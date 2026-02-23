РФ установила новый рекорд ударов по Украине

Суммарно, за первую половину февраля 2026 года РОВ применили по Украине 3 677 дронов-камикадзе Shahed-136/БМ-35 "Италмас" и приманок "Гербера"/"Пародия".

За третью неделю февраля 2026 года РОВ применили по Украине 952 дронов-камикадзе Shahed-136/БМ-35 "Италмас" и приманок "Гербера"/"Пародия", из которых сбито было 862 цели или 91% от общего количества применённых противником дронов.

Суммарно, за первую половину февраля 2026 года РОВ применили по Украине 3 677 дронов-камикадзе Shahed-136/БМ-35 "Италмас" и приманок "Гербера"/"Пародия", из которых сбито было 3 291 целей или около 90% от общего количества применённых противником дронов.

В течение третьей недели февраля продолжалась фиксация снижения интенсивности налётов по территории Украины. В частности, вместо среднестатистических двух массированных налётов дронов в течение недели был осуществлён один – 17 февраля с применением 396 средств террора этой категории.

Это ещё один повод задуматься над тем, как прошлом году массово распространялся хайповый месседж о том, что каждую ночь Украина будет подвергаться налётам 1 000 Shahed-136…

Как говорится, хайповать не мешки ворочать, скоро этому месседжу уже будет как год, а 1 000 Shahed-136 не то, чтобы каждую ночь, а хотя бы в течение суток, мы так ни разу не фиксировали.

Это не означает, что мы не должны недооценивать противника, но и приписывать ему несвойственные возможности, сеющие панику в обществе, это неуместное тригерирование людей и так находящихся за 4 года полномасштабного вторжения на грани морально-психологического истощения.

В течение третьей недели февраля 2026 года РОВ так же снизили и интенсивность ракетных ударов. Хотя сохранилась приоритетность ударов с использованием баллистических средств.

Всего за третью неделю февраля было применено 40 ракет, из которых перехвачено было 27. Суммарно за 2/3 февраля применение ракет у РОВ составило 205 при 108-м перехватах:

3М22 "Циркон" – 4/2;

9М723 – 10/0;

9М727/728 – 4/4;

Х-101 – 20/20;

Х-31П – 1/0;

Х-59/69 – 1/1.

В течение 2/3 февраля россия осуществила пять интенсивных, комбинированных ударов по Украине, в ночь на 3, 7, 9, 12 и 17 февраля, суммарно применив следующую номенклатуру ракет:

3М22 "Циркон" – 10/8;

9М723/KN-23/5В55 - 85/28;

Х-22/32 – 7/3;

Х-101 и 9М727/728 – 73/39;

3М14 "Калибр" - 16/10;

Х-47М2 "Кинжал" – 5/3;

Х-59/69 – 7/2;

Х-31П – 1/0;

Неустановленного типа – 2/2.

Как видим, основными ракетами у РОВ сохраняются баллистические, суммарное применение которых в феврале уже составило 85 единиц, что явно указывает на установление абсолютного рекорда применения РОВ этого средства террора в этом месяце.

О персоне: Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

