Сколько еще продлится война?

Вадим Денисенко
13 февраля 2026, 06:10
Если прочитать мюнхенскую декларацию, то складывается впечатление, что "зима пришла неожиданно" и все беды от США.
Путин и война в Украине / Коллаж: Главред, фото: wikipedia, скриншот

Еще два года войны?

Руководитель Мюнхенской конференции по безопасности сказал то, что думает большинство европейцев: война в Украине им выгодна и должна продолжаться еще пару лет. А если это нас не устраивает – мы неблагодарные существа.

1. Если очень коротко, все ждут выборов в США и проигрыша республиканцев. Это выгодно Европе, потому что о них немного забудут и появятся предохранители против условной и не очень Гренландии. Это выгодно России, которая всегда ставит на хаотизацию процессов. Это выгодно Китаю, который понимает, что в такой турбулентности Трамп будет ослаблен. Это не выгодно только нам. Потому что ослабление Трампа не повлияет положительно на ход нашей войны.

2. Если немного шире: Европа входит во время решения экзистенциального вопроса: они должны стать самостоятельным игроком (концепция Мерца) или играть в диверсификацию между Китаем и США (концепция Макрона). Есть еще третий вариант — ничего не делать (концепция многих). Но для перегруппировки и создания армий нужно еще как минимум пару лет.

3. Вообще, если прочитать мюнхенскую декларацию, то складывается впечатление, что "зима пришла неожиданно" и все беды от США. Своей вины ЕС не видит. В конце концов, все это было бы малоинтересным, если бы у нас не было войны и мы не были зависимыми от ЕС настолько критически.

4. Отдельно хочу обратить внимание на концепцию "неблагодарности Украины". Об этом говорит время политиков в Польше, это говорил пару раз Трамп. Сейчас об этом заговорил руководитель Мюнхенской конференции по безопасности. Это, на самом деле, очень плохой сигнал для нас. И он требует отдельной коммуникационной стратегии. Не обиженных обвинений в стиле "сам дурак", а стратегии. Потому что политики не обижаются.

О персоне: Вадим Денисенко

Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) – журналист, бизнесмен, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т. Шевченко, специализация "украинский язык и литература", в 1998 – факультет Гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.
Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Эспрессо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут"), пишет Википедия.

Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023).

С сентября 2023 по настоящее время – советник руководителя Украинской добровольческой Армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

