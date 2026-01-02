У Москвы одна-единственная цель — продолжать войну.

Украина не нацеливалась на Путина или на одну из его резиденций в рамках предполагаемой операции с использованием беспилотников, заявили The Wall Street Journal представители служб безопасности США. Этот вывод подтверждается и оценкой ЦРУ, согласно которой никакой попытки атаки на Путина не было, пишет издание.

США установили, что Украина намеревалась нанести удар по военному объекту, расположенному в том же регионе, что и загородная резиденция Путина, но не в непосредственной близости от неё. Вчера вечером президент Дональд Трамп репостнул редакционную статью New York Post, в которой утверждалось, что украинского удара, вероятно, вообще не было. По данным WSJ, публикация Трампа появилась после того, как директор ЦРУ Джон Рэтклифф проинформировал президента по этому вопросу.

Заголовок этой статьи прямо указывает на то, что именно Россия чинит препятствия миру. Было бы хорошо, если бы президент США наконец полностью в этом убедился. Тем более что Америка располагает всеми средствами, позволяющими практически в режиме реального времени проверять заявления Москвы.

А ещё лучше — если Трамп начнёт адекватно реагировать на ложь Путина и его попытки втянуть Вашингтон в свои грязные игры. У Москвы одна-единственная цель — продолжать войну.

