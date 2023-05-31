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Россияне больше не чувствуют себя безнаказанными

Тарас Загородний
31 мая 2023, 08:38
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Главный эффект от происходящего — перенос войны на территорию РФ. Для нас это хорошо, поскольку способствует подрыву доверия к Путину.
Атака дронов на Москву
Атаку дронов на Москву можно считать предупреждением для российских элит - Тарас Загородний / Telegram

Атака по Москве беспилотниками несет собой несколько целей. В первую очередь — психологическую, поскольку этими ударами дискредитирует российское политическое руководство, ведь Путин 20 лет обещал построить безопасное государство. Дискредитируют они и военное руководство, потому что оно не способно обеспечить оборону столицы страны-агрессора. А это — болезненный удар по имперскому самосознанию, ведь россияне уже заходятся в истерике из-за того, что Москву впервые так бомбят со времен Второй Мировой войны.

Кто такой Тарас Загородний

Тарас Загородний — политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

Кроме того, эту атаку стоит считать "приветом" российской элите. Ведь если посмотреть на карту, то удары произошли едва ли не в десяти минутах от резиденции Путина в Ново-Огарево и Рублевки. То есть, фактически, это — предупреждение, что атаки будут продолжаться.

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Были это украинские беспилотники, или же их запустили россияне в данном случае не имеет никакого значения. Тут важен сам факт того, что это произошло. Судя по кадрам последствий атаки по Москве, украинские беспилотники там присутствовали. Вероятно, это могла быть спецоперация СБУ, которая сейчас уже не особо прячет своих амбиций по нанесению ущерба на территории РФ. В частности, глава СБУ Василий Малюк в своих интервью не подтверждает и не опровергает факта, что инциденты на Крымском мосту и на аэродроме в Мачулищах могли быть работой украинских спецслужб.

Тем не менее, нынешняя атака — это некий элемент контрнаступления. По Сунь-цзы, войну должны выигрывать вне поля боя. Если ты слабый — покажи силу, если ты далеко, то покажи, что близко. То есть эти атаки не только демонстрируют слабость руководства РФ, но и заставляет Россию растягивать свои коммуникации и военную машину. Ведь после этой атаки придется перебрасывать больше ПВО в Москву и заводить войска в приграничные регионы, чем ослабляется группировка в Украине и создаются предпосылки для удачного контрнаступления ВСУ.

Главный эффект от происходящего — перенос войны на территорию РФ, благодаря чему россияне больше не чувствуют себя безнаказанными. Для нас это хорошо, поскольку это способствует расшатыванию ситуации внутри России и подрыву доверия непосредственно к Путину.

Потому у Путина сильно ошибаются, когда думают, что такие атаки объединят россиян. Это может их напугать, но вряд ли объединит. Наоборот, это покажет им, что руководство РФ — импотенты, которые не способны построить боеспособную армию, что усилит панические настроения в Москве. Ведь сделать россияне уже ничего не могут, ведь уже и так запустили по Украине все, что возможно. А этой атакой им показали, что, мол, сидите и дрожите, раз в Киев полетело 40 дронов, то столько же или даже больше полетит и в Москву.

Другое дело, что ждать кадровых перестановок по последствиям атаки в РФ не стоит. Путин построил настолько дегенеративную вертикаль власти, что не хочет признавать ошибок. Если он снимает кого-то с должности, то этим он по сути бьет по самому себе, так как будет считать такие решения давлением. Если, например, в Советском Союзе после прилета Матиаса Руста в 1987 году сразу были уволены и начальники погранслужбы и ПВО. То есть хоть система в СССР и была несовершенной, но она хотя бы реагировала.

А здесь этого может и не произойти. Как может и не произойти никаких движений с боку российских элит. Единственное, что может их расшевелить — военное поражение России, а также понимание бесперспективности их положения и зависимости от Путина. И того, что убрав Путина, они могут попытаться наладить отношения с Западом.

Однако Украине также стоило бы наладить производство вооружения, которое способно наносить удары по территории России. Ведь Запад не даст нам такого оружия, но в случае с украинским никаких ограничений нет. А дальше все будет зависеть от темпов производства.

Тарас Загородний, политический и экономический эксперт, управляющий партнер "Национальной антикризисной группы", специально для Главреда

Тарас Загородний Атака на Москву
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