УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Россиянам трудно найти резервы для защиты Белгорода

Виктор Ягун
25 мая 2023, 08:56
43
Резервом были, например, Дзержинская, Кантемировская, Таманская и другие дивизии. Все они перемолоты в Украине.
Паника в Белгороде
В Белгород пришла война / Коллаж Главред, фото скриншот с видео

Россия способна перебросить войска на Белгородщину, но у нее нет сил. Россияне непонятно чего вцепились в Бахмут и перемолотили там все свои резервы. Они постоянно пополняли свои войска 5-10 тысячами солдат и всех отправляли в Бахмут. Они прикрывались ЧВК Вагнер, но уже и в Вагнере заявили, что не в состоянии держаться дальше и 25-го мая отходят из города.

Виктор Ягун

Виктор Ягун – украинский военный, гражданский активист, генерал-майор запаса Службы безопасности Украины. В период с марта 2014-го по июнь 2015-го года был заместителем председателя СБУ. Под предводительством Ягуна добывалась и обнародовалась информация об участии российских войск и работе спецслужб в войне против Украины на Донбассе. Участник ООС на Донбассе.

Да, они фактически взяли Бахмут, но интересно другое. Вагнер, являющийся штурмовым подразделением, если сможет это сделать под огневым контролем наших Вооруженных сил за городом, передаст позиции российской армии. И что они будут делать? Дальше наступать они не могут, находиться в городе, где негде спрятаться, невозможно. И сдать Бахмут они тоже не могут.

видео дня

Россиянам трудно найти резервы. Резервом были, например, Дзержинская, Кантемировская, Таманская и другие дивизии. Все они перемолоты в Украине. Номинально существуют, но у них нет ни военной техники, ни полного боевого состава.

Такие дивизии, внутренние войска и Росгвардия выполняют задачи по ликвидации чрезвычайных очагов опасности в середине страны. Тем не менее, эти силы привлечены к охране оккупационной территории и занимаются прикрытием тылов фронта, с которого все бегут. Там и Росгвардия.

Где взять резервы? Кадыровцев отправить? Думаю, если кадыровцы придут в те села, где люди разговаривают хотя и на ломаном, но на украинском языке, они будут искренне удивлены. И они будут относиться к "гражданам РФ" так же, как они относились к людям в Гостомеле, Буче и Ирпене. Потому что иначе для них "нельзя".

Посмотрим, как будут разворачиваться события. Это очень интересный момент, о роли которого в исторических событиях, разворачивающихся на российских территориях, мы узнаем со временем.

Виктор Ягун, специально для Главреда

БНР Белгородская Народная Республика
Реклама

Главное за день

"Полная катастрофа для Путина": на Западе заявили, что добровольцы пойдут в РФ

"Полная катастрофа для Путина": на Западе заявили, что добровольцы пойдут в РФ

09:02 Мир
Давит на ряд стран: у Путина новый план действий на международной арене – ISW

Давит на ряд стран: у Путина новый план действий на международной арене – ISW

08:45 Мир
За ночь оккупанты выпустили по Украине 36 дронов-камикадзе: ВСУ сбили все цели

За ночь оккупанты выпустили по Украине 36 дронов-камикадзе: ВСУ сбили все цели

08:30 Украина
Все главные новости

Последние новости

09:02

"Полная катастрофа для Путина": на Западе заявили, что добровольцы пойдут в РФ

09:01

Как варить нут быстро и качественно: 4 важных секрета приготовленияВидео

08:56

Россиянам трудно найти резервы для защиты Белгородамнение

08:45

Давит на ряд стран: у Путина новый план действий на международной арене – ISW

08:30

За ночь оккупанты выпустили по Украине 36 дронов-камикадзе: ВСУ сбили все цели

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

08:10

Потери РФ в Бахмуте заглушили любой положительный эффект от захвата города - ISW

07:46

В Крыму прогремели взрывы, Черноморский флот РФ "отбивался" от беспилотниковВидео

