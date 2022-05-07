Россия покажет свое звериное лицо 9 мая

На всех попытках России признать выгодный ей статус-кво Запад поставил точку / Коллаж УНИАН, Reuters

Победобесие приближается, и многих беспокоит, что на 9 мая могут украинских пленных провести через Красную площадь. На этот счет можно сказать только то, что Россия покажет в очередной раз свое звериное лицо, которое ужаснет мир. Русские никак не поймут, что их звериные рыки, может, и возбуждают внутреннюю аудиторию, но на внешнюю производят отвратительное впечатление.

Взять только недавний залет Лаврова с евреем Гитлером. Одна неосторожная фраза запустила обвал в отношениях России с Израилем. Которая была усугублена реакцией МИД РФ. Ситуация набирала обороты, и Путину пришлось, как побитой собаке, приносить извинения перед руководством Израиля. Правда, в самой России об этом особо не говорят. Понятное дело, не гоже "арийцам" возить себя по луже из своего же дерьма.

Из этой же серии случай с отцом матроса крейсера "Москва", которому прокуратура черным по белому написала, что не воевал тот крейсер, и в группировке даже не был, что воевала, и в территориальных водах Украины даже быть не мог, потому сын не умер, а телепортировался в неизвестном направлении, а в каком – пусть сами придумают патриоты-родители.

И самое главное, что эту чушь сглотнут, как сглотнули взорванные дома под вторую войну в Чечне, теракт в Беслане, Норд-Ост и прочие фишки Путина. Потому Кремль гонит эту чушь, но путинская геронтократия уже потеряла ощущение, что это не работает, что продолжение этой линии выставляет их во все более отвратительном виде.

Потому объявят они там 9 мая войну или не объявят – не имеет никакого значения. Россия половину Украины разбомбила. Резня в Буче, преступления везде, где ступит их нога поганая. Это не война? Ну российские дурачки, сыновей которых на убой гонят, пусть верят. Их сыновья сдохнут, им потом бегать в прокуратуру и доказывать, что их дети – не навоз. Самое главное Путин уже сделал.

США и Германия заявили, что не признают никакие другие итоги войны, кроме возврата Украины к территориальным границам 1991 года. Это ставит точку на всех попытках России признать какой-то иной выгодный ей статус-кво.

Украина впрыгнула в западный мир. Впрыгнула огромной ценой, которая еще не окончательная, но впрыгнула.

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Россия может провести украинских пленных по Москве, может поставить миллион пластиковых бабок с флагом, может всех евреев в мире назвать нацистами или даже нанести тактический ядерный удар. Но это все – не о цивилизации. Цивилизация генерирует эмпатию, а не ненависть.

Поэтому, когда Зеленский заявил о запуске проекта United24, который упрощает поддержку Украины и дает возможность одним кликом отправлять донаты на государственные программы из любой точки мира, то это об эмпатии. Это об инструментах ее расширения и вовлечения через помощь Украине людей всего мира в борьбу с химерой России, которая отрицает свободу, белое-черное, мораль, честь, совесть. Отрицает что угодно в угоду потребности политического момента. Как пел Игорь Тальков в песне "Глобус":

Покажите мне такую страну,

Где славят тирана,

Где победу в войне над собой

Отмечает народ.

Покажите мне такую страну,

Где каждый – обманут,

Где назад означает вперед,

И наоборот.

Не вращайте глобус,

Вы не найдете,

На планете Земля стран таких не отыскать,

Кроме той роковой,

В которой вы все не живете,

Не живете, потому что нельзя это жизнью назвать.

Именно так они живут. И именно поэтому в России в любой момент вчерашний герой легко превращается в подонка. Это оруэлловский мир в чистом виде. Вчера Гиркин махал флагом "Новороссии" в Славянске – он герой России. Сегодня Гиркин критикует действия Путина и российской армии – и вот Соловьев уже вопит, что Гиркин ушел из Славянска по заданию американцев, чтобы специально обстреливали Донецк, что это продажная гнида и враг России. В этом суть России. Там не может быть United24 на базе здравого смысла, но всегда все через угар, страх, шизофрению, сивушную вонь и, конечно же, через жопу.

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Это очень понятный и примитивный мир одноклеточной зависти ко всему на свете. Потому давайте перестанем заморачиваться, что они изрыгают. Надо просто сделать все, чтобы они не могли изрыгать.

Юрий Романенко, руководитель политических программ Украинского института будущего