Россия не должна иметь права держать ракеты типа "Искандер" возле границы с Украиной / Фото Минобороны РФ

Посмотрел Киевский договор безопасности, который готовила группа Ермака-Расмуссена. Документ является на порядок лучше тех предложений, что были весной.

Во-первых, открыто говорится о промежуточном характере договора и не отрицается право вступления в НАТО. То есть, это промежуточный договор, который фиксирует дальнейшую интеграцию Украину в НАТО.

Во-вторых, список гарантов договора включает западные страны и Турцию. Китая там нет, да и ясно, что он не может быть каким-либо гарантом для Украины, потому что считает ее сателлитом США, с которыми у него углубляется конфликт.

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Интересно, что в списке стран появилась Австралия. По сути речь идёт о том, что Украина является страной с особым статусом в рамках западного блока стран. Если продолжать эту логику, то Украина может инициировать создание Оборонительного союза Запада, который включал бы не только страны НАТО, но и такие страны Большого Запада, как Израиль, Япония, Южная Корея, Австралия, Новая Зеландия. Это вписывается в логику построения США новой системы оборонительных союзов. Включение AUKUS в Оборонительный союз Запада было бы логичным развитием такой логики.

В-третьих, поднимется вопрос постоянной военной помощи Украине для того, чтобы ВСУ имели высокий боевой потенциал. Особый акцент - это, конечно, наши хотелки, но очевидно, что на фоне Турции, играет самостоятельную игру, Украина однозначно может быть эффективным щитом Восточной и Юго-Восточной Европы.

Очевидно, что военный потенциал Украины будет превышать абсолютное большинство стран НАТО и будет находиться на уровне Франции, Великобритании и Турции, исключая ядерную компоненту.

Также очевидно, что потребность в большой армии Украины будет напрямую связана как с возможными попытками реванша России, так и ее возможного распада. Украина должна быть готова к любому сценарию, а функция одного из ключевых менеджеров построссийского пространства теперь будет альфой и омегой нашей внешней политики.

Что не хватает. Навскидку, но не только.

Необходимо напрямую делать связку между санкциями относительно России и ее денуклеаризацией (изъятием ядерного оружия) и демилитаризацией.

Демилитаризация должна включать также освобождение приграничных областей России от наступательного вооружения. Россия не должна иметь права держать такую технику и ракеты типа "Искандер" ближе, чем в 300 км от границы с Украиной. Необходимо также демилитаризировать Чёрное море и запретить России иметь здесь корабли, способные нести "Калибры".

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