США и ЕС обсуждают с Украиной мирные переговоры: что нам предлагают

Украине предлагают некоторые гарантии безопасности НАТО даже без официального вступления в альянс.

https://opinions.glavred.info/ssha-i-es-obsuzhdayut-s-ukrainoy-mirnye-peregovory-chto-nam-predlagayut-10514068.html Ссылка скопирована

С Украиной обсуждают сценарий мирных переговоров / Коллаж: Главред, фото: посольство Украины в США, ua.depositphotos.com

NBC: США и ЕС обсуждают с Украиной мирные переговоры с Россией. В частности, стороны говорят о том, от чего Киеву придется отказаться для достижения соглашения о прекращении боевых действий. Утверждается, что Украина, скорее всего, имеет время до конца года или чуть больше, прежде чем начнутся "срочные обсуждения мирных переговоров".

Украине предлагают некоторые гарантии безопасности НАТО даже без официального вступления в альянс для стимула президенту Владимиру Зеленскому для начала переговоров. Бывший чиновник Белого дома сказал телеканалу, что Украина может захотеть получить больше времени для боевых действий, особенно учитывая получение тяжелой техники, но "растет ощущение, что уже слишком поздно, и пора идти на сделку".

видео дня

Нет уверенности, что Украина предпримет еще одно весеннее наступление. Обсуждения ведутся на фоне опасений американских и европейских чиновников о том, что конфликт зашел в тупик, и о способности продолжать оказывать помощь Украине.

В администрации Джо Байдена также обеспокоены нехваткой сил в Украине, тогда как в России их, "похоже, множество". Киев, как утверждается, испытывает трудности с призывом в армию. В США также обеспокоены снижением интереса общественности к российско-украинскому конфликту на фоне войны Израиля и ХАМАСа.

Кто такой Алексей Голобуцкий? Алексей Голобуцкий-украинский политолог, политтехнолог, эксперт. Один из самых цитируемых экспертов-политолгоов в Украине. Заместитель директора Агентства моделирования ситуаций. Живет в Киеве, ведет популярный блог на своей странице в Facebook.



Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.