С Крыма все началось, Крымом и закончится

Накануне украинского наступления пошло болезненное обострение у сочувствующих недоимперии. В частности, отметился президент Бразилии Луис да Силва.

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Недоимперия в поисках передышки готова отказаться от всего, кроме Крыма / УНИАН, Главред

Он высказался, что нельзя желать всего, поэтому Украине надо отказаться от Крыма, и это, вроде бы, принесет долговременный мир. Сразу хочется пожелать Лулу (он сам себя так называет), чтобы президентский срок его был неполный — ведь нельзя желать всего.

Вылавливание Лулу - это отголоски того, что для кремлевского фюрера Крым является чем-то сакральным. Он и с Куч*ой пытался договориться об "особых отношениях РФ и Крыма", и с Януковичем — об экономическом захвате Крыма в виде инвестирования более 100 млрд долларов. А вот Донбасс Путину по барабану. Особенно, после того, как недоимперия его фактически разрушила — не только бунт, но и российская защита бессмысленна и безжалостна.

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К важным вопросам надо подходить трезво, с минимумом эмоций. Такой трезвый анализ приводит к выводам, что Крым Украине позарез нужен. В военном, экономическом, геополитическом смыслах.

Даже потеря оккупированного Донбасса вряд ли вызовет разрушительные процессы в российской власти. А только смена власти и глубокая демократизация РФ (лучше распад!) могут быть залогом не только прекращения боевых действий, а мира. А вот потеря Крыма к таким процессам привести может.

Крым - это военный контроль за Черным морем, без которого наши морские перевозки не будут безопасными. Расстояние между Ялтой и Синопом на берегу Турции — 290 км, как раз перекрывается нашими "Нептунами".

Крым - это потенциальный курорт европейского уровня, который можно развивать с той же Турцией и другими инвесторами. Это большие порты с соответствующей инфраструктурой.

Короче, можно искать гибридную военно-дипломатическую процедуру возвращения Крыма, но отказываться от него нельзя категорически.

Но то, что такой сторонник Путина как Лулу да Силва фактически намекает, что недоимперия в поисках передышки готова отказаться от всего, кроме Крыма, красноречиво характеризует то отчаяние, которое сейчас царит в Кремле.

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