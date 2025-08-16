Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Совместное шоу одного актера и одного преступника

Александр Кочетков
16 августа 2025, 08:10
183
Трамп считает эту войну сугубо европейской проблемой, а вот для него она - возможность получить что-то полезное.
Совместное шоу одного актера и одного преступника
Трамп и Путин / Коллаж: Главред, фото: ОП, сайт Кремля

Президента США Д. Трамп считает, что вероятность успешных переговоров с Путиным на Аляске составляет 75%. Аналитики по всему миру, и в Штатах тоже, убеждены, что наоборот, то есть, не более 25%.

На самом деле правы и Трамп, и аналитики. Потому что имеют в виду совершенно разные вещи.

Аналитики под успешностью переговоров понимают реальные шаги к окончанию войны России против Украины. А для Трампа успешность - это его приближение к Нобелевской премии мира, о которой он мечтает с чисто детской непосредственностью. А на войну ему, по большому счету, наплевать, если она не требует поставок оружия и денег от США. Потому что Трамп считает эту войну сугубо европейской проблемой, а вот для него она - возможность получить что-то полезное.

видео дня

Состоятся учредительные переговоры - это уже успех. Потому что в Трампове нобелевское резюме можно будет записать "Приложил выдающиеся личные усилия для начала мирных переговоров между Россией и Украиной". Профит!

А тут еще путин, который очень опасается введения реальных санкций против рф, готов Трампу подыгрывать. В частности, согласиться на некое символическое сокращение ядерных вооружений, нераспространение ЯО, прекращение разработки новых носителей ЯО. Совсем неслучайно именно накануне Аляски недоимперия, пугая мир, анонсировала испытания безумного и нереального проекта "Беревисник", призрачного "Орешника" да еще и ядерные учения в Беларуси, где якобы уже есть российское тактическое ЯО.

После переговоров на Аляске россия может отказаться от испытаний своего "чудо-оружия на новых физических принципах", которое все равно не работает, зато Трамп как бы отзовет свои ядерные подводные лодки, которые и так неизвестно где находятся.

На самом деле ничего не изменится, но Трамп получит новую запись в резюме "Сделал личные решительные шаги по уменьшению ядерной опасности в мире", а Путин за подыгрывание не получит новых санкций. Профит!!!

А самыми успешными переговоры на Аляске могут стать, если после них Путин направит в Нобелевский комитет свою поддержку избрания Трампа (обычно главы государств делают подобное после миротворческих встреч с президентом США). То, что такая поддержка будет от военного преступника, вряд ли вызовет у Трампа какое-то неудобство, потому что моральными принципами он не обременен.

Где здесь Украина? Да нигде. Отсутствует. Как и на первом этапе переговоров. Ожидает телефонного известия Трампа, что он считает переговоры супер-супер-супер-успешными...

Между прочим, Китай весьма прозрачно намекает, что без его прямого вовлечения в переговоры и учета его интересов война россии против Украины не прекратится. Какие бы шоу Трамп ни устраивал. И в этой позиция как раз есть практический смысл.

О персоне: Александр Кочетков

Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины. Ведет собственный ютюб-канал, комментирует события в Украине и мире.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Дональд Трамп Александр Кочетков война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Прямо во время переговоров в США: РФ коварно атаковала Украину дронами и ракетой

Прямо во время переговоров в США: РФ коварно атаковала Украину дронами и ракетой

09:32Война
Трамп попал в тупик после встречи с Путиным: перед каким выбором он оказался

Трамп попал в тупик после встречи с Путиным: перед каким выбором он оказался

09:28Политика
Готов ли Путин свернуть "СВО" после Аляски: в ISW дали неожиданный ответ

Готов ли Путин свернуть "СВО" после Аляски: в ISW дали неожиданный ответ

08:49Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Китайский гороскоп на завтра 16 августа: Драконам - ложь, Свиньям - нытье

Китайский гороскоп на завтра 16 августа: Драконам - ложь, Свиньям - нытье

"За глаза": Шоптенко рассказала неприятную правду о Могилевской

"За глаза": Шоптенко рассказала неприятную правду о Могилевской

В города Украины теперь залетает хищная опасная птица: предупреждение орнитолога

В города Украины теперь залетает хищная опасная птица: предупреждение орнитолога

Какой будет осень в Украине: климатолог удивил прогнозом на сентябрь

Какой будет осень в Украине: климатолог удивил прогнозом на сентябрь

"Зеленский должен согласиться на сделку с РФ": Трамп сделал заявление после встречи с Путиным

"Зеленский должен согласиться на сделку с РФ": Трамп сделал заявление после встречи с Путиным

Последние новости

09:32

Прямо во время переговоров в США: РФ коварно атаковала Украину дронами и ракетой

09:28

Трамп попал в тупик после встречи с Путиным: перед каким выбором он оказался

08:49

Готов ли Путин свернуть "СВО" после Аляски: в ISW дали неожиданный ответ

08:42

Овощи будут хрустящими три недели: как хранить свежие огурцы

08:19

"Жесткие последствия" откладываются: Трамп заявил, на какой шаг он не пойдет против РФ

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

08:10

Совместное шоу одного актера и одного преступникамнение

07:33

Жена Трампа передала Путину тайное письмо: что известно

06:55

Трамп не звонил Зеленскому после встречи с Путиным: в FT описали "странную ситуацию"

06:10

Удары дронами по Украине в августе: РФ накопила тысячи беспилотниковмнение

Реклама
06:02

Откуда взялись славяне и что скрывает Кремль - факты, меняющие историюВидео

05:58

"Зеленский должен согласиться на сделку с РФ": Трамп сделал заявление после встречи с Путиным

05:30

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 7 секунд найти цифру 16

04:35

Жизнь перевернется с ног на голову: один знак зодиака получит важное сообщение

04:00

Суперголоволомка: найдите 3 отличия на картинке с бабушкой с бананами за 27 сек

03:30

Муравьи исчезнут за неделю: самый лучший способ уничтожить насекомых в огородеВидео

03:05

В 2025 году будет только одна Черная Луна: когда можно наблюдатьВидео

02:32

Убегают, как от огня: какие женщины отпугивают мужчин на свиданиях

02:24

Встреча Трампа и Путина закончились - что говорили об Украине и о чем договорились

02:07

"Достигнуто соглашение": что сказал Путин о войне в Украине после переговоров с Трампом

01:19

Встреча Путина и Трампа состоялась: о чем договорились

Реклама
01:05

Все время корчился: появилось видео неадекватного поведения Путина на встрече с ТрампомВидео

00:58

Путин привез Трампу пачку документов по Украине - о чем в них говорится

00:44

Какой будет осень в Украине: климатолог удивил прогнозом на сентябрь

00:20

Армия США высадилась в России и воевала против Москвы - что скрывает КремльВидео

15 августа, пятница
23:39

Дотанцевалась: у Бритни Спирс спала одежда во время очередного видео

23:35

ВСУ зачислили шесть сел и разбили врага под Покровском - детали от Генштаба

23:21

Шоптенко раскрыла новые подробности о диагнозе сына

22:54

Все начали кричать, журналистов выгнали: жесткий балаган на встрече Путина и ТрампаВидео

22:47

"Свадебная церемония": в Сети высмеяли "ласковую" встречу Путина и Трампа

22:35

Путин попал в скандал на Аляске из-за вопроса об Украине - что произошлоВидео

22:16

Почему Путин так хочет получить Донецкую область: журналисты узнали причину

22:13

Путин и Трамп уже прибыли на Аляску, но формат саммита внезапно изменили - первые деталиВидео

21:52

Ореховый Спас 2025: четыре запрета, которые нельзя нарушать 16 августа

21:50

"Они потерпели крах": россияне хотели уничтожить Сумы - эксперт

21:40

Три комнатные растения, которые привлекаю вредителей в дом

21:18

Трамп поставил неожиданное условие Путину перед саммитом на Аляске - что изменитсяВидео

21:18

Встреча Путина и Трампа: онлайн-трансляция судьбоносных переговоров на Аляске

20:32

"Он этого не сделает": Трамп обнадёжил заявлением перед встречей с Путиным

20:29

ВСУ могут выйти из Покровска - назван фактор, который решит судьбу городаВидео

20:22

Трамп наградил культовых артистов США: Том Круз отказался от премии Центра Кеннеди

Реклама
19:42

"Самым подлым образом": Олег Винник появился с новым заявлением

19:39

С чем Путин едет к Трампу - Зеленский назвал решающий фактор на переговорах

19:38

В Украину возвращаются дожди: названы регионы, где будет заливать

19:15

Покровск полностью очищен от ДРГ: как сейчас выглядит городВидео

19:12

Еле идет: сильно постаревшего Цекало засняли с женой на прогулкеВидео

19:10

Самолет Ил-96-300 с делегацией РФ уже имеет опыт перевозки преступного грузамнение

19:09

"Деньги не возвращают": у клиентов ПриватБанка не работает важная услуга

18:29

Андрей Матюха поддержал третий мастер-класс "Билет в ІТ" - на этот раз для детей в Днепре актуально

18:22

Bluetooth-шлемы: стоит ли платить больше за удобство? новости компании

18:20

"Наплевав": путинистов Валерию и Пригожина жестко развели в РФ

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять