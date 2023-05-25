Россиянам трудно найти резервы для защиты Белгорода

Резервом были, например, Дзержинская, Кантемировская, Таманская и другие дивизии. Все они перемолоты в Украине.

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В Белгород пришла война / Коллаж Главред, фото скриншот с видео

Россия способна перебросить войска на Белгородщину, но у нее нет сил. Россияне непонятно чего вцепились в Бахмут и перемолотили там все свои резервы. Они постоянно пополняли свои войска 5-10 тысячами солдат и всех отправляли в Бахмут. Они прикрывались ЧВК Вагнер, но уже и в Вагнере заявили, что не в состоянии держаться дальше и 25-го мая отходят из города.

Виктор Ягун Виктор Ягун – украинский военный, гражданский активист, генерал-майор запаса Службы безопасности Украины. В период с марта 2014-го по июнь 2015-го года был заместителем председателя СБУ. Под предводительством Ягуна добывалась и обнародовалась информация об участии российских войск и работе спецслужб в войне против Украины на Донбассе. Участник ООС на Донбассе.

Да, они фактически взяли Бахмут, но интересно другое. Вагнер, являющийся штурмовым подразделением, если сможет это сделать под огневым контролем наших Вооруженных сил за городом, передаст позиции российской армии. И что они будут делать? Дальше наступать они не могут, находиться в городе, где негде спрятаться, невозможно. И сдать Бахмут они тоже не могут.

видео дня

Россиянам трудно найти резервы. Резервом были, например, Дзержинская, Кантемировская, Таманская и другие дивизии. Все они перемолоты в Украине. Номинально существуют, но у них нет ни военной техники, ни полного боевого состава.

Такие дивизии, внутренние войска и Росгвардия выполняют задачи по ликвидации чрезвычайных очагов опасности в середине страны. Тем не менее, эти силы привлечены к охране оккупационной территории и занимаются прикрытием тылов фронта, с которого все бегут. Там и Росгвардия.

Где взять резервы? Кадыровцев отправить? Думаю, если кадыровцы придут в те села, где люди разговаривают хотя и на ломаном, но на украинском языке, они будут искренне удивлены. И они будут относиться к "гражданам РФ" так же, как они относились к людям в Гостомеле, Буче и Ирпене. Потому что иначе для них "нельзя".

Посмотрим, как будут разворачиваться события. Это очень интересный момент, о роли которого в исторических событиях, разворачивающихся на российских территориях, мы узнаем со временем.

Виктор Ягун, специально для Главреда