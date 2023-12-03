УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

С чего вы взяли, что Путин хочет с вами договариваться?

Юрий Касьянов
3 декабря 2023, 06:49
Оставьте надежду на возвращение старой, тихой жизни. Смиритесь с тем, что вы уже умерли. И начинайте драться.
С чего вы взяли, что Путин хочет с вами договариваться?
Путину нужна вся Украина / Коллаж фото УНИАН, 93-я ОМБр Холодный Яр

Смотрю, начали у нас уже панику разгонять. Мол, все пропало, наступление выдохлось, западная помощь уменьшилась, враг напирает, шахеды летают, а впереди холодная зима, и надо срочно договориться с Путиным, пока не поздно.

Пишут "политологи" о финском, грузинском, армянском "вариантах". Южную Корею ставят в пример, Хорватию и Тайвань. Убеждают, что надо "взять паузу", набраться сил, восстановить страну, построить армию, а потом как ух!.. Или, может, Путин умрет...

видео дня

Дурачки. А с чего вы взяли, что Путин хочет с вами договариваться?.. Зачем это мордору, когда он только-только зализал недавние раны, перевел экономику на военные рельсы, сотнями клепает танки, тысячами делает дроны и гонит на убой бездонные стада обманутых русских?..

Путину нужна вся Украина. Нужен Киев - "мать городов русских". Нужен Львов. Оставьте надежду на возвращение старой, тихой жизни. Смиритесь с тем, что вы уже умерли. И начинайте драться. Это единственный способ достичь мира, хотя бы для наших детей.

Кто такой Юрий Касьянов

Военнослужащий ВСУ, волонтер, активист инициативы "Армия SOS", руководитель инициативы "A.Drones". Радиоинженер, специалист по аэроразведке. Занимается производством дронов и БПЛА для украинской армии и непосредственно аэроразведкой, основал общественное опытно-конструкторское бюро беспилотной авиации "Matrix-UAV".

Окончил Киевское Высшее военно-авиационное инженерное училище в 1991-м, попал по распределению служить в Беларусь. Вернулся в Украину в 2001 году.

На своих страницах в соцсетях активно анализирует ситуацию на фронте.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине
Реклама

Главное за день

"На это уйдут годы": эксперт оценил, сможет ли РФ захватить крупные города Украины

"На это уйдут годы": эксперт оценил, сможет ли РФ захватить крупные города Украины

04:40 Украина
Спикер Джонсон становится сторонником помощи США Украине: СМИ назвали причину

Спикер Джонсон становится сторонником помощи США Украине: СМИ назвали причину

21:41 Мир
У Зеленского анонсировали новый подход к мобилизации и назвали главные изменения

У Зеленского анонсировали новый подход к мобилизации и назвали главные изменения

19:50 Украина
Все главные новости

Последние новости

06:49

С чего вы взяли, что Путин хочет с вами договариваться?

06:25

Как правильно – "Фейсбук" или фейсбук, "Ютуб" или ютуб: языковед расставил точки над "і"Видео

04:40

"На это уйдут годы": эксперт оценил, сможет ли РФ захватить крупные города УкраиныВидео

03:24

Плохо для здоровья: фармацевт рассказал, почему нельзя застилать постель утром

02:43

Это поможет сэкономить: эксперты назвали идеальную температуру для стирки постели

Решающим в войне будет 2024 год, удары по РФ могут привести к бунту или революции – МусиенкоРешающим в войне будет 2024 год, удары по РФ могут привести к бунту или революции – Мусиенко
02:12

Точно не упадете: как сделать так, чтобы обувь не скользила

01:44

"Могли зайти в тыл врага на Луганщину": эксперт объяснил, что мешает контрнаступлению ВСУВидео

