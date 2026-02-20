Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Почему Венгрия прекратила поставки дизельного топлива в Украину на самом деле

Леонид Невзлин
20 февраля 2026, 08:10
142
Администрация США оказывает прямую поддержку режиму Орбана.
Сийярто, Украина и Венгрия
Украина и Венгрия / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, consilium.europa.eu

Венгрия прекращает поставки дизельного топлива в Украину до возобновления работы нефтепровода "Дружба", заявил глава МИД этой страны Петер Сийярто. Выступая на заседании правительства, он сказал, что поставки нефти до сих пор не восстановлены якобы "по решению Украины" и назвал это "чисто политическим решением".

Сийярто — один из ближайших соратников Виктора Орбана, чей режим, по имеющейся информации, щедро финансируется по личному распоряжению Путина. Об этом знают и Украина, и Евросоюз, и США. Но почему-то никто не спешит публично вскрывать методы и конкретные факты финансового взаимодействия Москвы и Будапешта.

Более того, администрация США оказывает прямую поддержку режиму Орбана, который рискует потерять власть на предстоящих выборах. Госсекретарь Марко Рубио буквально вчера выступил на совместной пресс-конференции с Орбаном, где заявил: "Я могу с уверенностью сказать, что президент Трамп глубоко предан вашему успеху, потому что ваш успех — это наш успех. Мы хотим, чтобы эта страна процветала. Это в наших национальных интересах, особенно пока вы являетесь премьер-министром и лидером этой страны".

видео дня

Фактически это прямая предвыборная агитация в интересах режима, получающего бенефиты от Москвы и ведущего наиболее яростную антиукраинскую кампанию в Европе. А теперь — ещё и останавливающего поставки топлива, жизненно необходимого стране, замерзающей из-за российских ударов. Деятельность режима Орбана должна быть публично расследована, особенно в части энергетического сотрудничества с Кремлём.

О персоне: Леонид Невзлин

Леонид Невзлин - российско-израильский предприниматель и общественный деятель, один из бывших руководителей нефтяной компании "ЮКОС". Российским судом заочно приговорен к пожизненному заключению. После полномасштабного вторжения поддержал Украину и выступает с критикой режима Путина, пишет Википедия.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Венгрия Леонид Невзлин
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
ВСУ прорвали рубежи россиян в Запорожье: часть "серой зоны" значительно сократилась - Братчук

ВСУ прорвали рубежи россиян в Запорожье: часть "серой зоны" значительно сократилась - Братчук

09:27Фронт
Россия дала срок Лукашенко до 2030 года, ему готовят замену – Латушко

Россия дала срок Лукашенко до 2030 года, ему готовят замену – Латушко

09:00Интервью
Европа незаметно стала главным двигателем выживания Украины после 4 лет войны - Axios

Европа незаметно стала главным двигателем выживания Украины после 4 лет войны - Axios

08:28Война
Реклама

Популярное

Ещё
Три знака зодиака входят в счастливую "белую полосу" жизни - кто они

Три знака зодиака входят в счастливую "белую полосу" жизни - кто они

РФ готовит массированный удар по Киеву и области: какие цели наметил враг

РФ готовит массированный удар по Киеву и области: какие цели наметил враг

Китайский гороскоп на завтра 20 февраля: Кроликам - обида, Драконам - неудачи

Китайский гороскоп на завтра 20 февраля: Кроликам - обида, Драконам - неудачи

Карта Deep State онлайн за 19 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 19 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Сейчас это выглядит дико: какие странные привычки были практически у всех в СССР

Сейчас это выглядит дико: какие странные привычки были практически у всех в СССР

Последние новости

09:27

ВСУ прорвали рубежи россиян в Запорожье: часть "серой зоны" значительно сократилась - Братчук

09:12

Вареные яйца категорически нельзя бросать в холодную воду: какова причина

09:05

Гороскоп на завтра 21 февраля: Львам - разочарование, Водолеям - счастье

09:00

Россия дала срок Лукашенко до 2030 года, ему готовят замену – Латушко

08:55

В Амурской области РФ пропал вертолет с силовиками на борту: что известно

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

08:50

Король Чарльз жестко отреагировал на арест своего брата Эндрю

08:28

Европа незаметно стала главным двигателем выживания Украины после 4 лет войны - Axios

