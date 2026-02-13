Индии, в отличие от Китая, нечего противопоставить США. Китай контролирует рынок редкоземельных металлов, потому на китайцев не надавишь.

https://opinions.glavred.info/so-stoprocentnoy-veroyatnostyu-ssha-dozhmut-indiyu-10740383.html Ссылка скопирована

Трамп и Моди / Фото: www.whitehouse.gov

Какова вероятность, что Индия действительно прекратит покупать нефть у России, как об этом сказал Трамп? Прежде всего, США уже начали давить российский танкерный флот, а он обслуживал Россию, Венесуэлу и Иран одновременно. Также американцы получили доступ к венесуэльской нефти и хотят обеспечить ее гарантированный сбыт, чтобы американские компании могли в эту сферу инвестировать. Потому во всем, что касается нефти, в решительности США можно не сомневаться. И Индию американцы дожмут, у них есть для этого рычаги давления. В отличие от Китая, у которого, наоборот, есть рычаг давления на США.

Так что со стопроцентной вероятностью США дожмут Индию, и она прекратит покупать российскую нефть. Вопрос – на каких условиях.

Индии, в отличие от Китая, нечего противопоставить США. Китай контролирует рынок редкоземельных металлов, потому на китайцев не надавишь. В свою очередь Индия ничего подобного не может противопоставить. Потому в отношении Индии Штаты могут влупить и пошлины, и в сфере обороны предпринять болезненные шаги, и танкеры арестовывать. Потому для давления на Индию у американцев набор инструментов весьма большой.

видео дня

Происходящее на рынке нефти уже отражается не только на российской экономике, но и на финансировании войны. Так, например, Россия уже вынуждена сокращать затраты на производство оружия. Это уже видно по задолженностям на предприятиях оборонки РФ – им сократили выплаты еще в середине прошлого года.

Все это непременно будет влиять на оборонный бюджет РФ, потому что денег будет все больше и больше не хватать. Даже по старту 2026 году видно, что у России проблем больше, чем было в прошлом году, когда первый квартал 2025-го россияне так-сяк прошли благодаря тому, что тогда еще сохранялись более-менее высокие цены на нефть.

Тарас Загородний, специально для Главреда

О персоне: Тарас Загородний Тарас Загородний (родился 7 февраля 1979 года в г. Николаев) – политтехнолог, блогер, политический и экономический эксперт. Более 20 лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ и является частым гостем политических ток-шоу.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред