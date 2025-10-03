Способен ли мирный план Трампа успокоить Ближний Восток

Большинство ключевых международных игроков, включая ООН, выразили свою поддержку плану Трампа. Таким образом, главным остается вопрос позиции ХАМАСа.

Дональд Трамп предложил мирный план по Газе, который поддержали большинство стран региона / Коллаж: Главред, фото: скриншот видео /x.com/WhiteHouse

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявили о согласовании плана из 20 пунктов, призванного положить конец войне в Газе, который в понедельник был представлен Белым домом. Он действительно является одним из лучших за последний довольно длительный период времени планов урегулирования ситуации на Ближнем и Среднем Востоке и возможного разрешения палестино-израильского конфликта, которому уже почти 80 лет. Вопрос заключается в том, примет или отклонит ХАМАС этот план.

На сегодня Соединенные Штаты, Израиль, Европейский Союз и отдельные европейские страны, Великобритания, арабские и мусульманские государства, а также Палестинская национальная администрация во главе с ее президентом Махмудом Аббасом (Абу Мазеном) поддержали этот план. Фактически большинство ключевых международных игроков, включая ООН, выразили свою поддержку.

Таким образом, главным остается вопрос позиции ХАМАСа. Сейчас все ждут их ответа. Дедлайн, который определил Трамп для ответа, составляет 72 часа, то есть примерно в пятницу - в начале субботы - этот срок истекает. И многое в этой ситуации будет зависеть от внешних факторов. А здесь начинается самое интересное: это Иран, Россия и Китай. Все они пока не высказались публично по поводу плана Трампа по урегулированию конфликта. Их позиция и влияние на решение ХАМАСа могут иметь очень серьезные последствия.

Что предусматривает мирный план Трампа по Газе

Если план будет принят и реализован, это станет существенной победой Дональда Трампа и может привести к относительной стабилизации в регионе Ближнего и Среднего Востока.

Сам план выглядит довольно сильным. Основные его положения:

прекращение радикализма и экстремизма в секторе Газа;

завершение боевых действий по согласию всех сторон - Израиль в таком случае прекращает свои операции в секторе Газа;

освобождение заложников: в течение 72 часов должны быть освобождены все - как живые, так и погибшие, а в обмен Израиль передает 1700 жителей Газы, задержанных после 7 октября 2023 года, а также 250 палестинцев, приговоренных к пожизненному заключению.

Еще один новый и важный пункт, которого не было в предыдущих планах при посредничестве Катара, Египта и т.д. - амнистия для боевиков ХАМАС, которые сложат оружие и прекратят террористическую и политическую деятельность. Более того, им разрешается выехать в третьи страны, которые готовы их принять, - Израиль не будет этому препятствовать. Это считается очень важным шагом.

Далее план предусматривает полное разоружение ХАМАСа и прекращение его военной и политической активности в секторе Газа. Никто не хочет видеть ХАМАС ни в какой форме в системе управления анклавом.Впрочем, по заявлениям экспертов и единственному комментарию, прозвучавшему со стороны ХАМАСа - от члена политбюро Усамы Бадрана, - организация считает, что должна оставаться ключевой силой, которая имеет право на самозащиту и отстаивание национальных интересов. То есть понятно, что вариант разоружения может стать тем самым камнем преткновения.

Это, пожалуй, самая большая проблема, которая может остаться нерешенной в этом вопросе. Посмотрим, как будет, но подобные заявления со стороны ХАМАСа уже звучали.

Некоторые эксперты считают, что ХАМАС может склониться к принятию этого плана, хотя мнения внутри движения разделились. Те представители ХАМАСа, которые находятся в секторе Газа, и те, что находятся в Катаре (часть руководства), сейчас не имеют единой позиции. Более того, руководителей в Катаре фактически отстранили от принятия решений, поэтому окончательное слово будет за теми, кто находится непосредственно в Газе.

Следующий вопрос касается гуманитарной помощи. В случае прекращения боевых действий и отвода израильской армии на определенные линии (согласованные Генеральным штабом и силами обороны Израиля) в сектор начнет поступать масштабная гуманитарная помощь - до 600 грузовиков ежедневно. Ее поставки будут контролировать структуры ООН, Красного Полумесяца и другие нейтральные международные организации, чтобы она попадала непосредственно к палестинцам и не использовалась другими сторонами. Сегодня в секторе Газа проживает примерно 2 млн 200 тыс. человек. Это один из самых густонаселенных анклавов в мире на небольшой территории, и этот фактор тоже имеет большое значение.

