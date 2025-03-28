Как Путин загнал Трампа в тупик

Трамп поделился смутным ощущением, что Россия затягивает. Россия не затягивает, а просто выполняет свой план.

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Путин, Трамп, ВСУ / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, скриншот, facebook.com/DonaldTrump

Удар по Харькову и области. Удар по Сумам и области. Удар по Днепру. По плотной жилой застройке. Осознанно.

Позиция, которую трудно не разделить – чтобы перестали умирать люди. Но чем больше стало "прекрасных разговоров", тем чаще и масштабнее Кремль атакует гражданские объекты в Украине.

Смысл разговоров ведь был какой-то другой, нет?

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Трамп поделился смутным ощущением, что Россия затягивает. Россия не затягивает, а просто выполняет свой план.

Чтобы его изменить, нужно предъявить весомые для Путина аргументы. Вроде как именно это предполагает логика "мира с позиции силы" и концепт "восстановление сдерживания".

Пока же действия США опровергают их риторику. Вашингтон ставит десятки государств на растяжку: верить словам, которые противоречат действиям, или выстраивать договорённости с Китаем и Россией. Результаты выбора могут неприятно удивить.

Кто такой Алексей Копытько Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.

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