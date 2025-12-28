Некоторые моменты выбешивают, но я рад быть в армии

Это уникальный опыт - именно таким образом познать свою страну, ее людей и быть частью защиты тех и того, что мне наиболее ценно.

https://opinions.glavred.info/nekotorye-momenty-vybeshivayut-no-ya-rad-byt-v-armii-10727720.html Ссылка скопирована

Вадим Карпьяк

Дорогой народ Украины! Этим постом официально сообщаю, что я принял тебе присягу и дал клятву десантника. То есть завершил свою БЗВП. Готов поделиться некоторыми впечатлениями неофита, но подчеркиваю, что они касаются только моего опыта в учебном лагере 95-й бригады при 199 учебном центре ДШВ. О других говорить не буду, потому что не знаю.

Учат хорошо. Все, что касается реальной подготовки к боевым действиям - действительно хорошо. После этих почти двух месяцев никто не может сказать, что едет в зону боевых действий неподготовленный. Стрельба, такмед, противодействие дронам, РЭБ, работа группами, инженерка, топография, связь.... Все основательно настолько, насколько это позволяют обстоятельства. Бесспорно, границ для совершенствования нет. Но после БЗВП для совершенствования есть еще слаживание в бригаде, где будет практическая подготовка, но уже на месте дальнейшей службы с местными инструкторами.

Хорошая подготовка это, в первую очередь, хорошие инструкторы. 90% моих - люди с реальным боевым опытом. Поэтому то, что они преподают было максимально практичным. Их военный опыт не всегда коррелируется с написанным в теоретических лекциях, но об этом тоже предупреждают. Инструкторов мало на такое количество курсантов. У них нет времени полноценно выдохнуть и восстановиться. У них куча своих затяжек, а их зарплата не сильно отличается от моей курсантской. Но каждый из них имеет что рассказать, показать и самое главное - готов научить.

видео дня

Правда научить можно тех, кто готов учиться. А часть мобилизованных такого желания не изъявляет. Люди машут рукой на свою подготовку буквально со словами: "Да нахер оно мне надо". Частично проблема в элементарной лени. Но не в последнюю очередь играет роль то, что большинство оказались в учебном центре не по собственной воле.

Каждый мобилизованный имеет свою историю, согласно которой именно его мобилизация - акт высшей государственной несправедливости. Чаще всего эти истории не проходят испытания фактчекингом. Но есть и случаи, когда ТЦК мобилизует мужчин, игнорируя документы о праве на отсрочку. И когда эти документы приходят в часть, то их, разумеется, списывают. Но это уже некомплект в бригаде, потраченное время и Слон ФМ (сарафанное радио), которое быстро понесет эту историю о несправедливости ТЦК дальше среди гражданских.

С мобилизацией надо что-то делать. Да, сейчас много теоретизирований о том, что мы можем и должны изменить и реформировать эту систему. Но вопрос о том, можно ли менять топливный шланг у машины, которая едет на полном ходу, остается открытым. И это шахматная "рогатка": нынешние методы ТЦК многих не удовлетворяют, но если попытаться все перестроить, то есть большой риск вообще остановить процесс мобилизации с немедленными последствиями на фронте. И встанет гамлетовский вопрос: что тогда будет больше пугать общество: методы ТЦК или обвал фронта?

Понятно, что люди, которые попадают в армию вопреки своему желанию, имеют низкую мотивацию. Но не нулевую. Достаточно многие из них принимают факт службы и понимают, что теперь они часть большого института. Это не всегда стимулирует желание учиться, но дает готовность принимать армейские правила.

Хотя иногда необходимость подчиняться этим правилам вызывает парадоксальную реакцию. Вот честно, несколько раз сталкивался с тем, что уместные требования дисциплины (построиться, дойти куда-то строем, вовремя прийти на место, или вовремя собраться и выйти на плац) вызывают возмущение со словами: "Мы не в России! Это какая-то диктатура! Украина - свободная страна".

Хорошо, конечно, что люди Россию автоматически ставят в своем воображении как пример тоталитаризма. Но плохо, что необходимый для коллективного выживания уровень коллективной дисциплины нивелируется у некоторых анархическим представлением о свободе.

Но это не критическая история. Мотивацию можно поднять. Так же, как и сразу развеять у новобранцев большинство мифов об армии. Хотя здесь вооруженным силам есть куда расти. Эту работу с мобилизованными должны были бы проводить люди из службы ППП (психологическая поддержка персонала). Только они заняты расследованиями СЗЧ, которое на них повесили.

