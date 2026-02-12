Что пытается сделать Путин украинцам

Москва пытается сломить волю к сопротивлению и заставить капитулировать украинский тыл.

Минувшей ночью РФ продолжила терроризировать жителей крупнейших городов Украины. "Шахедами" и баллистическими ракетами путинские войска били, в частности, по объектам тепловой генерации.

После этой атаки ещё 2600 жилых домов в Киеве остались без отопления. Ещё 1100 домов в украинской столице остаются без тепла из-за предыдущих массированных обстрелов и повреждений инфраструктуры. Водоснабжение и водоотведение работают, однако жителей просят запасаться питьевой и технической водой на случай возможных ударов и по этой инфраструктуре.

По информации властей, в Одессе из-за обесточивания без водоснабжения остались около 300 тысяч человек, а без тепла — почти 200 домов. В Днепре в результате массированной атаки прекращено теплоснабжение для 10 тысяч абонентов.

С одной стороны, Москва пытается сломить волю к сопротивлению и заставить капитулировать украинский тыл. С другой — сделать крупнейшие города страны непригодными для жизни и спровоцировать массовый исход населения. Какое же "слово" держит Путин в понимании администрации США, которая закрывает глаза на этот террор? Обещание об "окончательном решении украинского вопроса"?

О персоне: Леонид Невзлин Леонид Невзлин - российско-израильский предприниматель и общественный деятель, один из бывших руководителей нефтяной компании "ЮКОС". Российским судом заочно приговорен к пожизненному заключению. После полномасштабного вторжения поддержал Украину и выступает с критикой режима Путина, пишет Википедия.

