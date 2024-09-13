Россияне установили печальный рекорд

Эти показатели обусловлены не только с активностью в зоне БД в Украине, но и с началом "контрнаступления" РОВ в Курской области.

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Война в Украине / Коллаж: Главред, скриншот, фото Генштаб ВСУ

РОВ установили рекорд применения fpv-дронов...

За прошедшие сутки РОВ применили более 700 fpv-дронов. Это абсолютный рекорд за всё время полномасштабного вторжения в Украину.

Эти показатели обусловлены не только с активностью в зоне БД в Украине, но и с началом "контрнаступления" РОВ в Курской области.

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Напомню, что с 1 сентября Китай ввёл ограничения на экспорт товаров двойного назначения, в частности - дронов. В свою очередь я отмечал, что россия, зная о введении данных ограничений осуществляла закупки с "запасом", а потому, могла себя обеспечить достаточным количеством fpv-дронов, чтобы в течение ближайших месяцев не испытывать дефицит.

Насколько позитивно или наоборот - никак, повлияют эти ограничения на применение РОВ fpv-дронов, с определённой уверенностью мы сможем сказать только какое-то время спустя.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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