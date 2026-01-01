Укр
Читать на украинском
Чем объяснить трусливую бездеятельность американских военных моряков?

Иван Яковина
1 января 2026, 21:50
Единственное, что приходит на ум – это прямой приказ от Трампа, который отчаянно избегает сейчас любой конфронтации с Путиным.
танкер Белла-1
Танкер Белла-1 / фото: Marine Traffic

Удивительная история, о которой возмутительно мало сейчас говорят: американские военные корабли уже неделю(!) преследуют танкер теневого флота "Белла 1", который шел в Венесуэлу без всякого флага.

Танкер отказался(!) останавливаться в ответ на требование американских властей, развернулся, и на всех парах сейчас идет из Карибского моря "в направлении Исландии". Я, правда, думаю, что он топит в Мурманск, поскольку команда танкера успела намалевать на нем огромный российский триколор, а американские военные почему-то все никак не могут решиться остановить его силой.

Как вы понимаете, далеко не каждый капитан обычного танкера может охуеть настолько, чтобы показать средний палец американскому флоту, отказаться выполнять его приказы и взять курс на Мурманск.

Я предполагаю, что в трюме этого судна что-то очень ценное и/или очень незаконное. Что-то такое, что ни в коем случае не должно попасть в руки американцев. Например, оружие - подарок для Мадуро от Путина в преддверии вторжения США в Венесуэлу. Именно этим могла бы объясняться решительность действий капитана судна.

Но вот чем объяснить трусливую бездеятельность американских военных моряков, я сказать затрудняюсь. Единственное, что приходит на ум – это прямой приказ от Трампа, который отчаянно избегает сейчас любой конфронтации с Путиным.

Если так, то мы в очередной раз стали свидетелями неприличной слабости характера и запредельной трусости нынешнего американского президента.

О персоне: Иван Яковина

Родился в Москве, в районе Сокольники, жил там до трех лет. Имеет украинские корни, предки происходят из города Самбор на Львовщине. С родителями часто переезжал из города в город, проживал в Подмосковье, Кишиневе, Санкт-Петербурге. Учился в 11 школах.

Окончил Московский лингвистический университет, по специальности — арабист.

С 2010 года работал в Киеве, писал для сайта "Лента.ру". После рейдерского захвата издания в 2014 переехал в Украину.

Работает журналистом и политическим обозревателем журнала "Новое время" (Киев), пишет Википедия.

Иван Яковина
РФ приволокла "доказательства", чтобы убедить США в "атаке" на резиденцию Путина

РФ приволокла "доказательства", чтобы убедить США в "атаке" на резиденцию Путина

22:19Мир
Графики отключений в Днепре и области на 2 января: когда и где будут выключать свет

Графики отключений в Днепре и области на 2 января: когда и где будут выключать свет

21:31Энергетика
Отключение света 2 января: в Укрэнерго рассказали об ограничениях в пятницу

Отключение света 2 января: в Укрэнерго рассказали об ограничениях в пятницу

20:00Энергетика
Тарас и Елена Тополи воссоединились в Новый год — семейное фото

Тарас и Елена Тополи воссоединились в Новый год — семейное фото

Китайский гороскоп на завтра 2 января: Кроликам - тревога, Змеям - обиды

Китайский гороскоп на завтра 2 января: Кроликам - тревога, Змеям - обиды

"За постоянную помощь": Стерненко публично поблагодарил Ани Лорак

"За постоянную помощь": Стерненко публично поблагодарил Ани Лорак

"Начали откачивать": известный украинский певец чуть не умер в новогоднюю ночь

"Начали откачивать": известный украинский певец чуть не умер в новогоднюю ночь

Гороскоп на сегодня 2 января: Тельцам - море комплиментов, Скорпионам - неожиданность

Гороскоп на сегодня 2 января: Тельцам - море комплиментов, Скорпионам - неожиданность

