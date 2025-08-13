Ситуация на фронте и переговоры на Аляске: что ждет Украину?

Ситуация на фронте, в частности, на Покровском направлении, близка к критической.

Трамп, Зеленский и Путин / Коллаж: Главред, фото: ОПУ, скриншот из видео

Сейчас многие анализируют предстоящую встречу Д. Трампа и Путина на Аляске (хотя она может и не состояться).

Да, комментировать Трампа удобно и даже весело, он несет такое, что у вменяемых людей происходит заворот мозгов. Взять хотя бы его очередной перл, что если бы в 2022 году россияне ехали по асфальту, а не по копаному, то они были бы в Киеве за 4 часа. Удивлен, что еще никто не подсказал Трампу, что если бы не те 300 джавелинов, которые Украине передали во времена его первого президентства, то путин взял бы Киев за 40 минут...

При этом внешнеполитический трек действительно очень важен. И президент В. Зеленский перед Аляской активно пообщался с нашими европейскими партнерами, в результате имеем довольно адекватное заявление ЕС (минус Венгрия) в поддержку Украины.

Но мы же знаем, что главное и решающее - не извне, а внутри Украины. Ситуация на фронтах и в целом в стране - домашнее задание власти, к этому перед встречей Трамп-Путин приковано особое внимание.

Ситуация на фронте, в частности, на Покровском направлении, близка к критической. Есть локальные прорывы вглубь нашей обороны на длину более 10 км. Значительно увеличилась площадь территорий, которые враг захватывает за месяц по сравнению с предыдущими. Под угрозой логистика целого региона. Очень надеюсь, что ребятам из "Азова, который переброшен на это направление, удастся быстро стабилизировать ситуацию.

Поэтому еще не дипломатические заявления европейцев, на которые Трампу с путиным плевать, а именно темпы продвижения войск агрессора будут решающим аргументом при обсуждении условий потенциального прекращения огня. И Украина, к сожалению, накануне Аляски, оказалась в очень неубедительном положении. А еще надо добавить крайне сложную ситуацию с наполнением бюджета и производством оружия, и это тоже зона ответственности не американцев и европейцев, а украинской власти.

Посмотри только перечень законопроектов, которые обсуждает наша Верховная Рада! Какое отношение этот откровенный лоббизм имеет к обороне страны?

В сложившихся условиях замораживание боевых действий по линии фронта было бы отличным результатом для Украины. Но, скорее всего, предложения будут заметно хуже.

О персоне: Александр Кочетков Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины. Ведет собственный ютюб-канал, комментирует события в Украине и мире.

