'Шок и паника': как Путин перепугался за Курскую область

Поход в Курскую область российской федерации напоминает первые атаки Берлина.

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В Липецкой области сегодня ночью были мощные взрывы / Коллаж: Главред, фото: Telegram

В Липецкой области сегодня ночью были мощные взрывы - горит и взрывается боекомплект на аэродроме противника после атаки украинских дронов. В Севастополе тоже было громко во время атаки украинских морских и воздушных дронов. В Курской области ночью сожгли колонну российских войск, а, возможно, и не одну.

Когда-то (в 1939 году) всесильный маршал авиации нацистской Германии Герман Геринг заявил, что "ни одна бомба не упадет на территорию столицы Рейха!" Уже в 1940 году союзники бомбили Германию, а в 1941-м советские бомбардировщики нанесли символический удар по Берлину. В 1944-м союзная авиация уже вовсю утюжила гитлеровский рейх. А в 1945-м Герман Геринг покончил с собой в Нюренбергской тюрьме.

Поход в Курскую область российской федерации напоминает первые атаки Берлина - шок, паника, растерянное лицо Гитлера (путина), удивление российских провластных "военкоров" в социальных сетях - "кто бы мог подумать два с половиной года назад, что враг оккупирует часть Курской области?"...

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На сегодняшний день операция сил обороны Украины на границе Сумской и Курской областей явно удалась. В течение двух-трех дней занято более 400 кв. км российской территории, захвачены десятки пленных, взята под контроль газоизмерительная станция "Суджа", обеспечивающая перекачку российского газа в Европу.

По имиджу Путина нанесен страшный удар. Отец нации, бескомпромиссный диктатор, враг сатанизма, царь всея Руси, разговаривающий на равных с самой Америкой, получил оскорбительную пощечину по носу от украинской армии, которую российский Генштба давно списал в утиль в своих победных сводках.

Что же происходит в Курской области?

Первое: украинские военные впервые после неудачного осеннего контрнаступления 2023 года продемонстрировали, что еще способны на смелые, внезапные и результативные операции.

Второе: оказалось, что российский монстр действительно стоит на глиняных ногах - границу в Курской области охраняли редкие заслоны пограничников и срочников, которые предпочли поскорее сдаться, чем сражаться до последнего за интересы Кремля.

Кстати, распиаренный кадыровский "Ахмат", поставленный прикрывать госграницу в Курской области, драпанул первым, и это более чем символично - другие путинские сателлиты так же быстро его предадут.

Третье: могучая российская империя, как оказалось, не имеет резервов для купирования прорыва двух-трех бригад ВСУ - все силы и средства задействованы на Донбассе, и воевать за россию-матушку в Курской области банально некому.

Фактически, вся мощь России сегодня держится на раздутом богатстве Москвы и Питера, на остатках экспорта нефти и газа, на советском ядерном наследии, и нет больше ничего - даже одной лишней дивизии для защиты Москвы от Пригожина, и Курска от ВСУ.

Что будет дальше?

Никто не знает планов украинского командования. В российских провластных пабликах ломают голову - пойдут ли украинцы на Курчатов, чтобы захватить Курскую АЭС и обменять ее потом на Запорожскую станцию (смелый план), или будут оттягивать российские военные ресурсы в захваченном приграничье, облегчая тем самым оборону Донбасса и улучшая позиции Украины на вероятных переговорах.

В любом случае успех обеих сторон зависит от наличия ресурсов и смелости военных планов. Если бы у украинской стороны было в запасе десять свободных бригад, ВСУ вполне могли бы развить успех и оккупировать (освободить) всю Курскую область, кардинальным образом меняя внешнеполитическую ситуацию (и внутрироссийскую в том числе) накануне возможных переговоров об окончании войны.

Скорее всего, таких резервов у сил обороны Украины нет, как, впрочем, нет резервов и у Кремля. Победить в этой схватке может не только более выносливый и терпеливый, но и более смелый и креативный. Кто знает, может украинские солдаты завтра вдруг окажутся у стен Кремля? И что тогда будет с Путиным и его режимом?

Пути господни неисповедимы.

Кто такой Юрий Касьянов Военнослужащий ВСУ, волонтер, активист инициативы "Армия SOS", руководитель инициативы "A.Drones". Радиоинженер, специалист по аэроразведке. Занимается производством дронов и БПЛА для украинской армии и непосредственно аэроразведкой, основал общественное опытно-конструкторское бюро беспилотной авиации "Matrix-UAV". Окончил Киевское Высшее военно-авиационное инженерное училище в 1991-м, попал по распределению служить в Беларусь. Вернулся в Украину в 2001 году. На своих страницах в соцсетях активно анализирует ситуацию на фронте.

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