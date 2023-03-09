Шесть Кинжалов за раз - террористический рекорд

Несмотря на то, что удар был самым мощным, жертвы и разрушения оказались не катастрофическими.

Кочетков говорит, что 9 марта Россия установила террористический рекорд / скрин

С днем рождения Кобзаря враг поздравил нас, пожалуй, наиболее сильной ракетной атакой за все время войны. Самой сильной не по количеству — восемьдесят с лишним ракет уже случалось, а по номенклатуре. В этот раз на нас были выпущены наиболее разнообразные виды ракет, включая аэробаллистические "Кинжалы". Шесть "Кинжалов" за раз — это рекорд. Террористический рекорд.

С учетом номенклатуры ракет, среди которых много быстролетящих "Кинжалов", Х22 и С300, тридцать четыре сбитых — это неплохо. А то, что сбили лишь половину из восьми выпущенных "Шахидов" - это следствие того, что наша ПВО-ПРО была сосредоточена, в основном, на ракетах.

То, что такая атака состоялась — ничего неожиданного. Почему именно сейчас — тоже понятно.

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Последнее время Кремль изо всех сил выстраивал встречу Путина с Си Цзиньпинем. И для создания некоего благоприятного фона для этой крайне важной встречи по затягиванию Китая в военную авантюру, Кремль даже приостановил варварские ракетные атаки украинской инфраструктуры. Договоренность о визите товарища Си в Москву вроде бы достигнута, и Россия снова возвращается к любимому занятию — людоедству, по уши вымазываясь в украинской крови.

Тем более, что начались протесты в Грузии. Да-да, это имеет прямое отношение к ракетному удару по Украине!

Напомню, что по высокодержавной дури в недоимперии считается, что они воюют не с Украиной. Они воюют с Штатами на территории Украины. А тут вдруг на территории Грузии, которую в Кремле считают полностью подконтрольной, начинается нечто вроде майдана. С антироссийскими лозунгами и даже исполнением гимна Украины.

Очевидная мысль, что грузины просто не хотят идти по авторитарному российскому пути и терять остатки свободы, в кремлевские дурноватые головы не приходит. Нет, они убеждены, что это очередной выпад ЦРУ и Госдепа. И отвечают Штатам — да, ракетным ударом по Украине. Уроды есть, уродами помрут.

При этом цели ракетных ударов не поменялись — это наша критическая инфраструктура. То есть, в недоимперии по-прежнему маются дурней насчет террором принудить Украину к капитулянтским переговорам на условиях России. А это значит, что нашего весенне-летнего наступления агрессор боится до потери самоконтроля.

Несмотря на то, что удар был самым мощным, жертвы и разрушения оказались не катастрофическими. Да, они есть, но энергосистема Украины продолжает с трудностями, но функционировать.

Чего ожидать в будущем? Ракет у агрессора еще много. При этом он имеет возможность потихоньку их производить. Беспилотников осталось мало, но агрессор ищет возможность новых поставок. Так что с периодичностью три-четыре недели ракетные атаки будут повторяться. До тех пор, пока ВСУ не разгромят агрессора и не освободят оккупированные территории. После чего состоятся справедливые мирные переговоры на украинских условиях.

Нет другого пути.

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