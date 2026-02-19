Как формируется в РФ "лояльность общества к войне"?

Формируется "лояльность общества к войне" в России не только пропагандой, но и распределением "пирога ВВП".
Как видим на графике, в 2021 году правящий класс РФ делал акцент на "лояльность бизнеса", прежде всего корпоративного.
Тогда отношение оплаты труда к ВВП составляло всего лишь 42%, а валовой прибыли - 48%.
То есть был явный перекос в сторону корпораций.
Как видим, с начала войны удельный вес зарплат в ВВП начал резко расти, а удельный вес валовой прибыли - падать.
Перелом произошел в 2024 году.
Сейчас удельный вес зарплаты в структуре ВВП составляет 46%, а валовой прибыли - 44%.
То есть война стала в РФ точкой изменения стимулов лояльности, сместив акцент с корпораций на население.
Это важно понимать для анализа внутренних "двигателей" войны РФ.
О персоне: Алексей Кущ
Алексей Кущ - финансовый аналитик, экономический эксперт. Живет в Киеве, работает в аналитическом центре "Объединенная Украина". Автор аналитических публикаций, активно ведет блог на своей странице в Facebook. Бывший советник президента Ассоциации украинских банков.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред