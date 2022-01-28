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Россия становится колонией Китая

Леонид Гозман

российский политик, президент общероссийского движения "Союз правых сил"

28 января 2022, 23:19

РФ ведет войны, которые еще недавно казались абсолютно невозможными – с Грузией и Украиной.

войска России у границ Украины
РФ ведет войны, которые еще недавно казались абсолютно невозможными / Reuters

Они третье десятилетие у власти.

Угрозы войны не было – теперь война на пороге. Это глупость или предательство?

Страна была в союзе с ведущими странами мира и с соседями – власть сделала так, что сейчас у страны не осталось друзей, а соседи ищут защиты от нее. Это глупость или предательство?

Страна ведет войны, которые еще недавно казались абсолютно невозможными – с Грузией и Украиной. Это глупость или предательство?

Страна становится колонией Китая. Это глупость или предательство?

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В стране растет и стала уже беспредельной коррупция. Это глупость или предательство?

Читайте такжеШтаты методично загоняют Кремль в тупикВ стране полицейский и судебный произвол, в стране пытки – давно уже не эксцесс, а система. Это глупость или предательство?

Страна все больше попадает в собственность узкого круга приближенных к трону. Это глупость или предательство?

Это все наша страна, это наша власть. А вы уверены, что враги – НАТО?

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НАТО Владимир Путин вторжение России Леонид Гозман
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