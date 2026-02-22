Будет ли наступление россиян с территории Беларуси?

У нас есть теоретическая возможность изменить позицию Трампа в отношении Путина.

Трамп и Зеленский / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, ОП, УНИАН

Анализ основных событий недели. Итак, что было самым главным, на мой взгляд.

1. Переговоры в Женеве завершились тем, что стороны договорились договариваться. Это не плохо и не хорошо. Это процесс, без которого невозможно выйти в любой перспективе на финишную прямую. Что я сейчас вижу в переговорной истории:

- в последние дни очень усилился (как минимум, информационно) трек Дмитриева. Слишком много стало историй о сделках на мифические 12 триллионов долларов. Это не лучший сигнал для нас. И дело здесь не в том, что Трамп может выйти из переговоров (я считаю, что не может). Дело в том, что главная задача россиян – разорвать вопрос наших переговоров и двусторонних переговоров Россия – США. Сейчас главным тормозом этого процесса является прежде всего Россия, которая хочет масштабное соглашение "в духе Анкориджа". Но если РФ изменит стратегию и захочет играть в короткие игры (минимальная уступка в обмен на минимальное соглашение) — это может стать проблемой для нас. Вторым тормозом этого процесса является КНР, которая точно не заинтересована в каком-либо сближении России и США. И, наконец, третьим шлагбаумом является избирательный процесс в США, где этот вопрос остается очень щекотливым. Между прочим, здесь стоит обратить внимание на визит американских сенаторов Джина Шахина, Шелдона Вайтгауса, Ричарда Блюменталя и Криса Кунса в Одессу, где их лично сопровождала посол Украины в США Ольга Стефанишина. Это как раз тот, не очень заметный для СМИ визит, который играет очень важную роль в личных историях, столь важных для американской политики.

2. Решение Верховного суда США об отмене тарифов и одновременное возвращение тарифов Трампом превращает американское внутриполитическое пространство в сплошную турбулентность. Трамп пошел ва-банк: если он проиграет конгресс и сенат, ему почти обеспечен импичмент, а ставки подняты до космической высоты. Я вчера писал, сейчас только повторю: эта ситуация может сделать вопрос Украины сверхважным. И у нас есть теоретическая возможность изменить позицию Трампа по Путину. Это сложно, но в эту игру стоит попробовать сыграть.

3. Отдельно стоит обратить внимание на определенную активизацию Китая в нашем переговорном процессе (интервью Ван И и возможный визит Сибиги в Пекин). Пока это прощупывание ситуации. Дело в том, что Китай не хочет и не будет играть вторую скрипку в игре США. Но то, что Пекин согласился на визит Сибиги, говорит нам о двух вещах: Китай может предложить какие-то очертания своего видения процессов. Но Пекин ждет предложений от Украины. Насколько я понимаю, в МИД нет какой-то целостной картины того, что предлагать Китаю. Если наш министр поедет без рамочных директив по этому вопросу - это будет даже хуже, чем просто отсутствие подобного визита.

4. Интервью Залужного, безусловно, политическая топ-новость этой недели. Насколько я понимаю логику команды Залужного, они считали и считают, что главная претензия к ним, которую можно предъявить во время избирательной кампании, — это потеря Юга в первые дни войны и контрнаступление 2023 года. На первый вопрос они дали ответ год назад, когда генерал Сергей Наев рассказал, как все происходило в начале полномасштабного вторжения. Сейчас Залужный дал свое видение того, что произошло в 2023 году. Большинство экспертов сосредоточились на попытках ответить на вопрос, уволит ли Зеленский Залужного с должности посла. По-моему, это несущественно. Главный вопрос, даст ли Зеленский свою версию начала войны и контрнаступления. От этого будет зависеть, насколько серьезно можно будет атаковать Залужного в период активной фазы выборов.

5. Введение санкций против Лукашенко. Прежде всего, нужно подчеркнуть - это не приведет ни к какому наступлению россиян с территории Беларуси. Как минимум, в 2026 году. Поэтому инсинуации по этому поводу можно сразу отбросить. В последние недели мы наблюдаем изменение украинской политики в отношении Беларуси. Сначала разворот в сторону Тихановской, теперь санкции против Лукашенко. При этом, пока мы не видим (возможно, не понимаем, хотя сомневаюсь) в чем же заключается наша более широкая игра на белорусском поле. Пока это больше похоже на логику "влипнуть в драку, чтобы потом разобраться". При этом сам Лукашенко на этой неделе под давлением РФ и, возможно, Китая, не поехал в Вашингтон на саммит мира. Но здесь нам важно обратить внимание на один важный момент. Отсутствие Лукашенко в Вашингтоне не означает одновременное ухудшение отношений с США. Американцы не имели и не имеют какой-то стройной политики в отношении Беларуси. Похоже, они исходят из логики, что нужно создать ситуацию, когда Пекин не будет иметь возможности создать четкую, ориентированную на него военно-политическую ось. Для этого в странах, близких к Китаю, американцы пытаются зайти хотя бы одной ногой и размыть политическую "одновекторность" таких стран. Пока это лишь попытка создать нечто подобное и апробация действий такой логики.

О персоне: Вадим Денисенко Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) – журналист, бизнесмен, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т. Шевченко, специализация "украинский язык и литература", в 1998 – факультет Гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.

Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Эспрессо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут"), пишет Википедия. Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023). С сентября 2023 по настоящее время – советник руководителя Украинской добровольческой Армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