На каждый случай самовольного оставления части заводится дело и в армии должно состояться расследование, по результатам чего кто-то должен быть наказан. И поэтому ППП вместо поддерживать мобилизованных, сидят и строчат огромные отчеты. Это отнимает большинство их рабочего времени и плодит тонны ненужного документооборота. Была недавно попытка снять с них эти детективно-бюрократические функции, но не получилось. Поэтому мотивация курсантов еще подождет.

СЗЧ в учебных центрах - это тоже проблема, которую озвучивают и с которой пытаются бороться. По состоянию на сейчас мне выглядит, что основная причина СЗЧ заключается в способе мобилизации и ощущении несправедливости процесса. Это раз. Но есть и не такие очевидные причины. Например драконовские ограничения курсантам в учебных центрах пользоваться телефонами. Это вызывает возмущение солдат. Потому что если мы здесь, чтобы защищать в первую очередь свои семьи, как нам объясняют, то важно поддерживать контакт с семьями и знать, что с ними все в порядке. Но мы лишены регулярного общения с ними. Мы не знаем, что с семьями после ночи обстрелов, а семьи не знают, что с нами. Это вызывает нервную реакцию, возмущение, волнение и как следствие - возможное СВЧ. Знаю о таких случаях.

Еще одним нюансом является невозможность контролировать свою жизнь и немного ее предвидеть. Понятно, что на то она и армия. Но ничего не произойдет, если курсант будет знать, какие у него занятия на этой неделе. Соответственно он будет знать, одеваться ли ему легко для длинных переходов, или он будет сидеть тепло одетый на теоретических лекциях. Хорошо, когда курсант знает, когда у него ночные занятия, а когда надо готовиться встать раньше. От этого знания обороноспособность страны не пострадает, зато солдаты не будут лишний раз переохлаждаться/перегреваться и как следствие - заболеть.

Или другой пример. Каждый курсант ДШВ должен пройти психологическую полосу препятствий. Это такая инициация, своеобразное посвящение в десантники, после чего нам должны выдать шевроны, которые ты теперь можешь носить по праву. И вот мы встали в 4 утра. Прошли 4 километра в полной выкладке. Преодолели полосу препятствий. Вернулись пешком 4 километра назад, черные от дыма как черти, уставшие, но безумно довольные собой и в приподнятом настроении, ожидая торжественного вручения шевронов. Но вместо этого вечером нас повели на ночные инженерные учения. А шевроны сказали выдадут где-то потом. И в один момент весь подъем и гордость курсантов за себя смыло в трубу злости на командиров и армию, которая внезапно меняет правила по ходу игры и из-за этого по-дурацки упустила прекрасный момент создать у людей хорошую эмоцию с привязкой к ВСУ. Вот правда, два часа ночных инженерных занятий были того не стоят.

Или, к примеру, медицинская помощь курсантам в лагере. Это отдельная боль (в буквальном смысле), с которой что-то надо срочно делать. Меня чаша сия миновала, слава богу, и я отбился двумя несерьезными приступами простуды. Но не все такие везунчики, как я.

Да, некоторые моменты выбешивают. Но их негатив уравновешивается позитивом от количества настоящих людей возле меня и их добросовестной работы. Иногда просто на морально-волевых. То есть все благодаря коллективу, который вокруг. Благодаря инструкторам, старшинам, сержантам, офицерам. Я рад здесь быть и познакомиться со всеми ими. Без исключений. Это уникальный опыт - именно таким образом познать свою страну, ее людей и быть частью защиты тех и того, что мне наиболее ценно.

Если вы дочитали сюда, то вот вам бонусом два правила, которые я постиг за эти 2 месяца. Правило первое: в армии нет понятия "не успел", "не смог", "не знал", "потерял", "не понял", "пропало" .... В армии есть одно слово на все эти случаи - "прогавил (неценз.)".

Отсюда вытекает правило номер два: "прозевал = убило". Если ты не тренировался, потерял оружие, не чистил его, опоздал на точку и так далее - рискуешь жизнью. Своей и своих побратимов. Тебя просто убьют. Поэтому мы учимся и стараемся не упустить. Вы тоже здесь старайтесь.

Потому что как любит шутить мой взводный: "Армия - это моя семья. Может порой неблагополучная, но она моя! И я ее люблю. Потому что она моя!".

Источник

О персоне: Вадим Карпьяк Вадим Карпьяк - украинский журналист, радиоведущий, телеведущий. Ведущий политического ток-шоу "Свобода слова" на телеканале ICTV и радиопрограммы "О законе и благодати", "Время интервью" и "Летючка" на UA: Радио Культура. Ведущий информационного марафона "Единые новости" (блок ICTV/СТБ). В октябре 2025 года объявил о решении мобилизоваться в ряды ВСУ.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред