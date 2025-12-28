То, что думает по этому поводу Слуцкий, так же интересно, как мысли выхухоли из болота Новгородской области.

В Госдуме РФ утверждают, что опасность войны с США миновала / фото: telegrafist.org

В Госдуме РФ утверждают, что опасность войны с США миновала.

"Мне представляется, что мы уже отошли от точки невозврата между миром и войной, когда еще есть опасность противостояния между двумя крупнейшими ядерными державами, что у нас было в период [46-го президента США Джо] Байдена", — сказал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, владелец ЛДПР.

То, что думает по этому поводу Слуцкий, так же интересно, как мысли выхухоли из болота Новгородской области. Слуцкий ни черта не знает. И знать не может. Он знаменит исключительно глупостью и напыщенностью.

Даже сосиски в думском буфете Слуцкий заказывает, приняв позу "рабочего и колхозницы". Он совсем не Жирик.

Вот тот действительно умел подслушивать под дверями спецкабинетов Кремля и знал, где эти двери. Жириновский был трудолюбивым и упертым. Если не был занят оргиями или совращением мальчиков, то с 9 до 18 шнырял по коридорам власти, часами сидел в ключевых сортирах, чтобы подслушать, о чем, тужась, бормочут чиновники АП по "мобилам".

За десятилетия почти ежедневного труда Жирик развил невероятный слух — практически такой же, как у ушана (летучей мыши). Ушан слышит, как осыпается пыльца с крыльев ночных мотыльков.

Жириновский же обладал еще более острым слухом, благодаря чему частенько оказывался в курсе кремлевских интриг и приобрел славу "провидца".

О персоне: Александр Невзоров Александр Невзоров - советский, российский и украинский общественный деятель, оппозиционер, блогер, телеведущий; депутат Государственной думы четырех созывов. Доверенное лицо кандидата в президенты России Владимира Путина на выборах 2012 года. Нвзоров - резкий критик Путина в последние годы. С ноября 2015 г. - ведущий программы "Паноптикум" на телеканале "Дождь" совместно с Василием Уткиным, с января 2017 г. - постоянный гость еженедельной программы "Невзоровские среды" на радиостанции "Эхо Москвы". 3 июня 2022 года, как сообщил сам Александр, ему и его жене Лидии Невзоровой, по указу президента Украины Владимира Зеленского, предоставлено украинское гражданство за выдающиеся заслуги перед страной.



