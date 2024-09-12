Шойгу внезапно сделал заявление о планах Путина

Шойгу забыл, что спикер МИД РФ Мария Захарова яростно отрицала сам факт каких-либо переговоров.

https://opinions.glavred.info/shoygu-vnezapno-sdelal-zayavlenie-o-planah-putina-10596104.html Ссылка скопирована

Шойгу и Путин / Коллаж: Главред, фото: сайт Кремля, скриншот с видео

Интенсивность взаимоисключающих заявлений из РФ превышает все разумные пределы.

Шойгу внезапно заявил, что добрый Путин якобы согласился ограничить удары по Украине, якобы уже обо всём договорились через Турцию, но злые украинцы всё испортили.

Шойгу забыл, что спикер МИД РФ Мария Захарова яростно отрицала сам факт каких-либо переговоров.

видео дня

Получается, либо МИД РФ врёт, либо Шойгу – клоун (хотя может и всё сразу). Но признавать это публично – несолидно для великой державы.

Чтобы все забыли о предыдущих заявлениях, Захарова решила перекрыть их новыми: со ссылкой на турецкое издание начала комментировать якобы контакты Украины с некими террористическими формированиями в Сирии для совместных действий против РФ. Одновременно это закладка на будущее, когда в любом самом диком инциденте с участием ИГИЛ, талибана и других фанатов Кремля, будут искать "украинский след".

Я с интересом жду творческих проявлений российской журналистки, которая стала "украинской" активисткой, затем бежала на запад из-за ужасных преследований "нацистской киевской хунты", а теперь снова активничает в украинском инфополе. Ранее синхронно с российскими подельниками она яростно изобличала связи Украины и ИГИЛ. Просто интересно, каковы новые веяния по этой теме? Будет искать сирийцев в степях Херсонщины или кого-то ещё?

Кто такой Алексей Копытько Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред