Атаки на Харьков и Днепр: террор ради террора продолжается

Террор - это не просто обычное состояние ментальности российских оккупантов.

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Атака на Днепр / Коллаж: Главред, фото: ДСНС, Сергей Лысак

В ночь на 27 марта российские оккупационные войска осуществили очередной акт террора против гражданского населения Украины – масштабные, неизбирательного характера, налёты дронов-камикадзе Shahed-136, на Харьков и Днепр.

Враг использовал для удара по Харькову не менее 21 дрона-камикадзе, аналогичная тактика массированного удара осуществлялась и по Днепру.

С первой половины марта российские оккупанты видоизменили тактику нанесения ударов Shahed-136, концентрируя их по отдельно взятым городам, осуществляя тем самым поочерёдные массированные налёты: Кропивницкий, Запорожье, Одесса, Кривой Рог, Харьков, Днепр… Это тактика представляет собой некую имитацию ковровой бомбардировки.

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На сегодняшний день боевая часть Shahed-136 увеличена с 50 до 90 кг, что делает её сопоставимой с авиационной бомбой ОФАБ-250. Налёт на Одессу в ночь на 20 марта содержал не менее 25 дронов-камикадзе, налёт на Харьков – минимум 21 Shahed-136, или, странным образом, максимальную загрузку ОФАБ-250 на фронтовом бомбардировщике Су-34 – 22 авиабомбы. Совпадение или целенаправленное формирование ударных групп дронов, сопоставимое с ковровым бомбометанием Су-34?

Очевидно, что новая тактика, заключающаяся в катализации террора и разрушений, направлена на то, чтобы морально-психологически давить на украинцев и, как следствие, внутри общества создавались предпосылки к давлению на руководство страны и переговорные процессы.

Напомню, что террор это не просто обычное состояние ментальности российских оккупантов – это концепция войны российской армии, унаследованная от СССР.

Ещё во времена СССР одним из тактических и, я бы даже сказал, стратегических элементов ведения войн был заложен элемент террора гражданского населения. Иными словами, целенаправленное уничтожение гражданской инфраструктуры и убийство мирного населения, с целью распространения панических настроений среди гражданских, хаотизации внутренней социально-политической ситуации и морально-психологического давления на власти, через гражданский сегмент, с принуждением к скорейшей капитуляции.

Так же, в очередной раз поднимается вопрос об обеспечении эшелонированной ПВО украинских городов, находящихся под постоянными ударами со стороны РОВ. Причём, как я неоднократно отмечал, у Одессы и Харькова схожая проблема – малое время реагирования мобильных огневых групп на угрозу. В случае с Одессой, это выход дронов-камикадзе сразу на город с морских рубежей, в случае Харькова – это малое расстояние от границы с рф до окраин города, около 25 км, которые преодолеваются за менее чем 10 минут.

Не меньшей проблемой становится и новая тактика РОВ, которая себя проявила в Одессе 20 марта, а именно, выход на цель дронов-камикадзе на высотах 2-2,5 км и резкое пикирование, что так же делают работу мобильных огневых групп неэффективной. В этой связи ещё большую актуальность получают ЗСУ типа Gepard и аналоги, а так же ЗРК малого радиуса действия, такие как, например, советские С-125, ЗРК "Стрела-10", "ОСА", прошедшие соответствующую модернизацию и западные варианты - ЗРК Crotale, Alvis Stormer, L3Harris VAMPIRE и прочие.

Батареи ЗРК Crotale и L3Harris VAMPIRE вполне могло бы хватить для прикрытия в первом эшелоне таких городов как Одесса и Харьков, в случае массовых налётов Shahed-136 на высотах в пределах 2 км. Но в этих вопросах мы полностью зависим от поставок, как комплексов, так и боекомплекта к ним от наших партнёров.

Кроме того, стоимость ракеты и темпы производства у наших партнёров, порою, несопоставимы с темпами производства Shahed-136 в россии, что может привести к быстрому истощению таких эшелонов ПВО. И это в очередной раз поднимает вопрос о форсировании производства отечественной ЗРК, с возможностью масштабирования производства БК, как к ней, так и локализации производства западных аналогов ЗУР.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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