РФ придумала новую тактику ударов

Россия всё более цинично применяет террористическую тактику двойных ударов.
Они регулярно используют её против спасателей и медиков, прибывающих на место атак ракетами и дронами.
Вчера два эпизода с новым инструментарием.
Двойной теракт во Львове против полиции и медиков. О нём много пишут, не буду повторяться.
Менее заметной была информация из Сумской области, где россияне убили 4 гражданских, в т.ч. – подростка 17 лет.
Сначала они сбросили с дрона взрывчатку, на которой подорвались и получили ранения два брата. За ними приехала машина экстренной помощи. Российский убийцы умышленно атаковали машину медиков дроном, погибло 4 человека.
На фоне невнятной ситуации на фронте (у россиян заметные успехи только на Славянском направлении), нарастает давление по тылу.
Уверен, что внезапная синхронная непримиримость Орбана и Фицо вызвана активным поощрением из других, высоких столиц.
Потому что картинка российского доминирования на какое-то время точно поблекнет (в связи с подготовкой к новой активизации).
А в таких условиях крайне сложно продавливать Украину, нет оснований. Будут компенсировать другими способами.
Мы вынуждены констатировать, что россияне наращивают удары дронами на глубину 50-80 км от ЛБС, убивая мирных жителей и атакуя логистику. Это объективная реальность.
Однако на этом фоне нельзя не замечать стремительный прогресс украинских middle-strike’ов, который начался с осени 2025 года.
О персоне: Алексей Копытько
Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.
