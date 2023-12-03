Оставьте надежду на возвращение старой, тихой жизни. Смиритесь с тем, что вы уже умерли. И начинайте драться.

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Путину нужна вся Украина / Коллаж фото УНИАН, 93-я ОМБр Холодный Яр

Смотрю, начали у нас уже панику разгонять. Мол, все пропало, наступление выдохлось, западная помощь уменьшилась, враг напирает, шахеды летают, а впереди холодная зима, и надо срочно договориться с Путиным, пока не поздно.

Пишут "политологи" о финском, грузинском, армянском "вариантах". Южную Корею ставят в пример, Хорватию и Тайвань. Убеждают, что надо "взять паузу", набраться сил, восстановить страну, построить армию, а потом как ух!.. Или, может, Путин умрет...

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Дурачки. А с чего вы взяли, что Путин хочет с вами договариваться?.. Зачем это мордору, когда он только-только зализал недавние раны, перевел экономику на военные рельсы, сотнями клепает танки, тысячами делает дроны и гонит на убой бездонные стада обманутых русских?..

Путину нужна вся Украина. Нужен Киев - "мать городов русских". Нужен Львов. Оставьте надежду на возвращение старой, тихой жизни. Смиритесь с тем, что вы уже умерли. И начинайте драться. Это единственный способ достичь мира, хотя бы для наших детей.

Кто такой Юрий Касьянов Военнослужащий ВСУ, волонтер, активист инициативы "Армия SOS", руководитель инициативы "A.Drones". Радиоинженер, специалист по аэроразведке. Занимается производством дронов и БПЛА для украинской армии и непосредственно аэроразведкой, основал общественное опытно-конструкторское бюро беспилотной авиации "Matrix-UAV". Окончил Киевское Высшее военно-авиационное инженерное училище в 1991-м, попал по распределению служить в Беларусь. Вернулся в Украину в 2001 году. На своих страницах в соцсетях активно анализирует ситуацию на фронте.

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