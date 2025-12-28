Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Некоторые моменты выбешивают, но я рад быть в армии

Вадим Карпьяк
28 декабря 2025, 18:31
58
Это уникальный опыт - именно таким образом познать свою страну, ее людей и быть частью защиты тех и того, что мне наиболее ценно.
вадим карпьяк
Вадим Карпьяк

Дорогой народ Украины! Этим постом официально сообщаю, что я принял тебе присягу и дал клятву десантника. То есть завершил свою БЗВП. Готов поделиться некоторыми впечатлениями неофита, но подчеркиваю, что они касаются только моего опыта в учебном лагере 95-й бригады при 199 учебном центре ДШВ. О других говорить не буду, потому что не знаю.

Учат хорошо. Все, что касается реальной подготовки к боевым действиям - действительно хорошо. После этих почти двух месяцев никто не может сказать, что едет в зону боевых действий неподготовленный. Стрельба, такмед, противодействие дронам, РЭБ, работа группами, инженерка, топография, связь.... Все основательно настолько, насколько это позволяют обстоятельства. Бесспорно, границ для совершенствования нет. Но после БЗВП для совершенствования есть еще слаживание в бригаде, где будет практическая подготовка, но уже на месте дальнейшей службы с местными инструкторами.

Хорошая подготовка это, в первую очередь, хорошие инструкторы. 90% моих - люди с реальным боевым опытом. Поэтому то, что они преподают было максимально практичным. Их военный опыт не всегда коррелируется с написанным в теоретических лекциях, но об этом тоже предупреждают. Инструкторов мало на такое количество курсантов. У них нет времени полноценно выдохнуть и восстановиться. У них куча своих затяжек, а их зарплата не сильно отличается от моей курсантской. Но каждый из них имеет что рассказать, показать и самое главное - готов научить.

видео дня

Правда научить можно тех, кто готов учиться. А часть мобилизованных такого желания не изъявляет. Люди машут рукой на свою подготовку буквально со словами: "Да нахер оно мне надо". Частично проблема в элементарной лени. Но не в последнюю очередь играет роль то, что большинство оказались в учебном центре не по собственной воле.

Каждый мобилизованный имеет свою историю, согласно которой именно его мобилизация - акт высшей государственной несправедливости. Чаще всего эти истории не проходят испытания фактчекингом. Но есть и случаи, когда ТЦК мобилизует мужчин, игнорируя документы о праве на отсрочку. И когда эти документы приходят в часть, то их, разумеется, списывают. Но это уже некомплект в бригаде, потраченное время и Слон ФМ (сарафанное радио), которое быстро понесет эту историю о несправедливости ТЦК дальше среди гражданских.

С мобилизацией надо что-то делать. Да, сейчас много теоретизирований о том, что мы можем и должны изменить и реформировать эту систему. Но вопрос о том, можно ли менять топливный шланг у машины, которая едет на полном ходу, остается открытым. И это шахматная "рогатка": нынешние методы ТЦК многих не удовлетворяют, но если попытаться все перестроить, то есть большой риск вообще остановить процесс мобилизации с немедленными последствиями на фронте. И встанет гамлетовский вопрос: что тогда будет больше пугать общество: методы ТЦК или обвал фронта?

Понятно, что люди, которые попадают в армию вопреки своему желанию, имеют низкую мотивацию. Но не нулевую. Достаточно многие из них принимают факт службы и понимают, что теперь они часть большого института. Это не всегда стимулирует желание учиться, но дает готовность принимать армейские правила.

Хотя иногда необходимость подчиняться этим правилам вызывает парадоксальную реакцию. Вот честно, несколько раз сталкивался с тем, что уместные требования дисциплины (построиться, дойти куда-то строем, вовремя прийти на место, или вовремя собраться и выйти на плац) вызывают возмущение со словами: "Мы не в России! Это какая-то диктатура! Украина - свободная страна".

Хорошо, конечно, что люди Россию автоматически ставят в своем воображении как пример тоталитаризма. Но плохо, что необходимый для коллективного выживания уровень коллективной дисциплины нивелируется у некоторых анархическим представлением о свободе.

Но это не критическая история. Мотивацию можно поднять. Так же, как и сразу развеять у новобранцев большинство мифов об армии. Хотя здесь вооруженным силам есть куда расти. Эту работу с мобилизованными должны были бы проводить люди из службы ППП (психологическая поддержка персонала). Только они заняты расследованиями СЗЧ, которое на них повесили.

На каждый случай самовольного оставления части заводится дело и в армии должно состояться расследование, по результатам чего кто-то должен быть наказан. И поэтому ППП вместо поддерживать мобилизованных, сидят и строчат огромные отчеты. Это отнимает большинство их рабочего времени и плодит тонны ненужного документооборота. Была недавно попытка снять с них эти детективно-бюрократические функции, но не получилось. Поэтому мотивация курсантов еще подождет.

