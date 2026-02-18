Как два государства-спонсора терроризма демонстрируют единство

Если дойдёт до реального столкновения Ирана с США, российские корабли найдут срочный повод уйти на базу.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал переговоры с Ираном в Женеве "в некотором смысле прошедшими хорошо". Хорошо — это как? Иран по-прежнему отказывается принимать ядерные "красные линии" Трампа — прежде всего отказ от обогащения урана. Если это "хорошо", то что тогда провал?

И пока американские дипломаты ищут компромисс с Тегераном, Иран и Россия проводят совместные военно-морские учения в Оманском заливе и Индийском океане. Два государства-спонсора терроризма демонстрируют единство.

Только вот какое единство? Россия — ненадёжный союзник по определению. Она бросала партнёров в Сирии, в Ливии, да и в самом Иране. Предавала всех, кто на неё рассчитывал. Если дойдёт до реального столкновения Ирана с США, российские корабли найдут срочный повод уйти на базу.

И тогда Иран окажется один на один с американской (и израильской) военной машиной. Рассчитывать не на кого. И всё же, режим не отказывается ни от ядерных амбиций, ни от финансирования террористов по всему региону. Видимо, потому что террор — это не инструмент иранской политики. Это её фундамент.

