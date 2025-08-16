Совместное шоу одного актера и одного преступника

Трамп считает эту войну сугубо европейской проблемой, а вот для него она - возможность получить что-то полезное.

Президента США Д. Трамп считает, что вероятность успешных переговоров с Путиным на Аляске составляет 75%. Аналитики по всему миру, и в Штатах тоже, убеждены, что наоборот, то есть, не более 25%.

На самом деле правы и Трамп, и аналитики. Потому что имеют в виду совершенно разные вещи.

Аналитики под успешностью переговоров понимают реальные шаги к окончанию войны России против Украины. А для Трампа успешность - это его приближение к Нобелевской премии мира, о которой он мечтает с чисто детской непосредственностью. А на войну ему, по большому счету, наплевать, если она не требует поставок оружия и денег от США. Потому что Трамп считает эту войну сугубо европейской проблемой, а вот для него она - возможность получить что-то полезное.

Состоятся учредительные переговоры - это уже успех. Потому что в Трампове нобелевское резюме можно будет записать "Приложил выдающиеся личные усилия для начала мирных переговоров между Россией и Украиной". Профит!

А тут еще путин, который очень опасается введения реальных санкций против рф, готов Трампу подыгрывать. В частности, согласиться на некое символическое сокращение ядерных вооружений, нераспространение ЯО, прекращение разработки новых носителей ЯО. Совсем неслучайно именно накануне Аляски недоимперия, пугая мир, анонсировала испытания безумного и нереального проекта "Беревисник", призрачного "Орешника" да еще и ядерные учения в Беларуси, где якобы уже есть российское тактическое ЯО.

После переговоров на Аляске россия может отказаться от испытаний своего "чудо-оружия на новых физических принципах", которое все равно не работает, зато Трамп как бы отзовет свои ядерные подводные лодки, которые и так неизвестно где находятся.

На самом деле ничего не изменится, но Трамп получит новую запись в резюме "Сделал личные решительные шаги по уменьшению ядерной опасности в мире", а Путин за подыгрывание не получит новых санкций. Профит!!!

А самыми успешными переговоры на Аляске могут стать, если после них Путин направит в Нобелевский комитет свою поддержку избрания Трампа (обычно главы государств делают подобное после миротворческих встреч с президентом США). То, что такая поддержка будет от военного преступника, вряд ли вызовет у Трампа какое-то неудобство, потому что моральными принципами он не обременен.

Где здесь Украина? Да нигде. Отсутствует. Как и на первом этапе переговоров. Ожидает телефонного известия Трампа, что он считает переговоры супер-супер-супер-успешными...

Между прочим, Китай весьма прозрачно намекает, что без его прямого вовлечения в переговоры и учета его интересов война россии против Украины не прекратится. Какие бы шоу Трамп ни устраивал. И в этой позиция как раз есть практический смысл.

Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер.