СЗЧ в учебных центрах - это тоже проблема, которую озвучивают и с которой пытаются бороться. По состоянию на сейчас мне выглядит, что основная причина СЗЧ заключается в способе мобилизации и ощущении несправедливости процесса. Это раз. Но есть и не такие очевидные причины. Например драконовские ограничения курсантам в учебных центрах пользоваться телефонами. Это вызывает возмущение солдат. Потому что если мы здесь, чтобы защищать в первую очередь свои семьи, как нам объясняют, то важно поддерживать контакт с семьями и знать, что с ними все в порядке. Но мы лишены регулярного общения с ними. Мы не знаем, что с семьями после ночи обстрелов, а семьи не знают, что с нами. Это вызывает нервную реакцию, возмущение, волнение и как следствие - возможное СВЧ. Знаю о таких случаях.

Еще одним нюансом является невозможность контролировать свою жизнь и немного ее предвидеть. Понятно, что на то она и армия. Но ничего не произойдет, если курсант будет знать, какие у него занятия на этой неделе. Соответственно он будет знать, одеваться ли ему легко для длинных переходов, или он будет сидеть тепло одетый на теоретических лекциях. Хорошо, когда курсант знает, когда у него ночные занятия, а когда надо готовиться встать раньше. От этого знания обороноспособность страны не пострадает, зато солдаты не будут лишний раз переохлаждаться/перегреваться и как следствие - заболеть.

Или другой пример. Каждый курсант ДШВ должен пройти психологическую полосу препятствий. Это такая инициация, своеобразное посвящение в десантники, после чего нам должны выдать шевроны, которые ты теперь можешь носить по праву. И вот мы встали в 4 утра. Прошли 4 километра в полной выкладке. Преодолели полосу препятствий. Вернулись пешком 4 километра назад, черные от дыма как черти, уставшие, но безумно довольные собой и в приподнятом настроении, ожидая торжественного вручения шевронов. Но вместо этого вечером нас повели на ночные инженерные учения. А шевроны сказали выдадут где-то потом. И в один момент весь подъем и гордость курсантов за себя смыло в трубу злости на командиров и армию, которая внезапно меняет правила по ходу игры и из-за этого по-дурацки упустила прекрасный момент создать у людей хорошую эмоцию с привязкой к ВСУ. Вот правда, два часа ночных инженерных занятий были того не стоят.

Или, к примеру, медицинская помощь курсантам в лагере. Это отдельная боль (в буквальном смысле), с которой что-то надо срочно делать. Меня чаша сия миновала, слава богу, и я отбился двумя несерьезными приступами простуды. Но не все такие везунчики, как я.

Да, некоторые моменты выбешивают. Но их негатив уравновешивается позитивом от количества настоящих людей возле меня и их добросовестной работы. Иногда просто на морально-волевых. То есть все благодаря коллективу, который вокруг. Благодаря инструкторам, старшинам, сержантам, офицерам. Я рад здесь быть и познакомиться со всеми ими. Без исключений. Это уникальный опыт - именно таким образом познать свою страну, ее людей и быть частью защиты тех и того, что мне наиболее ценно.

Если вы дочитали сюда, то вот вам бонусом два правила, которые я постиг за эти 2 месяца. Правило первое: в армии нет понятия "не успел", "не смог", "не знал", "потерял", "не понял", "пропало" .... В армии есть одно слово на все эти случаи - "прогавил (неценз.)".

Отсюда вытекает правило номер два: "прозевал = убило". Если ты не тренировался, потерял оружие, не чистил его, опоздал на точку и так далее - рискуешь жизнью. Своей и своих побратимов. Тебя просто убьют. Поэтому мы учимся и стараемся не упустить. Вы тоже здесь старайтесь.

Потому что как любит шутить мой взводный: "Армия - это моя семья. Может порой неблагополучная, но она моя! И я ее люблю. Потому что она моя!".

Источник

О персоне: Вадим Карпьяк

Вадим Карпьяк - украинский журналист, радиоведущий, телеведущий. Ведущий политического ток-шоу "Свобода слова" на телеканале ICTV и радиопрограммы "О законе и благодати", "Время интервью" и "Летючка" на UA: Радио Культура. Ведущий информационного марафона "Единые новости" (блок ICTV/СТБ). В октябре 2025 года объявил о решении мобилизоваться в ряды ВСУ.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

мобилизация ВСУ
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Трамп провел "очень хороший" разговор с Путиным перед встречей с Зеленским

Трамп провел "очень хороший" разговор с Путиным перед встречей с Зеленским

19:32Война
"Часть города под контролем врага": в ВСУ рассказали о ситуации на юге

"Часть города под контролем врага": в ВСУ рассказали о ситуации на юге

18:55Фронт
Зеленский признался, что готов отвести войска из Донбасса, но при условии – FT

Зеленский признался, что готов отвести войска из Донбасса, но при условии – FT

18:35Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 28 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 28 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Больше чем "паляниця": какое короткое слово выдает настоящего украинца

Больше чем "паляниця": какое короткое слово выдает настоящего украинца

Жизнь развернется на 180 градусов: три знака зодиака на пороге больших перемен

Жизнь развернется на 180 градусов: три знака зодиака на пороге больших перемен

Путин пригрозил захватом новых территорий и поставил Украине ультиматум

Путин пригрозил захватом новых территорий и поставил Украине ультиматум

Гороскоп Таро на неделю с 29 декабря по 4 января: Тельцам - стабильность, Львам - шанс

Гороскоп Таро на неделю с 29 декабря по 4 января: Тельцам - стабильность, Львам - шанс

Последние новости

19:32

Трамп провел "очень хороший" разговор с Путиным перед встречей с Зеленским

19:31

РФ нашла слабое место в ПВО Украины: эксперт раскрыл главную опасность

19:18

В Госдуме утверждают, что опасность войны с США миновала: так ли это?мнение

19:15

Не о вере: почему Украина отказалась праздновать Рождество 7 января

18:55

"Часть города под контролем врага": в ВСУ рассказали о ситуации на юге

Что будет с гривней в 2026 году, и как война будет влиять на курс – прогноз экономиста Андрея НовакаЧто будет с гривней в 2026 году, и как война будет влиять на курс – прогноз экономиста Андрея Новака
18:45

Какая солярка превратится в "жижу" в мороз: результаты большой проверки АЗС

18:35

Зеленский признался, что готов отвести войска из Донбасса, но при условии – FT

18:31

Некоторые моменты выбешивают, но я рад быть в армиимнение

18:23

Десятки россиян "продавили" границу: в ВСУ назвали место прорыва

Реклама
17:50

"Больно на это смотреть": Дорофеева напугала синяками на теле

17:50

Трамп может перевернуть мирный план: что это значит для Украины — журналист

17:24

"Очень мощный пакет": CNN узнал, какие гарантии безопасности получит Украина

17:22

"Будет беда": майор ВСУ назвал вероятные сроки новой войны РФ с Украиной

17:16

Зарплаты вырастут на 150%: кому правительство повысит выплаты с 1 января

16:28

РФ понесла рекордные потери в боях за Гуляйполе и привлекает новые резервы - спикер

16:25

Завершение войны в Украине: Зеленский назвал сроки решающих переговоров о мире

15:37

Все станции проехать можно за 12 минут - где в Украине самое короткое метро

15:28

Чуб, шаровары и пояс: что в образе казака было правдой

15:25

Рецепт божественной закуски на Новый год: весь секрет в начинке

15:12

Почему 29 декабря нельзя жаловаться на свою судьбу: какой церковный праздник

Реклама
14:52

Украина и Россия договорились о перемирии, но есть нюанс - МАГАТЭ

14:35

Китайский гороскоп на завтра 29 декабря: Драконам - гнев, Собакам - сплетни

14:34

Добрый дедушка или ночной ужас: кем на самом деле является домовой

14:31

"Одевайтесь теплее": синоптик предупредила о сильном морозе

14:09

Много спецназовцев РФ ликвидировали: СБС провели мощную операцию на Донетчине

14:02

Нефтяные гиганты и базы в огне: Силы обороны поразили сразу шесть объектов РФВидео

13:53

Россияне могут нанести массированный удар на Новый год: какой город под угрозой

13:38

Вопрос Трампа к кремлёвцам: предоплата прошла, где перемирие?мнение

13:34

Почему Кремль боится Львова больше, чем НАТО: главный миф российской пропаганды

13:04

Зарплаты педагогов резко вырастут: МОН назвал дату начисления надбавки

12:55

Враг проникает в центральные районы важного города: военные сделали заявление

12:55

Больше чем "паляниця": какое короткое слово выдает настоящего украинца

12:49

Любовный гороскоп на неделю с 29 декабря по 4 января

12:28

Умерла легендарная французская актриса Бриджит Бардо

12:05

Погода на Новый год удивит украинцев: где ударит мороз до -19 °C

12:01

Гороскоп на завтра 29 декабря: Овнам - важное приглашение, Водолеям - риск

11:55

Звездная закуска на новогодний стол: быстрый рецепт бутербродов с селедкой

11:54

Кинолог назвал пять самых сложных пород собак

11:39

Финансовый гороскоп на неделю с 29 декабря по 4 января

11:00

Пункт управления РФ воспламенился: СБС провели успешную операцию в Крыму

Реклама
10:58

Отключение света 28 декабря: появились графики для Киева на воскресеньеФото

10:18

"Украинская власть никогда не подпишет мирные соглашения": экономист объяснил почему

10:14

Гороскоп Таро на неделю с 29 декабря по 4 января: Тельцам - стабильность, Львам - шанс

10:04

Сколько будет стоить доллар после Нового года - неожиданный прогноз банкира

09:31

Отключение света в Украине — графики на 28 декабря (обновляется)

09:14

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 28 декабря (обновляется)

09:10

Напряжение перед встречей Зеленского и Трампа растет: СМИ назвали причину

09:01

Гороскоп на неделю с 29 декабря по 4 января: Рыбам - перемены, Львам - успех

08:52

Уникальные два сценария: ветеран АТО сказал, как может закончиться война в Украине

08:27

Минобороны РФ скрывает важную правду о фронте: аналитики ISW разоблачили ложь

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Откуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали Луцкой
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новости шоу бизнеса
Настя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим Галкин
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиПростые блюдаСалатыЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять