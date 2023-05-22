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Россию ждет судьба Бахмута

Игорь Эйдман
22 мая 2023, 06:20
20
"Освобождённый", то есть уничтоженный Бахмут - метафора будущего России.
Бахмут, ВСУ
Россию ждет судьба Бахмута, считает Игорь Эйдман / фото: 93-я ОМБр Холодный Яр

Слабоумные жгут и радуются.

В дурдоме праздник. Больные веселятся. Уничтожили "свой", как они считают, город, убили его жителей, положили на это гекатомбы трупов собственных сыновей.

Зачем? Сами не знают. Но радуются.

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"Освобождённый", то есть уничтоженный Бахмут - метафора будущего России. Камня на камне здесь не останется.

Я не злорадствую, просто констатирую наиболее вероятные перспективы. Если ты пытаешься спалить дом соседа, не жди, что твой собственный уцелеет.

Маньяк хотел отжать у соседа квартиру. Не получилось. Тогда он просто поджог её.

Кто такой Игорь Эйдман

Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы.

С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова.

С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ).

В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти".

В 2011-м году переехал в Лейпциг, Германия.
Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"
Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

Стоит в дыму с чёрным от копоти, но довольным лицом, радуется, что теперь это пепелище его, даже не задумываясь, зачем оно ему нужно, и что он с ним будет делать.

А тем временем пожар быстрыми темпами переходит на его собственное жильё.

Источник

война в Украине Бахмут Игорь Эйдман
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