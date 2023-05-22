"Освобождённый", то есть уничтоженный Бахмут - метафора будущего России.

https://opinions.glavred.info/rossiyu-zhdet-sudba-bahmuta-10472014.html Ссылка скопирована

Россию ждет судьба Бахмута, считает Игорь Эйдман / фото: 93-я ОМБр Холодный Яр

Слабоумные жгут и радуются.

В дурдоме праздник. Больные веселятся. Уничтожили "свой", как они считают, город, убили его жителей, положили на это гекатомбы трупов собственных сыновей.

Зачем? Сами не знают. Но радуются.

видео дня

"Освобождённый", то есть уничтоженный Бахмут - метафора будущего России. Камня на камне здесь не останется.

Я не злорадствую, просто констатирую наиболее вероятные перспективы. Если ты пытаешься спалить дом соседа, не жди, что твой собственный уцелеет.

Маньяк хотел отжать у соседа квартиру. Не получилось. Тогда он просто поджог её.

Кто такой Игорь Эйдман Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы. С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова. С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ). В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти". В 2011-м году переехал в Лейпциг, Германия.

Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"

Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

Стоит в дыму с чёрным от копоти, но довольным лицом, радуется, что теперь это пепелище его, даже не задумываясь, зачем оно ему нужно, и что он с ним будет делать.

А тем временем пожар быстрыми темпами переходит на его собственное жильё.

Источник