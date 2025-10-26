Укр
Рывок перед зимой: о проблеме тактики россиян

Виктор Андрусив
26 октября 2025, 09:21
Сегодня килл-зона уже даже не 15 км, а местами и 30 км.
Оккупанты в Голой Пристани
У россиян остается месяц до начала морозов / коллаж: Главред, фото: АТЕШ

В последнее время участились орковские штурмы на бронетехнике. Объясняют это по-разному, но мое объяснение другое - делают рывок перед зимой. И эта зима будет первой, когда их штурмы спадут. И вот почему.

Сегодня килл-зона уже даже не 15 км, а местами и 30 км. Это означает, что орки должны высаживать свой десант за 20-30 км от линии соприкосновения, чтобы им не разбили технику дроны. Фактически, в условиях минусовой температуры, орки будут вынуждены нести на себе бк, провизию, и после этого еще идти в штурм. Думаю достаточно очевидно, что большое количество успешно организовать подобных штурмов - будет трудно. Нам тоже не сладко будет. Но мы в обороне, поэтому мы занимаем организованные блиндажи и окопы, а орки в минусовую температуру должны наступать.

Из этого следует, что у орков остается +- месяц до наступления морозов. Именно поэтому они пытаются достичь каких-то значительных прорывов, и будут явно наращивать масштаб атак в это время.

О персоне: Виктор Андрусив

Виктор Андрусив - политический и общественный деятель, заместитель главы Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам (2015-2016), советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента, исполнительный директор Украинского института будущего (2016-2020). Сейчас - боец ВСУ, пишет Википедия.

Три ключа к миру: Буданов назвал факторы для завершения войны

16:20

Под землей оказалось почти 500 человек: РФ ударила по шахте на Днепропетровщине

16:15

В Москве мигранты устроили массовую драку с лопатами и камнями – деталиВидео

