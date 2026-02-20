Укр
США собрались бомбить Иран?

Иван Яковина
20 февраля 2026, 06:10
Ждем, в ближайшие недели две вроде как должны начать.
Израиль и Иран согласились на полное прекращение огня
Иран и Трамп / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, facebook.com/DonaldTrump

Американцы явно собрались бомбить Иран. У Трампа настолько плохи дела внутри страны (история с Эпштейном тащит его на дно), что у него нет другого выхода, кроме начала большой войны. Народ нужно срочно чем-то отвлечь.

Я, правда, сомневаюсь, что одними бомбардировками получится сковырнуть режим. Но посмотрим.

В идеале, американцы разбомбят там военные заводы, поставляющие продукцию в РФ, но не тронут нефтеэкспортные мощности, чтобы не цена нефти не стала совсем уж огромной.

Еще лучше будет, если они там посадят своего человека, который откроет Иран для американских нефтяных компаний. Тогда нефти на рынке станет слишком много, и она дичайше подешевеет.

Ждем, в ближайшие недели две вроде как должны начать.

О персоне: Иван Яковина

Родился в Москве, в районе Сокольники, жил там до трех лет. Имеет украинские корни, предки происходят из города Самбор на Львовщине. С родителями часто переезжал из города в город, проживал в Подмосковье, Кишиневе, Санкт-Петербурге. Учился в 11 школах.

Окончил Московский лингвистический университет, по специальности — арабист.

С 2010 года работал в Киеве, писал для сайта "Лента.ру". После рейдерского захвата издания в 2014 переехал в Украину.

Работает журналистом и политическим обозревателем журнала "Новое время" (Киев), пишет Википедия.

