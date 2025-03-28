Переговоры в Эр-Рияде: немного анализа, когда немного улеглась пыль

Как меняются позиции сторон на фоне этих переговоров?

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Переговоры в Эр-Рияде / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины

Чего достигли стороны?

В теории - определенных технических согласований по прекращению огня в части энергетических объектов и акватории Черного моря. Причем Россия одновременно считает, что договоренность зафиксирована и выдвигает требования для того, чтобы ее зафиксировать. Украина считает что нужно зафиксировать технические детали контроля соблюдения. Трамп считает, что он молодец.

На практике - даже чтобы прийти к общему заявлению сторонам не хватило базиса договоренностей. В частности, если украинская и американская стороны достаточно близко определили базовые условия договоренностей, российский документ традиционно отражает скорее максималистские желания Кремля, чем реальный компромисс. Россия пытается добиться существенных уступок в экономике (снятие санкций в сфере минеральных удобрений и аграрного сектора), которые, впрочем, уже и так были слабо ограничены.

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Как меняются позиции сторон на фоне этих переговоров?

Наша сторона занимает четкую позицию: никакие договоренности не могут включать территориальные уступки. Поэтому ключевые переговорные приоритеты Украины - это безопасность граждан, освобождение пленных, обеспечение безопасности гражданской инфраструктуры и установление паритетного перемирия с четкими механизмами контроля. В этом контексте, именно Украина сегодня наиболее заинтересована в достижении настоящего мира.

В то же время россияне демонстрируют неготовность к настоящим переговорам и компромиссу. Они продолжают выдвигать неприемлемые условия по прекращению огня, требуя неприемлемых территориальных уступок со стороны Украины. Россияне затягивают процесс, рассчитывая на лучшую конъюнктуру через несколько месяцев. Дальше этого горизонта уже у них будут проблемы.

Роль и позиция США остаются очень слабыми, местами - жалкими. Показательно постепенное снижение амбиций США: если раньше речь шла о всеобъемлющем перемирии, то теперь договоренности сузились до локальных решений. Команда Трампа, очевидно, ищет быстрые дипломатические победы. Но переход на более масштабные договоренности пока лишь иллюзия в голове у Трампа и Ко.

Украина не имеет никаких иллюзий относительно поведения российской стороны и это хорошо. Мы много раз предупреждали США, что россияне лжецы, они традиционно будут затягивать процесс и выдвигать нереалистичные условия. Собственно, Трамп не хотел и не хочет это слышать. Но ему придется, если он не хочет в очередной раз выглядеть идиотом. Хотя ему, конечно, не привыкать.

Украинские дипломаты и в дальнейшем вынуждены балансировать между жесткостью (и необходимостью объяснять команде Трампа очевидное) и дипломатичностью, сдерживая США от чрезмерных уступок Кремлю. Пока это удается, но со сверхусилиями.

Что дальше?

Переговоры вокруг морского и энергетического перемирия вскрыли самую большую проблему "заморозки" - пока не началось обсуждение КАК и главное КТО будет контролировать этот процесс на земле (глазами), это все не серьезно.

Потому что почти 2000 км активного фронта - это минимум 10.000 людей, которые просто контролируют процесс пока стороны будут рыть демаркационную линию. Кто эти люди? Они турки? Арабы? Китайцы? Американцы? Кто?

Пока мы видим, что Путин не хочет вести реальные переговоры о прекращении огня. Он хочет получать хотя бы минимальные уступки от США и подождать, не добьет ли Трамп евроатлантическое единство окончательно.

Поэтому в дальнейшем Украине надо держать такую же вменяемую позицию. Мы:

№1. Категорически против территориальных уступок и признания оккупации.

№ 2. Мы - за паритетное прекращение огня.

№ 3. Мы - за четкие механизмы контроля любых договоренностей.

Мы не знаем, будет ли Трамп давить на Россию (вряд ли), повторится ли давление на Украину (вероятно), или он потеряет интерес. Но пока Россия выдвигает неадекватные требования, Украина должна тянуть время и истощать армию РФ.

Даже если Трамп захочет сыграть в постепенное снятие санкций, российская экономика без большой инвестиций уже не сможет восстановиться. О военном потенциале вы и так знаете. Поэтому будет как прогнозирует Шрайк - со временем способность России вести войну станет под огромный вопрос. Только это приведет к реальным переговорам.

Кто такой Юрий Богданов Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

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