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Россияне попытались сымитировать массированный ракетный удар

Александр Коваленко
29 мая 2023, 11:12 обновлено 29 мая, 11:23
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Ресурс Ту-95МС изношен настолько, что рискованно их использовать в режиме перегрузки.
Александр Коваленко
Россияне попытались сымитировать массированный ракетный удар, считает Александр Коваленко / Facebook Александр Коваленко, УНИАН

Очередной ракетный удар и массированный налёт дронами-камикадзе...

Ничего нового по нему я не скажу. Единственное что, РОВ попытались сымитировать массированный ракетный удар (75 "ракет"), используя компоненту Shahed-136. В остальном же мне бросилось в глаза другое...

Дело в том, что когда российские Ту-95МС поднялись в воздух, об этом тут же стали писать российские пропагандистские площадки, причём профильного типа. Профильного, поскольку курируются и модерируются непосредственно мо рф. Так вот, данные площадки намеренно занижали полезную нагрузку Ту-95МС.

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Например, когда описывался взлёт 9 самолётов Ту-95МС, то писалось пропагандистами, что они могут осуществить залп на 56 ракет. Меня это удивило, ведь стандартный, по характеристикам Ту-95МС, его боекомплект ракет Х-101/555 это 8 единиц. Поначалу подумал, что это ошибка, описка, но нет.

Пропагандисты выдали следующий пост, уже о 10 Ту-95МС, подчеркнув, что залп может составить 60 ракет. То есть, те кто должны очень хорошо разбираться в ТТХ военной авиации, намеренно занижали характеристики Ту-95МС и не писали о залпе в 72 и 80 ракет, а указывали 56 и 60.

Почему?

У меня ответ лишь один.

С 2022 года я, отслеживая пуски ракет российской стратегической авиацией, заметил то, что Ту-95МС не выходят за пределы своей базовой, проектной нагрузки в 6 тон. То есть, грубо говоря - 4 ракеты Х-101/555. Очень редки те случаи, когда с одного Ту-95МС осуществлялся пуск 5-6 ракет.

Вывод с такой тенденции был прост. Ресурс Ту-95МС изношен настолько, что рискованно их использовать в режиме перегрузки. А всё, что более 6 тонн - это уже перегрузка. И командованию РОВ куда надёжнее и безопаснее поднять в воздух 8 Ту-95МС, чтобы запустить 16 ракет, нежели 2.

Теперь же, среднестатистического и зачастую маргинально-далёкого от ТТХ авиации читателя, российские площадки начинаются приучивать к тому, что стандартная нагрузка у Ту-95МС не 8 ракет, а всего 6. Скоро и статью в российской Wikipedia подкорректируют. А, возможно и этот показатель занизят.

То есть, проблема очевидна и её сложно скрывать. Но, чтобы её размыть и минимизировать в своей информационной среде, начинают навязывать новое восприятие возможностей Ту-95МС.

Что же, если это так, то без сомнений, у оккупантов всё идёт по плану!

Фактически, за чуть более года полномасштабной войны с Украиной они критически повысили износ своей стратегической авиации и по сути, сохраняя такую периодичность полётов, вообще могут остаться без неё как таковой. То есть, одна из компонент ядерной триады, будет бездейственна.

Источник

война в Украине Александр Коваленко ракетный удар
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