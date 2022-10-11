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Русские, в зеркало не хочется посмотреть?

Михаил Подоляк

политтехнолог

11 октября 2022, 22:00

Вначале русские варвары заявляли, что стреляют только по военным объектам. Сейчас орда и этого не говорит.

ракетный удар, киев
Ракетный удар по Киеву / Facebook/UA.National.Police

В последние дни устойчиво фонтанируют два странных тренда. Если не сказать, что оба с явным оттенком глубоких психических отклонений.

Один касается леденящих душу страхов перед возможным ядерным апокалипсисом. А потому "немедленно, вот просто завтра нужно сесть за стол переговоров". И? И немедленно же нужно без всяких оговорок согласиться с ультимативными требованиями России. Грубо говоря, отдать им свою землю, попросить прощение за сопротивление, встать на колени и умыться собственной кровью. Серьезно?

Во-первых, а почему так легко посторонним хочется распоряжаться украинской землей и ее суверенитетом? Во-вторых, почему Украина в одиночестве должна платить за варварские аппетиты России? Т.е. кому-то хочется покоя где-то в Эльзасе, чтобы ничего не отвлекало от созерцания роста своего гениального Эго, но заплатить за это должна Украина? Отлично. И в-третьих, а как отказ от территорий и суверенитета, - а по сути фиксация победы агрессора, который проигрывает на поле боя, - должна отстрочить его дальнейшие захватнические планы? Он же будет считать себя победителем. Его же боятся. Ему же безусловно поверили в том, что он может использовать "тактическое", запустить сценарий "судного дня".

Т.е. кто-то всерьез допускает, что этот субъект, который демонстративно вырезал тысячи людей, цинично размазал международное право, ощутивший себя "мясником-чемпионом", должен будет сразу после захвата части чужого территориального пирога превратиться в скромного барашка и мирно кушать зелёную траву на лужайке? Это шутка? Или действительно есть те, кто верит, что отдав России часть, можно сохранить остальное? Откуда эта слепящая слепота?

Другой тренд ещё более шизофреничен. И если в первом случае многое можно списать на специфически ограниченный интеллект, неспособность соединить воедино причины и последствия, то вот второй вообще беспределен. Пример последних дней. Кто-то из россиян взрывает "мост Путина" - без особых жертв, для решения внутренних задач. Мост, кстати, обеспечивает военную логистику и поставку расходников для массовых убийств в Украине. И тут же начинается в некоторых (не только русских) салонах дикий шёпот - "это же теракт. Нельзя так".

Официально выходит сначала некий лохматый субъект неустановленного пола из МИД Рф и гуинпленово растягивая рот всерьез заявляет - "это говорит о террористический сути Украины". Чуть позже этот абсурд в шаманическом стиле подтверждает субъект Путин. Стоп! Может, выйдем из палаты, обитой русской белой тканью? Т.е. внутренняя шняга с подрывом части моста без жертв - это теракт.

А вот вчерашний массированный обстрел центров городов крылатыми ракетами, семимесячное уничтожение гражданской инфраструктуры, массовые убийства мирных граждан, удары по критической инфраструктуре, пытки/истязания на оккупированных территориях - это некая СВО и легкая прогулка ордынцев по земляничной полянке? Я правильно понимаю?

Вначале русские варвары заявляли, что стреляют только по военным объектам. Правда, все-таки попробую уточнить: а что международное право вот так запросто позволяет какому-то пропитому мордовороту стрелять по чужой территории сотнями ракет? Нет, конечно. Но сейчас орда и это не говорит - демонстративно бьет по гражданским объектам, домам, мостам, больницам. Но нет - это не теракт.

Изюмское, бучанское, лиманское массовое захоронение, где спрятаны сотни истерзанных, где прикопаны целые семьи, где захоронены детки со следами пыток - нет, это не терроризм. А вот странная гибель неизвестной в Украине Дугиной в охраняемой зоне Подмосковья, где только росспецслужба может организовать подрыв - это ужас. Вообще в зеркало не хочется посмотреть на себя? Или омерзительно выглядеть и разговаривать при этом на одном из европейских языков, поддерживая леденящую ложь россиян - это новый модный тренд?

Ладно, сами русские - у них конвейер по выжиганию на лбу Z как символа отсутствия мозга продолжает натужно пыхтеть. Остальные-то что? Дичайшие разговоры про "керченской мост", про какие-то "неправильные действия" Украины, про Дугину, про курскую АЭС и турецкий поток, про разрушенные сараи в Белгородской области, про повторные скандалы Amnesty должны заглушить вопли неупокоенных детских и взрослых душ с Украины? Круто. Думаете, позволим?

Источник

ракетный удар мирные переговоры с Россией
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