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Россия пыталась взять Европу "на понт": почему посольства вывозят семьи дипломатов из Украины

Александр Кочетков

политический аналитик

24 января 2022, 15:15

Россия хотела попугать Европу, но в результате получилось, что ставка на запугивание была принята Западом и они действуют, как при реальной угрозе войны.

Посольство США в Украине
Посольство США, Великобритании и Австралии в Украине начали эвакуировать семьи сотрудников на фоне угрозы вторжения РФ / УНИАН

Соединенные Штаты Америки, Великобритания и Австралия в понедельник, 24 января, начали обязательную эвакуацию семей сотрудников посольств этих стран на фоне опасений полномасштабного российского вторжения в Украину.

На самом деле высылки семей дипломатов из Украины - это как раз хорошо. Россия хотела весь мир (прежде всего - Европу) "взять на понт" - мол, она устраивает войну, взамен дезавуируя решение НАТО о членстве в организации Грузии и Украины. Если испугаются, то страны-участники отменят предыдущие решения по Украине, распишутся в своей несостоятельности и по факту отмена решений будет означать роспуск Альянса, поскольку после этого НАТО будет считаться недееспособным.

То есть Россия хотела попугать Европу, но в результате получилось, что ставка на запугивание была ею принята. Потому что и Штаты, и Европа начинают действовать и понимая, что это "понт", ведут себя, как при реальной угрозе войны - высылают дипломатов и в срочном порядке поставляют вооружение.

Ведь раньше, в 2014 году, когда по территории Украины с России наносились артиллерийские удары, никто не хотел этого замечать и близко. Вместе с тем, России на Западе готовят убойные санкции - то есть, не те, которые символически зацепят России и над которыми внутри РФ открыто насмехаются, а реальные.

Фактически это - демонстрация того, что мир принял ставку России и готов ей соответствовать. То есть теперь это не просто выражение озабоченности ситуацией в Украине, а реальная поддержка Украины. Потому что когда ранее было дано разрешение Совета Российской Федерации об использовании вооруженных сил России на украинской территории, никто никаких дипломатов не отзывал - все делали вид, что этого не происходит, а вооруженный конфликт, локальный и только на территории Донбасса.

Читайте такжеЭвакуация Посольства США в Киеве является чрезмерной предосторожностью - МИД УкраиныСейчас же к этому относятся всерьез и так как мир оскалился, в этом случае шансов на то, что Украина устоит, гораздо больше, чем если бы Запад испугался и нас спокойно отдали России по примеру Беларуси.

Александр Кочетков, политический аналитик, специально для Главреда

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российское вторжение Александр Кочетков посольство США посольство Великобритании новости Украины и мира
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