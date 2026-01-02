Укр
Читать на украинском
Чего ждать от 2026 года?

Виталий Портников
2 января 2026, 06:33
Если события будут развиваться по такому затухающему сценарию, снижение интенсивности войны может продолжаться и в 2027 году.
Чего ждать от 2026 года?
Уровень хаоса, в котором сегодня находится мир, делает любые попытки составить реалистичный политический календарь крайне проблематичными.

Впрочем, с определенной уверенностью можно утверждать, что 2026 год станет годом не столько завершения, сколько постепенного затухания войны. России, несмотря на все надежды Владимира Путина, так и не удастся достичь стратегического перелома. Соединенные Штаты, несмотря на персональные симпатии Дональда Трампа к российскому президенту, будут вынуждены сохранять давление на Москву. Европейские страны, несмотря на усталость от войны, продолжат искать новые ресурсы для поддержки Украины. Украина же, несмотря на искреннее стремление выйти из конфликта, будет вынуждена и в дальнейшем бороться за выживание в крайне сложных условиях.

На этом фоне будут продолжаться как декларативные дипломатические инициативы, так и непубличные контакты. По мере истощения обеих сторон все более острой будет становиться потребность в паузе и снижении интенсивности боевых действий без официального оформления таких шагов. Прекращение огня даже в локальных формах будет происходить не столько благодаря достигнутым договоренностям, сколько из практической необходимости.

Если события будут развиваться по такому затухающему сценарию, снижение интенсивности войны может продолжаться и в 2027 году. В таком случае постепенно сформируются условия или для подписания полноценного мирного соглашения еще до завершения президентских полномочий Дональда Трампа, или для его принятия с участием уже нового президента Соединенных Штатов в 2029 году.

О персоне: Виталий Портников

Виталий Портников - украинский публицист, писатель и журналист. Обозреватель Радио Свобода и постоянный автор аналитических статей в украинских изданиях на политическую и историческую тематику. Член Украинского ПЕН. Ведет популярный украиноязычный видеоблог на YouTube.

Виталий Портников
