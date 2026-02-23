РФ придумала новую тактику ударов

А в таких условиях крайне сложно продавливать Украину, нет оснований. Будут компенсировать другими способами.

https://opinions.glavred.info/rf-pridumala-novuyu-taktiku-udarov-10743008.html Ссылка скопирована

Путин и удар по Украине / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Россия всё более цинично применяет террористическую тактику двойных ударов.

Они регулярно используют её против спасателей и медиков, прибывающих на место атак ракетами и дронами.

Вчера два эпизода с новым инструментарием.

видео дня

Двойной теракт во Львове против полиции и медиков. О нём много пишут, не буду повторяться.

Менее заметной была информация из Сумской области, где россияне убили 4 гражданских, в т.ч. – подростка 17 лет.

Сначала они сбросили с дрона взрывчатку, на которой подорвались и получили ранения два брата. За ними приехала машина экстренной помощи. Российский убийцы умышленно атаковали машину медиков дроном, погибло 4 человека.

На фоне невнятной ситуации на фронте (у россиян заметные успехи только на Славянском направлении), нарастает давление по тылу.

Уверен, что внезапная синхронная непримиримость Орбана и Фицо вызвана активным поощрением из других, высоких столиц.

Потому что картинка российского доминирования на какое-то время точно поблекнет (в связи с подготовкой к новой активизации).

А в таких условиях крайне сложно продавливать Украину, нет оснований. Будут компенсировать другими способами.

Мы вынуждены констатировать, что россияне наращивают удары дронами на глубину 50-80 км от ЛБС, убивая мирных жителей и атакуя логистику. Это объективная реальность.

Однако на этом фоне нельзя не замечать стремительный прогресс украинских middle-strike’ов, который начался с осени 2025 года.

О персоне: Алексей Копытько Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред