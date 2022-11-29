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Соглашения и компромиссы с Кремлем нереальны

Алексей Голобуцкий

заместитель директора Агентства моделирования ситуаций

29 ноября 2022, 08:12

Они уже все понимают, что на них ожидает трибунал, поэтому уже не стесняются и публично признаются в реальных намерениях - освободить Украину от украинцев.

Соглашения и компромиссы с Кремлем нереальны
Россияне устроили "пир во время чумы" / newizv.ru

Соглашения и компромиссы с Кремлем нереальны. "Нам надо сделать так, чтобы Украина вынуждена была отправить сейчас еще 10-15 миллионов беженцев в Европу. И на Украине вообще никого кроме армии не останется", - у Соловьева в воскресенье обнародовали реальные цели России.

В воскресенье в эфире у Соловьева их политолог Сергей Михеев, комментируя удары по украинской инфраструктуре, призвал к геноциду и массовой депортации украинцев из Украины: "...То, что делаем сейчас [относительно разрушения критической инфраструктуры Украины] – недостаточно. Надо больше – вообще все, что обрушает и дезорганизует жизнь украинского государства. Если бы этим людям некуда было выехать, это была бы гуманитарная катастрофа. ...Давайте с американцами заключим гуманитарную сделку: пусть они пришлют сюда 100 пароходов - и будем из Одессы вывозить туда, вперед - туту на Америку и привет! ...Надо сделать так, чтобы Украина была вынуждена отправить еще 10-15 миллионов беженцев в Европу".

Какой-то дикарский "пир во время чумы": они уже все понимают, что их ожидает трибунал, поэтому уже не стесняются и публично признаются в реальных намерениях - освободить Украину от украинцев.

Для нас здесь ничего нового: они именно этим все 300 лет оккупации занимались. Часть украинцев вывозили в Сибирь (Зауралье, на Камчатку, в Казахстан - не принципиально), часть - вытесняли в Европу и Америку-Канаду.

Но союзникам такое публичное признание полезно для согласования их картины мира со страшными реалиями. Да, цель России действительно избавиться от украинцев любым способом. Не "демилитаризовать территорию вдоль границ". Не "обезопасить границы РФ". Даже не прирасти территориями. А конкретно чтобы украинцев в Украине не осталось.

Практика показала, что когда подобные заявления озвучивают где-то у Соловьева или Скабеевой, через несколько недель это же озвучивает и официальный Кремль - в лице какого-то Медведева или Володина с Матвиенко.

Эту позицию должны учитывать союзники, когда оценивают перспективы соглашений, компромиссов, просто временных договоренностей с Россией. Все, что Кремль выставляет в качестве требований и пунктов обсуждения, по факту просто беллетристика для занятия времени союзников (потому что Украина серьезно предложения Кремля не воспринимает, уже опытна).

Когда реальные цели - уничтожение украинцев и Украины, какие здесь могут быть компромиссы и соглашения?

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