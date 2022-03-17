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Россия все больше погружается в мракобесие

Александр Кочетков

политический аналитик

17 марта 2022, 14:24

Украина должна стать одним из архитекторов нового мира — как победитель варварской орды.

Флаги, Россия, Украина
Украина после победы над Россией должна стать одним из создателей нового миропорядка / УНИАН

Полагаю, всем очевидно, что возврата к прежнему миропорядку уже не будет. Причем цивилизованный мир сделает все возможное, чтобы больная Россия и подобные ей больше не смогли творить тот ужас, который они творят сейчас в Украине.

Однако новый мир проявляется не только на геополитическом уровне, а и на чисто бытовом.

Так, в недоимперии набирает популярность двусмысленный лозунг "Россия без ботокса". Это не только намек на похабно молодящегося бункерного фюрера, а и констатация ситуации.

Западные фирмы прекращают поставки в РФ средств пластической хирургии. Там исчезает целая схема достижения жизненного успеха, когда предприимчивые барышни любым образом раздобывают денег, на которые делают себе губы, грудь, попу и все-все-все. А потом где-то на гламурной тусовке подцепляют богатенького "пильщика бюджета" или его отпрыска и устраивают себе красивую жизнь.

Схема рушится не только из-за краха в РФ современной косметологии и пластической хирургии, но и потому, что исчезают сами беззаботные нувориши.

В этом смысле показательны откровения российского миллиардера Фридмана, создателя "Альфа-банка". Он сейчас сидит в Лондоне и рассуждает, что он — "в осаде": все его карточки заблокированы, у него даже нет денег, чтобы нанять прислугу, и он подумывает, что придется самому делать уборку в своем жилище, как в студенческие времена.

Помнится, в России был популярен пропагандистский тезис, что украинцы едут в Европу, чтобы мыть там унитазы. Как насчет того, чтобы этим занялись российские бывшие миллиардеры?

Бывшие, потому что в мире стремительно формируется очень перспективная профессия — "охотники за сокровищами". Речь не о кладах пиратов Карибского моря, а о припрятанных накоплениях и активах российских олигархов и чиновников, выведенных на Запад. Найдут и конфискуют все, потому что за это полагается вознаграждение в виде процента от найденного. И Украина имеет законное право претендовать на значимую часть этих сокровищ — такая вот реинкарнация легендарного "золота Полуботка".

Читайте такжеТри варианта для Путина: чем может закончиться война в УкраинеВ лучшем случае, Россия в новом мире окажется на самых задворках. Так как она все стремительнее погружается в оголтелое мракобесие. Например, игумен Петр, настоятель подворья Московского Данилова монастыря — не последняя фигура в "кремлевском православии" — предельно четко обозначил грань между Россией и цивилизованным миром: "Слушаешь Моцарта? Значит, ментально ты там. Там – в Зальцбурге и Вене!". Ну да, в качестве альтернативы Моцарту и Баху они будут слушать скабрезные частушки и хоровые славословия фюреру.

Правда, вместо славословий про Путина на низовом уровне все чаще звучат именно частушки.

Новый мир неминуемо грядет. И Украина должна стать одним из его архитекторов — как победитель варварской орды.

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война в Украине Александр Кочетков
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