Не менее важный вопрос - кто будет управлять Газой. План Трампа предусматривает создание временного переходного правительства или администрации из палестинских технократов, обладающих необходимыми хозяйственными и техническими знаниями для управления и восстановления территории. Ведь сейчас более 80% сектора разрушено, и нужны специалисты, способные обеспечить восстановительные процессы. Эта администрация будет действовать под контролем международного органа, который возглавят США. Дональд Трамп уже заявил о своей ключевой роли в этом процессе, предусмотрено также сотрудничество с арабскими и европейскими партнерами. В частности, среди европейцев важную роль может играть бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, который имеет значительный опыт участия в ближневосточных переговорах.

После этого планируется разработка экономической программы восстановления сектора. Речь идет о создании специальной восстановительной зоны, фактически - свободной экономической территории с низкими налогами и пошлинами. Идея заключается в превращении Газы в своеобразный "ближневосточный Сингапур". Задумка выглядит очень перспективной, и фактически все ключевые стороны - арабские, мусульманские страны, Израиль, США и Палестинская администрация - согласились с этим сценарием.

Еще один важный пункт для палестинцев - запрет насильственного выселения населения из сектора Газа. Вы помните предыдущий проект Дональда Трампа, который предусматривал переселение палестинцев в третьи страны с последующей застройкой территории инвестиционными проектами ("Ближневосточная Ривьера"). На этот раз такое решение снято с повестки дня, и в плане отдельно прописан запрет принудительных выселений.

Две проблемы для создания Палестинского государства

Отдельный блок касается гарантий безопасности от арабских стран. Предлагается, чтобы именно мусульманские государства помогли палестинцам в создании внутренних сил безопасности и полиции. Их представители должны выступить инструкторами и советниками.

Чрезвычайно важным является и пункт о создании палестинского государства. Несмотря на то, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступал категорически против, в плане указана необходимость создания предпосылок для образования палестинского государства в соответствии с резолюцией 181 Генеральной Ассамблеи ООН 1947 года. При этом отмечается необходимость реформ среди палестинцев - на Западном берегу реки Иордан, в Самарии и секторе Газа.

Именно это упоминание стало одним из ключевых факторов, почему большинство мусульманских и арабских государств - Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Кувейт, Бахрейн, Египет, Турция, Индонезия и другие - поддержали план. Ведь главный принцип - создание двух государств - остается в основе документа.

Конечно, в практической плоскости говорить о создании палестинского государства в краткосрочной перспективе сложно. Было потеряно очень много, в том числе и самими арабами. Когда 14 мая 1948 года Израиль провозгласил независимость в соответствии с резолюцией 181, палестинцы и большинство арабских стран не признали этого решения и начали первую арабо-израильскую войну.

И с этого начался целый каскад событий: Вторая арабо-израильская война, Суэцкий кризис, Шестидневная война, Война Судного дня, Кэмп-Дэвидские соглашения, признание Египтом Израиля и возвращение Синая, затем Первая и Вторая ливанские войны, большое количество террористических актов, Первая и Вторая интифады.

Весь этот комплекс событий - сколько было, да - террористических атак со стороны палестинцев; кстати, террористические акты случались и со стороны израильтян. Например, случай с Барухом Эльштейном - стрельба в Пещере Патриархов, где были убиты 29 арабов. Таких эпизодов много. И кульминацией этого процесса стала дата 7 октября 2023 года.

Итак, есть две главные проблемы по созданию палестинского государства. Во-первых, вопрос границ. Политическая воля и политические заявления о перспективах создания государства есть, и это устраивает арабские и мусульманские страны. Однако практическое воплощение вопроса границ порождает огромные трудности. Многие европейцы, арабские и мусульманские страны настаивают на границах 1967 года. А что такое границы 1967 года? До 1967 года Западный берег и Самария были под управлением Иордании, а сектор Газа - под управлением Египта; позже произошло перераспределение территорий во время Шестидневной войны, когда Израиль захватил эти территории и публично аннексировал восточный Иерусалим. Никто сейчас не в состоянии заставить израильтян отдать восточный Иерусалим как столицу будущего палестинского государства. На сегодня палестинцам принадлежит около 27% территорий, определенных резолюцией 181 Генеральной Ассамблеи ООН 1947 года - и это тоже большая проблема.

Вторая серьезная проблема - система управления. Кто будет руководить новым государством, какие институты и институты сохранятся или трансформируются? У Палестинской администрации есть президентский институт, парламент, правительство - все это существует, но нужно понять, как это будет функционировать в формате полноценного государства. Нужны реформы институтов, создание служб безопасности и обороны. Будет ли новое государство демилитаризованным? Кто будет гарантировать его безопасность - Израиль, арабские страны или международные силы? Это вопрос будущего. Но то, что пункт о создании государства присутствует в плане, стало важным фактором для признания этого проекта многими мусульманскими и арабскими странами.

Способно ли согласие ХАМАС завершить затянувшуюся войну?

Если же ХАМАС согласится на все пункты, это повлечет тектонические изменения в регионе и может привести к значительной стабилизации и продвижению мирного процесса. Дональд Трамп уже предупредил, что в случае отказа США окажут Израилю всестороннюю помощь для завершения его задач.То есть дипломатично сказали: если они не захотят идти на мирные инициативы и не примут план, который во многих вопросах выгоден и для палестинской стороны, и для ХАМАСа (в частности - с предоставлением амнистии со всеми нюансами), то тогда, как я понимаю, продолжится силовой сценарий при полной поддержке Соединенных Штатов.

Здесь я не исключаю, что могут быть повторные удары по Ирану. Когда именно - трудно сказать, но ситуация в регионе говорит о том, что в Восточном Средиземноморье подходит еще одна авианосная ударная группа с кораблями сопровождения и полным боекомплектом, авиацией и так далее. Это также может быть подготовкой к действиям, связанным с Ираном, йеменскими хуситами и ситуацией в Газе.

Как будет реагировать мировое сообщество? Конечно, будут многочисленные протесты, но арабские монархии Персидского залива хорошо понимают: лучшего варианта сегодня нет, чем план, предложенный Трампом. Именно поэтому многие из них выразили поддержку.

Если ХАМАС полностью поддержит план, мы увидим тектонические изменения в системе безопасности и развития региона, конечно, останутся зоны нестабильности - Йемен, частично Ливан. Однако Ливан делает шаги по разоружению Хезболлы и ее вытеснение с политической арены - это сложный процесс. Пока существует действующий режим в Иране, полностью стабилизировать регион будет крайне трудно. Но если план реализуют, другие меры по стабилизации станут значительно проще для выполнения.

Когда они согласятся и поставят свою подпись, а мы увидим, что четко и конкретно будут переданы 48 заложников (20 живых и 28 мертвых), а Израиль, в свою очередь, отпустит 1700 заключенных и 250 пожизненно заключенных, - тогда можно будет сказать, что механизм заработает. Но главное - это заложники. Очень важно, чтобы не возникла ситуация, когда ХАМАС заявит, что "не может найти" нескольких заложников живых или мертвых. Это может стать проблемой, ведь ХАМАС - специфическая террористическая организация, которая умеет манипулировать такими моментами.

Если будут выполнены все первые требования - освобождение заложников, обмен всех заключенных, которых отдает Израиль, и разоружение ХАМАСа, как это прописано в соглашении, - тогда действительно можно говорить о перспективе стабилизации. Очень важным фактором станет и то, как быстро заработает временная администрация, временное правительство из числа технократических палестинцев, которые должны реализовывать этот план под внешним международным контролем.

От того, как они начнут процесс экономического восстановления, также многое будет зависеть. Если там действительно будет построен условный "второй Сингапур", как декларируется - со свободной торговой зоной, современной инфраструктурой, при поддержке стран Персидского залива, - тогда можно будет говорить, что вопрос стабилизации решен и хотя бы одна горячая точка в мире ликвидирована.

Евгений Добряк, эксперт по вопросам Азии и Ближнего Востока, специально для Главреда

О персоне: Евгений Добряк Евгений Дмитриевич Добряк (род. 28 февраля 1972, г. Киев) - украинский политик. Бывший народный депутат Украины. Член ВО "Батькивщина" с 2003 г., с 9 сентября 2014 г.-1 февраля 2015 г. - Руководитель Главного департамента по вопросам национальной безопасности и обороны Администрации Президента Украины Магистр управления в военной сфере. Читает и разговаривает на арабском языке. Эксперт по вопросам Азии и Ближнего Востока.

