Русские воюют, чтобы уничтожить нас и жить в наших домах

Чтобы убийцы и палачи смогли заселиться в украинские квартиры и дома - сначала должны "где-то деться" нынешние жители.

https://opinions.glavred.info/russkie-voyuyut-chtoby-unichtozhit-nas-i-zhit-v-nashih-domah-10502020.html Ссылка скопирована

Скриншот агитационной российской рекламы

Россия запустила новую рекламу оккупационной армии - агитирует на контракт возможностью после оккупации переселиться в украинские города и перевезти семьи. Вот такой вот "новый план Ост" - точнее, Вест.

Ведь логично: чтобы убийцы и палачи смогли заселиться в украинские квартиры и дома - сначала должны "где-то деться" нынешние жители.

видео дня

Хотя по факту это продолжение той же темы, что и с мародеркой на оккупированных территориях: "стиралку своей выслал", "отцу набор трофейных инструментов", "детям почти новые игрушки и велосипеды". Просто масштабы больше.

Говорят, что история повторяется сначала как трагедия, а фарс. Но вот их новое "Кюхе, кирхе, киндер" для "правильной православной россиянки", война ради истребления украинцев и заселения в наши дома... Это не фарс. Оно чересчур рвотное в исполнении русских.

И, между прочим: если эту рекламу склепали и распространяют - значит, обсчитали, что она подействует на определенную долю аудитории. Если не на самих потенциальных контрактников, то на их жен, матерей, сестер: "иди и запишись, хочу квартиру в Одессе!". Но всевозможные чичваркины возмущаются "прессованием через российский паспорт" - ведь "должна работать презумпция невиновности", "надо судить по делам, а не по паспорту". Ну вот. Этакие у русских "дела". У всех, в 140 миллионов - а не у Путина лично.

Кто такой Алексей Голобуцкий? Алексей Голобуцкий - украинский политолог, политтехнолог, эксперт. Один из самых цитируемых экспертов-политолгоов в Украине. Заместитель директора Агентства моделирования ситуаций. Живет в Киеве, ведет популярный блог на своей странице в Facebook.



Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.