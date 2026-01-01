Единственное, что приходит на ум – это прямой приказ от Трампа, который отчаянно избегает сейчас любой конфронтации с Путиным.

Танкер Белла-1 / фото: Marine Traffic

Удивительная история, о которой возмутительно мало сейчас говорят: американские военные корабли уже неделю(!) преследуют танкер теневого флота "Белла 1", который шел в Венесуэлу без всякого флага.

Танкер отказался(!) останавливаться в ответ на требование американских властей, развернулся, и на всех парах сейчас идет из Карибского моря "в направлении Исландии". Я, правда, думаю, что он топит в Мурманск, поскольку команда танкера успела намалевать на нем огромный российский триколор, а американские военные почему-то все никак не могут решиться остановить его силой.

Как вы понимаете, далеко не каждый капитан обычного танкера может охуеть настолько, чтобы показать средний палец американскому флоту, отказаться выполнять его приказы и взять курс на Мурманск.

Я предполагаю, что в трюме этого судна что-то очень ценное и/или очень незаконное. Что-то такое, что ни в коем случае не должно попасть в руки американцев. Например, оружие - подарок для Мадуро от Путина в преддверии вторжения США в Венесуэлу. Именно этим могла бы объясняться решительность действий капитана судна.

Но вот чем объяснить трусливую бездеятельность американских военных моряков, я сказать затрудняюсь. Единственное, что приходит на ум – это прямой приказ от Трампа, который отчаянно избегает сейчас любой конфронтации с Путиным.

Если так, то мы в очередной раз стали свидетелями неприличной слабости характера и запредельной трусости нынешнего американского президента.

О персоне: Иван Яковина Родился в Москве, в районе Сокольники, жил там до трех лет. Имеет украинские корни, предки происходят из города Самбор на Львовщине. С родителями часто переезжал из города в город, проживал в Подмосковье, Кишиневе, Санкт-Петербурге. Учился в 11 школах. Окончил Московский лингвистический университет, по специальности — арабист. С 2010 года работал в Киеве, писал для сайта "Лента.ру". После рейдерского захвата издания в 2014 переехал в Украину. Работает журналистом и политическим обозревателем журнала "Новое время" (Киев), пишет Википедия.

