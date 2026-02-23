Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

РФ установила новый рекорд ударов по Украине

Александр Коваленко
23 февраля 2026, 08:10
71
Суммарно, за первую половину февраля 2026 года РОВ применили по Украине 3 677 дронов-камикадзе Shahed-136/БМ-35 "Италмас" и приманок "Гербера"/"Пародия".
Ракетный удар, Ту-95
Ракетный удар / Коллаж: Главред, фото: t.me/alarmua, Википедия, скриншот

За третью неделю февраля 2026 года РОВ применили по Украине 952 дронов-камикадзе Shahed-136/БМ-35 "Италмас" и приманок "Гербера"/"Пародия", из которых сбито было 862 цели или 91% от общего количества применённых противником дронов.

Суммарно, за первую половину февраля 2026 года РОВ применили по Украине 3 677 дронов-камикадзе Shahed-136/БМ-35 "Италмас" и приманок "Гербера"/"Пародия", из которых сбито было 3 291 целей или около 90% от общего количества применённых противником дронов.

В течение третьей недели февраля продолжалась фиксация снижения интенсивности налётов по территории Украины. В частности, вместо среднестатистических двух массированных налётов дронов в течение недели был осуществлён один – 17 февраля с применением 396 средств террора этой категории.

видео дня

Это ещё один повод задуматься над тем, как прошлом году массово распространялся хайповый месседж о том, что каждую ночь Украина будет подвергаться налётам 1 000 Shahed-136…

Как говорится, хайповать не мешки ворочать, скоро этому месседжу уже будет как год, а 1 000 Shahed-136 не то, чтобы каждую ночь, а хотя бы в течение суток, мы так ни разу не фиксировали.

Это не означает, что мы не должны недооценивать противника, но и приписывать ему несвойственные возможности, сеющие панику в обществе, это неуместное тригерирование людей и так находящихся за 4 года полномасштабного вторжения на грани морально-психологического истощения.

В течение третьей недели февраля 2026 года РОВ так же снизили и интенсивность ракетных ударов. Хотя сохранилась приоритетность ударов с использованием баллистических средств.

Всего за третью неделю февраля было применено 40 ракет, из которых перехвачено было 27. Суммарно за 2/3 февраля применение ракет у РОВ составило 205 при 108-м перехватах:

  • 3М22 "Циркон" – 4/2;
  • 9М723 – 10/0;
  • 9М727/728 – 4/4;
  • Х-101 – 20/20;
  • Х-31П – 1/0;
  • Х-59/69 – 1/1.

В течение 2/3 февраля россия осуществила пять интенсивных, комбинированных ударов по Украине, в ночь на 3, 7, 9, 12 и 17 февраля, суммарно применив следующую номенклатуру ракет:

  • 3М22 "Циркон" – 10/8;
  • 9М723/KN-23/5В55 - 85/28;
  • Х-22/32 – 7/3;
  • Х-101 и 9М727/728 – 73/39;
  • 3М14 "Калибр" - 16/10;
  • Х-47М2 "Кинжал" – 5/3;
  • Х-59/69 – 7/2;
  • Х-31П – 1/0;
  • Неустановленного типа – 2/2.

Как видим, основными ракетами у РОВ сохраняются баллистические, суммарное применение которых в феврале уже составило 85 единиц, что явно указывает на установление абсолютного рекорда применения РОВ этого средства террора в этом месяце.

О персоне: Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Александр Коваленко война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украина вернет территории, но есть нюанс: Зеленский сделал важное заявление

Украина вернет территории, но есть нюанс: Зеленский сделал важное заявление

09:01Украина
Война не закончится до конца 2027 года: Жданов – об окружении Запорожья и планах Путина на Днепр

Война не закончится до конца 2027 года: Жданов – об окружении Запорожья и планах Путина на Днепр

09:00Интервью
Масштабный пожар, который виден за километры: дроны ударили по НПС в Татарстане

Масштабный пожар, который виден за километры: дроны ударили по НПС в Татарстане

08:21Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Войска РФ взяли в окружение: Сырский заявил о срыве планов Кремля в войне

Войска РФ взяли в окружение: Сырский заявил о срыве планов Кремля в войне

В Кремле придумали новую "столицу" Киевской Руси — куда ее "перенесли" из Киева

В Кремле придумали новую "столицу" Киевской Руси — куда ее "перенесли" из Киева

Карта Deep State онлайн за 23 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 23 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 23 февраля (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 23 февраля (обновляется)

На Житомирщину идет долгожданное потепление, но радоваться рано: чем расстроит погода

На Житомирщину идет долгожданное потепление, но радоваться рано: чем расстроит погода

Последние новости

09:25

"Сам осознает": Елена Мозговая ошеломила признанием о разрушении отношений

09:09

Что сделать с озимым чесноком весной: советы для большого урожаяВидео

09:01

Украина вернет территории, но есть нюанс: Зеленский сделал важное заявление

08:35

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 23 февраля (обновляется)

08:21

Масштабный пожар, который виден за километры: дроны ударили по НПС в ТатарстанеВидео

Война не закончится до конца 2027 года: Жданов – об окружении Запорожья и планах Путина на ДнепрВойна не закончится до конца 2027 года: Жданов – об окружении Запорожья и планах Путина на Днепр
08:20

Карта Deep State онлайн за 23 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

08:19

РФ ударила дронами по Одесской области: погибли 20-летняя девушка и мужчинаФото

08:10

РФ установила новый рекорд ударов по Украинемнение

07:37

В Харькове - взрывы, город под ракетным ударом РФ: пострадали мирные жители

Реклама
07:18

РФ атаковала Запорожье дронами: есть погибший и раненые, повреждена инфраструктура

06:55

"Это разделит общество": Зеленский сказал, к чему приведёт выход ВСУ из ДонбассаВидео

06:10

РФ придумала новую тактику ударовмнение

05:57

Потепление врывается в Полтавскую область: синоптики удивили прогнозом

04:41

Страшные секреты СССР: названы главные тайны, о которых молчали десятилетиями

04:03

Почему кот внезапно кусает, когда его гладят: названа истинная причинаВидео

03:30

Они поднимутся на новый уровень: пятерых знаков зодиака коснется рука судьбы

02:30

Большая космическая мечта рушится: серьёзная преграда спутала планы ученых

01:30

Разорванные мышцы, инфекция: Шарлиз Терон серьезно пострадала на съемках

00:11

В Киеве и области планируют отключения электроэнергии 23 февраля – графики

22 февраля, воскресенье
23:25

Войска РФ взяли в окружение: Сырский заявил о срыве планов Кремля в войне

Реклама
23:21

Юрий Ткач с женой признались, что спровоцировало кризис в их браке

22:44

Екс-жена Кличко сменила профессию: чем теперь занимается Наталья ЕгороваВидео

22:25

Трибунал для Лукашенко: названы статьи, по которым может "сесть" диктаторВидео

22:16

"Никто не лезет": Матвиенко призналась, о чем не говорит с Мирзояном

21:51

Света станет больше: новые графики отключений для Запорожской области на 23 февраля

21:38

Кучеренко впервые после развода намекнула на новые отношения: "Пробуждает во мне"

21:25

Отключения электроэнергии 23 февраля: каким регионам грозят ограничения

21:06

Появились новые детали теракта во Львове - разведка предупредила украинцевВидео

20:28

До мира в Украине еще далеко: раскрыт тревожный сценарий продолжения войны

20:23

Дороже золота в 30 раз: как выглядит самый дорогой напиток в миреВидео

20:08

Предательница Повалий призвала к оккупации Киева - детали

19:35

Сантехник показал хитрый трюк: за минуты убирает засор в сливе без вантузаВидео

19:31

Удар "Фламинго" по России мог установить уникальный мировой рекорд - что известноВидео

19:10

Будет ли наступление россиян с территории Беларуси?мнение

18:40

Дождь и +6 градусов: в Тернополь скоро придет первое весеннее тепло

18:35

Профессиональная армия РФ уничтожена: военный объяснил, как изменились оккупантыВидео

18:26

Взорван "Аллигатор" и Ми-8: СМИ узнали об ударе дронов по аэродрому в РФ

18:10

Почему ранний посев перца снижает урожайность: объяснение агрономов

17:59

Бои на фронте затормозят: военный назвал год завершения войны в Украине

17:48

Войска РФ отброшены на километры - в ВСУ назвали результаты наступления на юге

Реклама
17:33

Спасённая собака нашла потерянного друга: история растопила тысячи сердец

17:05

Как сделать батарею горячее за две минуты - почему радиатор греет только с одной стороныВидео

17:01

На Житомирщину идет долгожданное потепление, но радоваться рано: чем расстроит погода

16:47

Секрет здоровых волос: одна ошибка, которую совершают почти все женщины

16:36

Утром авто не заведется: что разряжает аккумулятор всего за одну ночь

16:19

"Пессимистические прогнозы": Мозговая высказалась о браке с Аксельродом

16:19

"Ставка не сработала": в СНБО заявили о громком провале Кремля в войне

16:15

Теракт во Львове: задержаны новые фигуранты, раскрыты детали поимки "бомбистки"

15:42

Бензин взлетит в цене: украинцам назвали сроки стремительного подорожания

15:37

Как на украинском нежно обращаться к любимому без шаблонных котиков и зайчиков

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт Миддлтон
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять