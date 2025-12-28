Вопрос Трампа к кремлёвцам: предоплата прошла, где перемирие?

Предание гласности "Пунктов" – промежуточный этап в сценарии Трампа, вызванный тем, что кремлёвцы отказались объявить к 25 декабря прекращение огня.

Американцы выполнили завет московского царя-европейца Петра / Фото: Белый дом

Трамп во вторник 23 декабря напомнил кремлёвцам, что ждёт от них "подарок" к 25 декабря. Сказал что сделает все возможное для достижения мирной сделки к Рождеству. Но в кремле почему-то сделали вид, что не расслышали, вопреки тому, что ещё 22 декабря подавали сигналы готовности к ней. Даже засветили двух кандидатов на смену "путину".

В результате Белый дом дал "зелёный свет" Зеленскому на оглашение "20 пунктов", о которых все слушали две недели, но не видели. Формат оглашения был свободным и тот добавил в них кое-что от себя, в частности про выборы. Поэтому появились несуразности. Например, оккупационная армия РФ выходит из Херсонской и Николаевской областей – Кинбурнская коса, но коса объявляется демилитаризованной зоной и РФ обязуется не препятствовать судоходству по Днепру. Так не препятствует или выходит?

Молчание кремлёвцев в дедлайн под Рождество достало Белый дом и он нарушил "обет молчания", которого требовал Песков, жалуясь, что Москва не хочет вести переговоры в "мегафонном режиме". Но администрации Трампа надоели такие нравоучения кремлёвцев и их преступное молчание, и "20 пунктов" жёстко "утекли" на это раз не через газету, а официально через Зеленского. США открыли "карту" переговоров для всех. Открыли так, что отыграть назад уже нельзя.

В результате все увидели, что причина агрессии РФ – это желание отнять у Украины часть территории, а не отказ украинцев молиться на "великую российскую литературу" и т.п. Запорожская АЭС ни к Пушкину, ни к Булгакову никакого отношения не имеет, и не в церкви возникла идея расщепления атома. Но уходить с АЭС наследники Достоевского категорически не желают. Не желают даже эксплуатировать её совместно с украинцами. Только с "бездуховными" и "тупыми" американцами, меняющими гендер. В результате вся московская культрегерская пафосность поплыла вниз по Днепру, как и предрекал Тарас Шевченко.

Можно сказать, что американцы выполнили завет московского царя-европейца Петра и сделали так, что "дурь каждого стала видна". Но не стали ссылаться на пункт конституции РФ о верности заветам предков.

В Украине реакция на "20 пунктов" была почти нулевой – репризы Зеленского всерьёз уже не воспринимают. Сказал и сказал. Тарас Черновол даже не стал это комментировать. Большинство патриотов тоже не стало в этом копаться. В Европе и США отнеслись тоже сдержанно. Для описания реакции кремля лучше всего подходит украинская формула – "запала тиша". В кремле действительно "запало молчание" и комментировали "Пункты" лишь эксперты, политологии, военкоры и отдельные скучающие думцы.

Папа Римский сдержанно произнёс, что не ожидал от московского православия такого неуважения к Рождеству. Похоже, он уже вычеркнул русских из списка христиан. Трамп в развитие темы многозначительно сообщил 26 декабря, сразу после Рождества, что нанёс в Нигерии "идеальные удары" по тем "отбросам", которые убивают христиан в масштабах, каких не было столетиями. Трамп никогда не скупится на словесную красоту.

AFRICOM – Африканское командование Вооруженных сил США написало в соцсети Х, что нанесло их "по просьбе властей Нигерии" в штате Сокото, но перепутало его название. МИД Нигерии подтвердил: это была совместная операция и она "не имела ничего общего с какой-либо религией". Послание Трампа явно адресовано именно "отбросам" в РФ.

Предание гласности "Пунктов" – промежуточный этап в сценарии Трампа, вызванный тем, что кремлёвцы отказались объявить к 25 декабря прекращение огня и у них "запала" такая "тыша", что даже Дмитриев и Песков скукожились.

Поэтому следующим этапом станет дуэт Трампа с Зеленским 28 декабря. Трамп заявил, что хочет взглянуть на "карты" Зеленского, для чего и пригласил в Мар-а-Лаго. Но никто не может твёрдо сказать, чем закончится эта встреча – дуэтом или дуэлью, как в Овальном кабинете, и что в ней будет правдой, а что игрой с заделом на будущее.

В обоих случаях, кремлёвцы будут вынуждены на неё официально реагировать и выйти из состояния молчания. То есть, объяснить и публично, почему не объявили с 25 декабря прекращение огня, несмотря на полученные от США авансы в виде снятия санкций с ряд компаний и другого. Предоплата прошла, где перемирие?

О персоне: Сергей Климовский Сергей Климовский – украинский историк и блогер, кандидат исторических наук, известный археолог. Долгое время занимался раскопками на территории украинской столицы. Является создателем киевского общественного музея "Замкова Гора". В блоге на своей странице в Facebook анализирует вопросы политики, геополитики, российско-украинской войны.

