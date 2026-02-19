Как формируется в РФ "лояльность общества к войне"?

Это важно понимать для анализа внутренних "двигателей" войны РФ.

Путин и война / Коллаж: Главред, фото: 53 ОМБр им. князя Владимира Мономаха, сайт Кремля

Формируется "лояльность общества к войне" в России не только пропагандой, но и распределением "пирога ВВП".

Как видим на графике, в 2021 году правящий класс РФ делал акцент на "лояльность бизнеса", прежде всего корпоративного.

Тогда отношение оплаты труда к ВВП составляло всего лишь 42%, а валовой прибыли - 48%.

То есть был явный перекос в сторону корпораций.

Как видим, с начала войны удельный вес зарплат в ВВП начал резко расти, а удельный вес валовой прибыли - падать.

Перелом произошел в 2024 году.

Сейчас удельный вес зарплаты в структуре ВВП составляет 46%, а валовой прибыли - 44%.

То есть война стала в РФ точкой изменения стимулов лояльности, сместив акцент с корпораций на население.

Это важно понимать для анализа внутренних "двигателей" войны РФ.