08:27

Умер звезда "Эйфории" Эрик Дейн: что случилось

08:10

Почему Венгрия прекратила поставки дизельного топлива в Украину на самом делемнение

Реклама
07:45

РФ ударила ракетой по Харькову, был атакован жилой район: что известно

07:05

РФ теряет шансы на победу в Украине, переговоры не спасут - The Economist

06:10

США собрались бомбить Иран?мнение

05:57

Мороз неожиданно возвращается на Полтавщину: когда с новой силой ударит холод

05:37

Как появилось название Кривого Рога и почему город так называется — раскрыт нюансВидео

04:41

Сейчас это выглядит дико: какие странные привычки были практически у всех в СССР

04:00

Тест на гениальность: попробуйте найти 3 отличия на картинке за 23 секунды

03:30

Что добавить в воду, чтобы черенки не гнили, а прорастали: простой домашний способ

03:11

Где в Украине самая чистая питьевая вода: результаты исследованийВидео

02:11

Ученые назвали 2 раздражающие привычки, которые говорят о высоком уровне IQ

02:09

Фицо и Орбан шантажируют светом: эксперт рассказала, стоит ли волноваться

Реклама
01:30

Ни грамма косметики: 53-летнюю Камерон Диас подловили без макияжа

01:14

Почему СССР ставил "Лебединое озеро" во время трагедий: несподівана правда

00:51

Фанатки, на старт: Спайк из сериала "Баффи-истребительница вампиров" завершает развод

00:17

"Докладываю": известный блогер мобилизовался в ВСУ

19 февраля, четверг
23:53

Отключения по новому сценарию: свежие графики для Днепропетровщины на 20 февраля

23:49

Почему в палочках от Chupa Chups есть дырка: гениальная инженерная идея, спасающая жизни

23:41

Melovin высказался об экс-женихе на фоне слухов о его неверности

22:59

Матвиенко призналась, как вместе с Мирзояном спаслась от развода

22:34

РФ определила цели для ударов баллистикой - о каких объектах идет речь

22:25

Спецльгот для украинцев в Польше больше не будет: какой важный закон подписал Навроцкий

22:08

Его хотел "Шахтер": "Полесье" в шаге от подписания перспективного игрока

21:58

Как сварить яйца так, чтобы они моментально чистились: простая хитрость

21:41

В Запорожской области ввели новые графики отключения света на 20 февраля

21:20

Жир исчезает за секунды: как отмыть пластиковые контейнеры, чтобы стали как новые

21:14

Отключать будут по графику, но не везде: кто останется со светом 20 февраля

21:08

Фильмы для яркого киновечера: 5 лучших ролей Бенисио дель Торо

20:35

Трамп принял решение о санкциях против России - опубликован официальный указ

20:31

6 мест в доме, которые "съедают" сигнал Wi-Fi: где нельзя устанавливать роутер

19:59

Амбиции против реальности: как Путин загнал себя в тупик войны – The Economist

19:28

Сколько на самом деле еще может воевать Кремль: аналитик развенчал нарратив о "двух годах"

Реклама
19:23

В Украине посреди леса нашли "тайный город" - ученые бьют тревогуВидео

19:21

Почему женщины в Средневековье полностью сбривали брови: ответ удивит многих

19:10

Как формируется в РФ "лояльность общества к войне"?мнение

19:00

Секрет гармонии на грядках: что сажать вместе, а что может испортить урожайВидео

18:39

Россия требует не только территории: в Кремле выставили ультиматум Украине и НАТО

18:32

Мелодичный синоним к слову "туалет": как на украинском выразиться более красиво

18:20

Давали шанс 5%: вопреки прогнозам врачей женщина в 50 лет родила тройняшек

17:58

В шаге от весны: какую погоду для Днепра принесут последние выходные зимы

17:31

В Украине перестанет работать "Резерв+" - в Минобороны сделали заявление

17:28

Три знака зодиака входят в счастливую "белую полосу" жизни - кто они

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Регионы
Новости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости Житомира
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийЕлена ЗеленскаяПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп Киркоров
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять