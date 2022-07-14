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Россиянам просто нравится убивать

Елена Кудренко

Блогер

14 июля 2022, 17:01

После Винницы россияне опять скажут, что мы заказали эти сюжеты в Голливуде, или наклепали фейковых видео.

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Россиянам просто нравится убивать / t.me/dsns_telegram

Винница сегодня.

Как Кременчуг.

Как Николаев.

Как Часов Яр.

Как Краматорск.

Как Харьков...

Как многие другие города. "Обычный" (то есть по сути и по факту случившегося) террористический акт россиян. Но они скажут, что мы заказали эти сюжеты в Голливуде, или наклепали фейковых видео, а убитых детей присыпали пеплом и сняли на камеру как они злорадствовали из убитых ими детей в Сирии.

Судя по степени деградации российского населения, можно было вообще не ходить "на Украину". Не выставлять на посмешище свою армию.

Читайте такжеНам нужен план разрушения РоссииМожно было закрыть выезд своим согражданам, обрубить им интернет, включить на полную пропаганду в телевизоре и заявить, что русские победили весь мир. Основавшие колонии на Марсе, получившие кубок мира в каком-то чемпионате. Что вообще все вокруг страдают от нищеты, и только Россия "на коне".

А так имею подозрение, что россиянам просто нравится убивать гражданское население. Средь бела дня запускать ракеты по толпе людей. Обломки попадают в детские коляски. Мужья падают на колени перед убитыми на месте женами. Жены седеют от горя, потеряв мужей. Все в отчаянии, всем больно.

И только россиянин, запустив ракету по мирным украинским городам, наверняка испытывает наслаждение.

война в Украине Винница ракетный удар
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