07:24

В Москве загорелось здание Минобороны РФВидео

06:51

Что должно быть в гардеробе женщины за 40 летом: 4 вещи для стильного образа

Реклама
06:44

Ночью РФ атаковала Киев дронами-камикадзе: что известно

06:20

Владимир Владимирович, покажите нам пример, нападите на СШАмнение

05:50

Что залить в пень, чтобы он сгнил: давно забытый, но очень хороший способ

05:30

"РФ к этому не готова": русские добровольцы могли затянуть операцию - ЯгунВидео

05:00

Как определить свою миссию по дате рождения - нумерология числа судьбы

04:30

Свитан заявил, что на Крымском мосту скоро может быть "большой фейерверк"Видео

04:00

Какой сегодня праздник: что 25 мая отмечают христиане и у кого именины

03:25

Генерал рассказал, как будет режим Путина реагировать на рейд русских добровольцевВидео

03:20

Именно она напоминает вкус детства: та самая творожная запеканка из СССР - рецептВидео

02:52

Секрет опытных хозяек: зачем замачивают гречку перед варкой

02:20

Гороскоп на июнь 2023 для Рыб: служебный роман, финансовые проблемы и задержкиВидео

Реклама
01:35

"России будет не до войны с Украиной": генерал СБУ сказал, когда посыплется фронтВидео

01:08

Только люди с высоким IQ справятся: нужно за 4 секунды найти ошибку на изображении

00:05

"Для чего такие циничные убийства?": Зеленский эмоционально обратился к иранцамВидео

24 мая, среда
23:15

Лукашенко испугался "белгородского сценария" для РБ и помчался к Путину - СтупакВидео

23:13

"Бахмут - "мясорубка" для россиян" - Белый домВидео

23:11

Топ-10 фактов про Тину Тернер, которые доказывают, что она - настоящая королева

23:08

"Это будет сигнал, что российский террор проиграл": Зеленский о первых F-16 в УкраинеВидео

22:11

"Речь о небольшом времени": у Зеленского назвали сроки передачи F-16 Украине

22:00

Почему 26 мая нельзя оставлять волосы на расческе и плакать: приметы и запретыВидео

21:56

Умерла Тина Тернер: певицу убила опасная болезньВидео

21:35

Путин и Лукашенко еле сдержались: президент Казахстана удивил заявлением о Беларуси и РФВидео

21:10

"Она сказала "Да": Маша Полякова показала фото с кольцом на безымянном пальце

21:03

"Приплыли": украинский дизайнер внезапно оказался под капельницей

20:41

Как назвать бутерброд на украинском: Авраменко назвал вкусное-превкусное словоВидео

19:50

Российские добровольцы могли дойти до Белгорода, но у них были другие цели - ЯгунВидео

19:45

"У нас два 300-х": в РДК рассказали подробности рейда в Белгородскую областьВидео

19:20

Сумасшедший экипаж пуляет ракеты в мирные города, ведя самолёт к катастрофемнение

19:17

Украина в плену дикого шторма: синоптики предупредили о шквалах и сильном градеВидео

18:58

Удача будет всегда: что нужно сделать утром 25 мая в ванной, чтобы год был денежным - приметыВидео

18:55

У добровольцев в РФ есть лишь 3-4 дня, чтобы добиться успеха – генерал СБУВидео

Реклама
18:34

"Постоянно обстреливают": враг усиливает давление на флангах возле Бахмута - МалярВидео

18:23

"Люблю эту няшную ерунду": Малахова жестко подколола Камалию за выход в КаннахВидео

18:23

Путин, Шойгу и не только: в ГУР назвали список людей, которых Украина хочет ликвидироватьВидео

18:17

"Получил травму головы": в РФ разгоняют фейк о "ранении" ЗалужногоВидео

18:16

5 способов использовать лавровый лист, о которых вы не догадывались

17:55

Эрдоган откровенно объяснил, почему не вводит санкции против России и ПутинаВидео

17:43

Любовный гороскоп на июнь: Тельцам – новая встреча, Близнецам - разочарованиеВидео

17:18

Сложная оптическая иллюзия: нужно найти на картинке животных и птицу за 15 секунд

17:15

Шойгу опозорился заявлением о событиях в Белгородской областиВидео

17:15

Кошелек будет не закрываться: 4 знака зодиака летом будут купаться в деньгахВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости Харькова
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Персоны
Кирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новости
Лайфхаки
Все о салеУборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огород
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять