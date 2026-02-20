Администрация США оказывает прямую поддержку режиму Орбана.

Венгрия прекращает поставки дизельного топлива в Украину до возобновления работы нефтепровода "Дружба", заявил глава МИД этой страны Петер Сийярто. Выступая на заседании правительства, он сказал, что поставки нефти до сих пор не восстановлены якобы "по решению Украины" и назвал это "чисто политическим решением".

Сийярто — один из ближайших соратников Виктора Орбана, чей режим, по имеющейся информации, щедро финансируется по личному распоряжению Путина. Об этом знают и Украина, и Евросоюз, и США. Но почему-то никто не спешит публично вскрывать методы и конкретные факты финансового взаимодействия Москвы и Будапешта.

Более того, администрация США оказывает прямую поддержку режиму Орбана, который рискует потерять власть на предстоящих выборах. Госсекретарь Марко Рубио буквально вчера выступил на совместной пресс-конференции с Орбаном, где заявил: "Я могу с уверенностью сказать, что президент Трамп глубоко предан вашему успеху, потому что ваш успех — это наш успех. Мы хотим, чтобы эта страна процветала. Это в наших национальных интересах, особенно пока вы являетесь премьер-министром и лидером этой страны".

Фактически это прямая предвыборная агитация в интересах режима, получающего бенефиты от Москвы и ведущего наиболее яростную антиукраинскую кампанию в Европе. А теперь — ещё и останавливающего поставки топлива, жизненно необходимого стране, замерзающей из-за российских ударов. Деятельность режима Орбана должна быть публично расследована, особенно в части энергетического сотрудничества с Кремлём.

О персоне: Леонид Невзлин Леонид Невзлин - российско-израильский предприниматель и общественный деятель, один из бывших руководителей нефтяной компании "ЮКОС". Российским судом заочно приговорен к пожизненному заключению. После полномасштабного вторжения поддержал Украину и выступает с критикой режима Путина, пишет Википедия.