01:20

Расстрел пленных бойцов ВСУ: реакция на зверское преступление оккупантов РФ

02 декабря, суббота
23:15

Новая фаза войны: майор ВСУ объяснил слова Зеленского и назвал сроки

Реклама
23:07

Цвет одежды по дням: как выбрать правильный цвет для каждого дня недели

23:07

"Завидуйте из своих трущоб": Волочкова вызверилась на хейтеровВидео

22:39

Хочу поблагодарить Дубай: Потап бизнес-классом снова махнул в ОАЭ

22:24

Россияне остались без командования: фронт на левом берегу Днепра под угрозой

22:07

Влюблена и счастлива: Даша Астафьева поделилась новыми фактами о личномВидео

21:57

"Будет одна большая Буча": экс-военный рассказал о планах оккупантов на 2025 год

21:41

Спикер Джонсон становится сторонником помощи США Украине: СМИ назвали причину

21:25

Что категорически нельзя делать вечером: вы можете обречь семью на бедность

21:03

"Не хочу общаться с теми, кто там живет": известный ведущий разнес Галкина и "хороших русских"

20:50

"Путин обманул": в РФ жестко "прессуют" взбунтовавшихся жен мобилизованных

20:26

Начнутся серьезные финансовые проблемы: что нельзя делать 3 декабря

Реклама
19:51

Непрерывных штурмовых действий нет: военный ВСУ назвал причину

19:50

У Зеленского анонсировали новый подход к мобилизации и назвали главные изменения

19:43

"Для РФ война уже проиграна": Пионтковский назвал 2 фактора, которые на это указывают

19:37

На планете вот-вот вспыхнет очередная война, в которую США должны будут вмешатьсямнение

19:24

Путин увеличивает численность российской армии: в Белом доме отреагировали

19:22

Украину накрывает сильный шторм: будет бушевать мощный ветер и снегопады

18:55

Кубинские наемники появились в Украине: для чего их использует РФ

18:52

"Новые взрывы": РФ может развязать еще одну войну – Тука дал неожиданный прогнозВидео

18:39

К чему падает ложка и чего стоит бояться: о чем говорит древняя примета

18:32

Вы неправильно умываетесь: дерматолог рассказала, как выглядеть моложе

18:10

Гремучая смесь: можно ли запивать рыбу молоком, ответ на этот вопрос вас удивит

18:08

"Не ожидали такой дерзости": военные ВСУ устроили оккупантам смертельный "сюрприз"

18:00

Блэкаут по всей территории Украины: в Минэнерго назвали 2 возможные причины

17:33

Германия передает Украине новый пакет военной помощи: что получат ВСУ

17:33

Смертельная пьянка: в Крыму отравили водкой десятки оккупантов – детали диверсии

17:24

Порошенко не выпустили за границу: СБУ рассказала, что кроется за этим запретом

17:23

Почти 100 военных освободили из плена: Зеленский раскрыл новый формат обмена

16:48

Почти 9 тысяч оккупантов: в ВСУ раскрыли потери врага на Бахмутском направлении

16:37

Завянет и осыпется: эксперты назвали 3 места, куда нельзя ставить елку

16:26

Март может стать переломным моментом: Зеленский допускает изменение хода войны

Реклама
16:20

Под Авдеевкой россияне расстреляли сдавшихся в плен безоружных бойцов ВСУ

16:05

После Зеленского - он следующий: астролог спрогнозировал ход военных действий в декабре и результаты выборов

16:01

Стоять у плиты больше не надо: повар рассказала, как приготовить картофель

15:54

Мы получили не все нужное оружие, но я не могу на это жаловаться – Зеленский

15:34

Наступление на Мелитополь: бригадный генерал ВСУ раскрыл колоссальные потери РФ

15:33

ВСУ убили оккупанта, который был звездой клипа "Между нами тает лед"Видео

15:33

"Начало уличных боев": россияне могут начать штурм Авдеевки - офицер ВСУ

15:29

Лунный календарь 3 декабря 2023: не упустите получить интересные предложения на работе

15:27

"Закручивание гаек" необходимо: эксперт рассказал, сколько людей надо мобилизовать

15:21

ТОП-5 упражнений для начинающих: идеальная тренировка на все группы мышц домаВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Рецепты
Легкие десертыЗакускиСалатыПростые блюда
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаСтиркаКомнатные растения
Персоны
Олег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять