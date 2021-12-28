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Штаты могут кремлевское счастье задушить на корню

Александр Кочетков

политический аналитик

28 декабря 2021, 06:28

Если Путин полезет в Украину, то его "другу Джо" санкции таки придется вводить, иначе Сенат с Конгрессом не поймут.

Путин,Байден
Если Путин полезет в Украину, то Байдену придется вводить сакнкции / Reuters

Смотрю, как-то народ изрядно переполошился. Куда-то запропал наш природный скепсис к властным затеям. Поэтому давайте по порядку.

Есть такое выражение: когда говорят по политику, на самом деле говорят про деньги. Соответственно, когда про большую политику, то про большие деньги. Про очень большие. Вот в этом смысле и надо рассматривать свежие заявления Владимира Путина насчет неких "военно-технических методов обеспечения безопасности РФ". Равно как и постановку на военный учет женщин в Украине, что некоторые почему-то восприняли как намерение хватать насиликоненных барышень в парикмахерских и спа-салонах и срочно отправлять на фронт. Даже бигуди не раскрутив.

"Северный поток 2" для Владимира Путина и кремлевской верхушки — это вожделенное Эльдорадо. Тем более, при нынешних спекулятивных цен на газ, которые со временем начнут падать. Поэтому надо успеть воспользоваться конъюнктурой.

А Штаты могут это кремлевское счастье задушить на корню. Потому что их санкции — это не наши. Со структурой, угодившей под штатовские санкции, сразу перестают работать все серьезные банки мира, а это полный гаплык бизнесу.

Если Путин полезет в Украину, то его "другу Джо" санкции таки придется вводить, иначе Сенат с Конгрессом не поймут. В итоге "Северный поток 2" превратится в многомиллиардный подводный металлолом.

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Поэтому Путин пытается российский нейтралитет в схватке США-Китай и ненападение на Украину обменять у Байдена на американское непрепятствование "СП 2". Но для глубинных россиян эту торговлю надо подать как очередную победу Путина — мол, задавил трусоватых штатников, добился гарантий нераспространения НАТО. Соответственно, от руководства РФ идут грозные заявления, имеющий камуфляжный характер: мы ведь помним, деньги для них — главное.

Что может делать украинское руководство в таких условиях? Особенно, с учетом, что геополитический торг об Украине идет без нашего участия. Только тоже что-то заявлять, причем, что-то ну очень резонансно-воинственное.

Читайте такжеСвинью ради Украины не отдам, или Почему многих напугал военных учетМежду прочим, в привлечение женщин на военную службу есть свой резон. Это для спецопераций имеет значения уровень подготовки исполнителей. А современная война — это статистика больших чисел. Согласно которой вероятные потери агрессора прямо пропорциональны количеству военнослужащих, которое обороняющаяся сторона способна поставить под ружье. И не важно, каких — мужчин, женщин или подростков, главное, чтобы стреляли из автоматов и другого оружия примерно в сторону противника. При массовой стрельбе сработает теория вероятностей, и пули со снарядами цель найдут.

То есть, на страшилку Кремля, маскирующую его договорняк с Белым домом, наше военное командование дало ответный словесный залп. Который тоже имеет маскировочный характер. Так как сплетни про женские батальоны смерти, равно как и показные намерения в очередной раз посадить Петра Порошенко, прекрасно отвлекают украинцев от вопиющих провалов нашей власти в топливо-энергетической сфере. Поэтому нам еще много чего предстоит услышать резонансного, пока весна не настанет.

Паниковать не надо, завтра война нам не грозит. И принудительная женская мобилизация тоже. Но на будущее угроза агрессии остается до тех пор, пока Россия бредит империей.

Читайте такжеЛживый и жадный психопат пытается "плюнуть в вечность"И заодно, чтобы не возвращаться. В постановке женщин на воинский учет нет ни ужасного. Вот только не надо пугать штрафами — не сработает. Надо заинтересовывать. Но, с другой стороны, гендерное равенство, которое я охотно поддерживаю, предусматривает равный доступ не только к правам, но и к обязанностям. То есть, женщины наравне с мужчинами не только должны занимать руководящие посты и получать одинаковую зарплату за одинаковый труд, но и в равной мере защищать страну, неся тяготы и лишения военной службы. А что, неукротимые феминистки планировали как-то иначе?

Короче, не ведемся на слова, судим по делам. Всех. И тогда прорвемся!

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Владимир Путин вторжение России санкции против России Джо Байден Северный поток-2 Александр Кочетков воинский учет
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