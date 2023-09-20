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Русские воюют, чтобы уничтожить нас и жить в наших домах

Алексей Голобуцкий
20 сентября 2023, 06:37
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Чтобы убийцы и палачи смогли заселиться в украинские квартиры и дома - сначала должны "где-то деться" нынешние жители.
Русские воюют, чтобы уничтожить нас и жить в наших домах
Скриншот агитационной российской рекламы

Россия запустила новую рекламу оккупационной армии - агитирует на контракт возможностью после оккупации переселиться в украинские города и перевезти семьи. Вот такой вот "новый план Ост" - точнее, Вест.

Ведь логично: чтобы убийцы и палачи смогли заселиться в украинские квартиры и дома - сначала должны "где-то деться" нынешние жители.

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Хотя по факту это продолжение той же темы, что и с мародеркой на оккупированных территориях: "стиралку своей выслал", "отцу набор трофейных инструментов", "детям почти новые игрушки и велосипеды". Просто масштабы больше.

Говорят, что история повторяется сначала как трагедия, а фарс. Но вот их новое "Кюхе, кирхе, киндер" для "правильной православной россиянки", война ради истребления украинцев и заселения в наши дома... Это не фарс. Оно чересчур рвотное в исполнении русских.

И, между прочим: если эту рекламу склепали и распространяют - значит, обсчитали, что она подействует на определенную долю аудитории. Если не на самих потенциальных контрактников, то на их жен, матерей, сестер: "иди и запишись, хочу квартиру в Одессе!". Но всевозможные чичваркины возмущаются "прессованием через российский паспорт" - ведь "должна работать презумпция невиновности", "надо судить по делам, а не по паспорту". Ну вот. Этакие у русских "дела". У всех, в 140 миллионов - а не у Путина лично.

Кто такой Алексей Голобуцкий?

Алексей Голобуцкий - украинский политолог, политтехнолог, эксперт. Один из самых цитируемых экспертов-политолгоов в Украине. Заместитель директора Агентства моделирования ситуаций. Живет в Киеве, ведет популярный блог на своей странице в Facebook.

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