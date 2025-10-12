Россия готовит новый удар по Украине и Европе

Кремль снова делает ставку на энергетический шантаж, надеясь заморозить Украину и вынудить Европу к уступкам.

Зима 2025-26 станет очередным этапом энергетической войны с Россией, которая началась в 1992(!) году с попытки остановить наши АЭС, а сейчас продолжится очередной попыткой заморозить Украину.

Если очень коротко, то имеем несколько вводных:

- В газовых хранилищах закачано мало газа (больше, считалось не нужно, учитывая нашу потенциальную добычу и отсутствие "лишних" средств);

- Россияне понимают, что США взяли курс на окончательный отрыв премиального европейского рынка от Москвы и следующий год становится, де-факто, последним, когда можно что-то изменить.

- Украина снова играет здесь ключевую роль. И план россиян очень прост - заставить европейцев покупать азербайджанский (так называемый азербайджанский) газ, который будет транспортироваться в ЕС через украинскую ГТС, чтобы потом помочь Украине купить этот самый газ (иначе, считают в Кремле, ЕС столкнется с ростом цен на газ и его физическим дефицитом).

- Параллельно, россияне считают, что в рамках соглашения по транспортировке азербайджанского газа, будет решен вопрос транспортировки газа в Венгрию и Словакию (с возможным расширением поставок газа в другие страны и прежде всего в Австрию).

- Если подытожить, то в РФ считают, что могут создать этот кризис и ЕС поплывет, в том числе в переговорах по снятию санкций. А для усиления своей позиции они продолжат запускать дроны. Правда, тут есть один весомый нюанс - сейчас в том, чтобы поплыл ЕС не заинтересованы США, но я об этом напишу на днях более разлого.

Вся эта история - это часть 33-летней российской энергетической войны против Украины. В конце ноября в издательстве "Вихода" выходит книга "Первая энергетическая.

