны.

Разрешится эта история так, варианта может быть два:

  • Первый – Москва "додавит" Брюссель, и европейцы пригонят автобусы и увезут мигрантов куда-то вглубь ЕС. Но это маловероятно. Меркель бы уже так и сделала, а новое руководство Германии будет противиться. В этом случае Россия будет "на белом коне", получит все свои преференции и, окрыленная победой, повернет вожжи против Украины.
  • Второй – Польша выстоит, Россия проиграет, а Европа будет "на коне". После этого в Европе начнутся внутренние распри с Польшей (в ЕС уже звучат голоса с призывами выгнать Польшу), а это – на руку американцам и британцам, потому что тогда будет сразу подписан Балтийско-черноморский союз. Путин, несмотря на проигрыш Европе, сможет провернуть аншлюс Беларуси, введя туда войска. Кстати, десант уже переброшен в Гродненскую область. И нужно же будет куда-то девать около 10 тысяч мигрантов. Вдохновленный победой в Беларуси, Путин может повернуть мигрантов на Украину и устроить нам такую же войнушку с прорывом границы и давлением "выполняйте "Минск", а не то арабы вас затопчут".

Оба варианта событий – не лучшие для Украины.

Как бы там ни было, кризис с мигрантами будет продолжаться еще не больше месяца, а точнее до тех пор, пока температура не упадет до -10 – когда это случится, спектакль закончится. При -10 в палатках усидеть будет невозможно, как будет невозможно и проводить какие-либо действия на границе. И мигранты пойдут греться в белорусские города. Самые умные из них, которые поняли, что их кинули, уже прорываются через кордоны вглубь Беларуси.

Олег Жданов, полковник запаса, военный эксперт, специально для Главреда

viber
война НАТО Беларусь мигранты Александр Лукашенко Владимир Путин Олег Жданов Польша миграционный кризис Россия
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
В моду на зиму 2022 пришла женская стрижка ослепительной красоты тупой боб из безумных 90-хВ моду на зиму 2022 пришла женская стрижка ослепительной красоты тупой боб из безумных 90-х Любовный гороскоп на 2022 год: в каком месяце знаки зодиака смогут встретить свою судьбу в год ТиграЛюбовный гороскоп на 2022 год: в каком месяце знаки зодиака смогут встретить свою судьбу в год Тигра Самый красивый синий новогодний маникюр 2022, от которого сложно оторвать взглядСамый красивый синий новогодний маникюр 2022, от которого сложно оторвать взгляд Приметы на 16 ноября: что нельзя делать в день Анны и как не попасть в бедуПриметы на 16 ноября: что нельзя делать в день Анны и как не попасть в беду "Торжественно клянусь, что замышляю только шалость!": фильмы о Гарри Поттере получат продолжение"Торжественно клянусь, что замышляю только шалость!": фильмы о Гарри Поттере получат продолжение
07:19

У Киева есть девять сценариев обороны на случай вторжения России - Арестович

06:46

Новые трубопроводы или дело мира: Джонсон заявил о выборе, который предстоит сделать ЕСВидео

06:30

СССР 2.0 замаячил на горизонте: разразится ли война в Беларусимнение

06:30

Залог успеха 2022 года: астролог рассказал, что нужно успеть сделать до нового года каждому знаку

06:01

Самый красивый красный маникюр на Новый год 2022, который заставит поверить в чудоФото

Реклама
05:42

Наращенные ресницы могут вызвать рак - врачВидео

05:12

Медицинские мифы: врач рассказал, можно ли пить молоко во время простуды

04:52

Заморозит и засыплет снегом: украинцам дали ледяной прогноз и назвали срокиВидео

04:23

Медик рассказал, какие признаки алкоголизма легко заметить на лице

03:45

Добавьте немного счастья в обыденность: как ускорить синтез серотонина и повысить настроение

02:59

Страшные политические решения и уничтожение бизнеса: эксперт шокировала прогнозом о жизни в УкраинеВидео

02:11

Как правильно ухаживать за лицом осенью и зимой - советы косметологовВидео

01:55

"Это главный враг организма": врач-стоматолог назвал неожиданную причину порчи и выпадения зубов

01:40

Живой щит против РФ: эксперт оценил сценарий переброски британского спецназа в УкраинуВидео

01:40

Эксперты составили топ-3 обычных привычек, которые разрушают здоровье

00:45

Как привлечь деньги: действенные способы для пополнения кошелькаВидео

00:12

Приметы на 16 ноября: что нельзя делать в день Анны и как не попасть в бедуВидео

15 ноября, понедельник
23:58

Новая глава "Слуги народа" назвала самую слабую область для политсилыВидео

23:28

В Украине открывают пункты вакцинации детей против COVID-19Видео

23:08

Иммунолог назвал самую эффективную вакцину от коронавирусаВидео

Реклама
22:59

Генсек НАТО заявил о наращивании войск России у границ УкраиныВидео

22:59

Можно ли сыр есть каждый день - ответ диетолога

22:32

Чтобы в доме был достаток: как правильно мыть полы и вытирать пыль, чтобы привлечь удачуВидео

22:25

Германия признала "Батька": Меркель и Лукашенко обсудили ситуацию на границе с БеларусьюВидео

22:20

Какая каша очень полезная для завтрака - ответ ученых

22:00

Франция и Германия пригрозили России тяжелые последствиями - КулебаВидео

21:48

На Украину резко обрушатся морозы и опасная погодаВидео

21:33

Епископу от удара оторвало ногу: появились подробности страшного смертельного ДТП в ЛуцкеВидео

21:13

Полтавчанка съела на улице живого голубя (видео)Видео

20:59

В Николаеве лиман покрылся подсолнечным масломВидео

20:54

Веерных отключений электроэнергии в Украине не будет - ЗеленскийВидео

20:45

Второе дыхание для Слуги народа: зачем назначили Шуляк вместо Корниенкомнение

20:31

В моду на зиму 2022 вошли пуховики божественной красоты, которые согреют в трескучий морозФотоВидео

20:19

Зеленский пообещал вакцинированным украинцам по 1000 грн

20:14

Когда правильное питание вредит: 5 неочевидных фактов, в которые пора перестать верить

19:49

Украина будет участвовать в сертификации Северного потока-2Видео

19:47

Гороскоп на завтра 16 ноября 2021: Овнам – интриги, Девам – вещие сныВидео

19:39

Цены на подсолнечное масло в Украине станут заоблачнымиВидео

19:26

"Детей нужно возвращать за парты": в МОН назвали условие отмены дистанционки в УкраинеВидео

19:25

Цвета счастья и удачи в год Тигра 2022 для каждого знака зодиака

Реклама
19:10

В Кривом Роге горе-мать оставила 9 своих детей под горсоветом и отправилась устраивать личную жизньВидео

18:59

Магнитная буря накроет всех: чем опасен этот ударВидео

18:58

Соль вместо порошка: в Украине массово продают поддельный стиральный порошокВидео

18:49

Глава МИД Украины Кулеба приглашен на заседание министров стран НАТОВидео

18:46

Купил права, а их нет в "Дии": в Луцке парень пожаловался на мошенников в полицию

18:46

София Ротару выступит в Москве после скандального заявления про Крым

18:36

Зеленский внес исправления в ранее введенные санкции СНБОВидео

18:33

ВСК Рады назвала главную причину Иловайской трагедии

18:31

Стало известно, когда киевские школьники вернутся за партыВидео

18:25

Партию "Слуга народа" возглавила Елена Шуляк: что о ней известно

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять