Самолеты Ф-16 для Украины: чего ожидать

Как уже озвучивалось, Ф-16 (скорее всего) будет не единственной платформой, но в этом уравнении пока есть неизвестные.

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Самолеты F-16, / Коллаж Главред, фото president.gov.ua

История с западной авиацией стала труднообратимой.

Обучение началось. Первая конкретика по Ф-16 (42 + 19 штук) озвучена.

Вчера в интервью "24 каналу" министр обороны Алексей Резников обозначил контуры процесса.

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Есть чёткие договоренности по обучению пилотов и наземного персонала. Под это "авиационная коалиция" из 11 стран подписала меморандум в Вильнюсе. Т.е., экипажи и техников точно научат в том количестве, о котором договорились.

Сейчас формируется конфигурация: кто, чего, сколько и когда передаст.

Ибо самолёты – это полдела.

Наземная инфраструктура (а там есть специальная техника).

Боеприпасы (ракеты, бомбы, снаряды – дорогое удовольствие + мы не производим, надо от кого-то получать или покупать).

Обслуживание и ремонт (запчасти – получать, покупать, производить по лицензии и т.д.).

Всю эту красоту надо забюджетировать. Сигнал от Дании очень наглядный в этом смысле – они планируют, мы должны адекватно работать с механизмами, которые действуют на западе.

Как уже озвучивалось, Ф-16 (скорее всего) будет не единственной платформой, но в этом уравнении пока есть неизвестные.

Например, шведы очень крутые, но они подвешены с приёмом в НАТО. Это неизбежно произойдёт. Но до официального приёма у них самих формально не может быть понимания, на какие силы они должны рассчитывать, какие обязы закрывать и чем могут делиться. После вступления Швеции в НАТО откроются возможности для предметного диалога, который пока может быть только понятийно-абстрактным.

В общем, будут не только плохие новости, но и хорошие.

Кто такой Алексей Копытько Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.

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